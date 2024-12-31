Şans, bolluk, bereket ve aşk için 8 yılbaşı ritüeli

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Ritüel nedir?

Çeşitli semboller içeren bulunduğu kültürün değerler ve inanç sistemine dayanan, uygulayıcısının psikolojik anlam dünyasında ortaklaşa bir karşılığı bulunan etkinlik, tutum ve davranışlar serisidir.

Yılbaşı ritüeli neden yapılır?

Yeni yıla girerken yapılan ritüeller ülkeden ülkeye değişse de genel olarak hepsinin amacı yeni yılın mutluluk bolluk bereket ve şans getirmesi.

Bereket ve bolluk için: Nar kırma ritüeli

Nar sembolik olarak bolluk ve bereketi simgeler. Siz de yeni yılda evinizin bereketli olması için 31 Aralık akşamı, dileklerinizi diledikten sonra narı kapı önünde kırıp sofrada afiyetle yiyebilirsiniz.

Kötü enerjileri uzaklaştırmak için: Tuz serpme ritüeli

Birçok geleneğe göre tuz, kötü enerjileri ve kötü ruhları kovmak için kullanılır. Tuz serpme ritüelini gerçekleştirmek için kapı eşiğinde durup omzunuzun arkasına tuz serpmeniz yeterli.

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Yenilenmek ve gelişmek için: Soğan asMa ritüeli

Birçok kültürde soğan büyümek, yeniden doğmak, yenilenmek ve gelişmek gibi anlamlara geliyor. Siz de bu yıl yenilenmek istiyorsanız ‘soğan kürelerini’ kapınıza veya yılbaşı ağacınıza asabilirsiniz.

Ceplerin para dolması için: Musluktan su akıtma ritüeli

Su akıtma ritüeli, bolluk ve bereketin su gibi akması, ceplerin para dolması için yapılıyor. Bu ritüeli gerçekleştirmek için yeni yılın ilk saniyelerinde kısa bir süreliğine evdeki tüm muslukları açıp açılan musluklardan akan sular gibi bol ve bereketli kazançların elde edildiği bir yıl olması için dua edip dilekte bulunabilirsiniz.

Yeni yılda bekarlığa veda için: Yastığın altına ökse otu saklama ritüeli

Doğurganlık ve aşk enerjilerini taşıdığına inanıldığı için orta çağdan bu yana yapılan aşk veya eş bulma ritüelidir. Eğer ki sizde bu yıl gerçek aşkı bulmak ya da bekârlığa veda etmek istiyorsanız ökse otundan birkaç dal alıp yeni yılın ilk gecesi başınızın altına koyarak bu yıl hayatınızın aşkıyla tanışıp bekarlığa veda edebilirsiniz.

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Şanslı bir yıl için: Yılbaşı sofrasında balık

Yılbaşı gecesi balık birçok ülkede ‘şanslı yemek’ olarak kabul ediliyor. Sebebi ise balıkların yüzerken sabit bir yönde ileriye doğru yüzerken aynı anda çok sayıda yumurta bırakması!

Artık bu yıl şans benden yana olsun diyorsanız yılbaşı sofranızda balığa yer açarak yıl boyu bu şanstan yararlanabilirsiniz.

Para biriktirmek için: Para kesesi ritüeli

Geleneksel ritüellerde, para kesesi mali bolluğu artırmak ve tüm yıl boyunca para biriktirme niyeti enerjisini temsil eder. Siz de bu yıl artık para biriktirme konusunda istikrarlı olmak istiyorsanız küçük bir keseye para koyarak bu konuda sürdürülebilir motivasyon sağlayabilir ve yıl sonunda büyük bir kazanca sahip olabilirsiniz.

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İş beklentisi olanlar için: Fasulye ritüeli

Tarıma dayalı eski inançlarda, tohumlar (örneğin fasulye), yeniden doğuşu ve büyümeyi simgeler. Şu aralar iş hayatında sorun yaşıyor ya da yeni bir iş arıyorsanız bir Arjantin ritüeli olan yılbaşı gecesi tam 00.00’da fasulye yeme veya saklama ritüeliyle olumlu enerjilere çağrışım yaparak istediğiniz işe kavuşabilirsiniz.