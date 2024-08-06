Sağlıklı güneşlenmenin altın kuralları

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Nasıl güneşlenmeli?

Bronzlaşmak için acele etmeyin.

Sağlıklı bronzlaşmak için yavaş yavaş yanmak önemli!

Dikkat! Çok hızlı yanıp uzun süre güneş altında kalmak hızlı yanıp acı çekmenize sebep olabilir.

Öneri:

Güneşlenmeye ilk gün yalnızca 10 dakika ile başlayın. Her gün üzerine 5 dakika ekleyerek güneşlenin. 30 dakikaya ulaştığınızda sabit olarak her gün 30 dakika güneşlenebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gerekenler

· Güneşlenirken pozisyon değiştirin.

· Arada gölgeye çekilip cildinizi dinlendirin.

· Sık sık koruyucu güneş kreminizi tazeleyin.

· Kremin yanında şapka ve gözlük de kullanın.

· Güneş sonrası cilt bakımını ciddiye alın.

· Bol bol su için.

Dikkat! Havuza ve denize girmek, ardından kurulanmak güneş kreminin koruyuculuğunu ortadan kaldırır. Bu yüzden 2 saatte bir yeniden kremlenerek cildinizi korumaya devam edin.

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En sağlıklı nasıl bronzlaşılır?

· Güneşlenmek için sabah erken saatleri ve akşamüzeri vakitleri tercih edin.

· Cilt sağlığını korumak için güneşlenirken 15-20 dakikayı aşmayın.

· Cilt tipinize uygun güneş koruyucu ürünü kullanmadan güneşe çıkmayın.

EN SIK YAPILAN 5 HATA

Güneş kremi kullanırken yapılan hatalar



· Güneşlenirken ayaklar, kol altları, ense ile kulakları ihmal etmek

· Güneş koruyucuyu plajda sürmek

· Dudak ve göz çevresine özel bir ürün kullanmamak

· Güneş koruyucuyu düzenli aralıklarla sürmemek

· Bronzlaşınca koruyucu ürünü bırakmak



Güneş kremi seçerken yapılan hatalar



· Tene uygun olmayan, rastgele güneş kremi seçmek

· Koruyucu ürünün son kullanılma tarihine dikkat etmemek

· Güneş koruyucu kremleri uzun yıllar kullanmak

Dikkat! Güneş kreminizi güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce sürmeye özen gösterin.

Yanınızdan su şişenizi eksik etmeyin!

Güneşlenirken vücudumuz su kaybeder. Eğer kaybettiğiniz suyu vücudunuza geri vermezseniz, bu hasara yol açarak cildinizi yıpratabilir.

Cildinizi nemli tutmak ve sağlıklı bir şekilde bronzlaşmak için yanınızdan su şişenizi ayırmayın.

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Beslenmenin gücünü hafife almayın

Cildi güçlendiren besinler tüketerek, güneşin zararlı etkilerini azaltın:

Güçlü bir antioksidan olan likopen, cildin bariyerini güçlendirerek güneşe karşı korunmasına yardımcı olur. (Domates, kırmızı portakal, kuşburnu, karpuz vb.)

Beta-karotenle bronzlaşmayı destekleyin:

Sarı ve turuncu renkte, beta-karoten içerikli (Lahana, ıspanak, havuç, brokoli kavun vb.) besinler güçlü antioksidan olmaları sebebiyle cildi güneş hassasiyetine karşı destekler ve bronzlaşmış cildin rengini korumasına yardımcı olur.

CİLT TİPİNE GÖRE GÜNEŞLEN

◊ Beyaz tenliler: Açık tende daha az melanin pigmenti olduğu için açık tenliler güneş ışınlarını kolay tolere edemez, kızarıklığa ve yanmaya meyilli olur. Güneş koruyucunuzu SPF 40-50 faktörlü ürünlerden tercih edin. Cilt sağlığınızı koruyabilmek için güneşlenirken 15-20 dakikayı aşmayın.

◊ Kumral tenliler: Güneş koruma faktörü SPF 30 olan ürünlerle başlayıp daha sonra faktör sayısını 15 SPF düşürebilirsiniz. Cilt sağlığınız için 20-30 dakika güneşlenme süresini aşmayın.

◊ Esmer tenliler: Güneşe karşı en yüksek tolerans seviyesine sahip olsanız da güneş çarpması ve erken yaşlanmadan muaf değilsiniz. Güneş koruma faktörü 15 SPF olan bir güneş kremi kullanın. Cilt sağlığınız için güneşlenirken 30-40 dakikayı aşmayın.

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Hangi saatlerde güneşlenmeli?

Güneşlenme için en ideal saatler sabah 10.00 ve 10.30, öğleden sonra ise 16.00-17.00 arasıdır.

D vitamininden yararlanmak için

Güneş kremi olmadan, güneş tam tepedeyken 20 dakika kadar güneşlenin. Ciltte D vitamini sentezi hemen başlamadığı için güneşlendikten sonra duş almak için 1-2 saat bekleyin.

Güneş ışınları saat kaçta zararlı?

Güneşin en zararlı olduğu saatler, 11.00-13.00 arasıdır. Bu saatlerde mümkün olduğunca güneşlenmemeye özen gösterin.