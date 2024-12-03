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Neden uyuyamıyorum?

#Sağlık#Uyku#Uyku Düzeni

Gece yatağınıza yattığınızda uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, uykuya daldığınız halde sabahları yorgun uyanıyorsanız artık bir an önce rahat uymak için süreci kolaylaştıracak önerileri hayatınıza geçirme zamanı gelmiş demektir. Uykusuzluk için derlediğimiz bu haftaki yazımızı pijamalarınızı giyip okumaya başlayabilirsiniz. Şimdiden iyi uykular...

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UYKU

Gün boyu yorulan vücudun ve yıpranan sinir sisteminin, yenilenmesi ve dinlenmesi için kendini bakıma aldığı bir zaman dilimidir. Ancak bu dönemde oluşan bazı faktörler uykusuzluğa sebep olabilir.

Uykuyu etkileyen faktörler

∆ Yaş
∆ Cinsiyet
∆ Genetik
∆ Hormonlar
∆ İlaç kullanımı
∆ Alkol
∆ Sigara
∆ Ruhsal durumlar

Uykunun faydaları

∆ Daha enerjik hissetmenizi sağlar.
∆ Bağışıklık sistemini güçlendirir.
∆ Kalori dengesini sağlar.
∆ Kalp hastalıklarının riskini azaltır.
∆ Hafızayı geliştirir.
∆ Ruhsal sağlığı destekler.

Uyuyamama sebebiniz Psikolojik mi yoksa fizyolojik mi?

∆ Psikofizyolojik uykusuzluk:
Uykusuzluğun en yaygın biçimlerinden biri olan psikofizyolojik uykusuzluk zihnin çok düşünceli ve rahat olmadığı durumlarda meydana gelir.
∆ Fizyolojik uykusuzluk
Uyku probleminiz insomnia, uykuda solunum bozuklukları, uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu, horlama gibi fizyolojik bir şikâyetle kendini hissettiriyorsa hiç vakit kaybetmeden bu konuda tıbbi tedavi desteği alın.

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Neden uyuyamıyorum

Fotoğraf: Evrensel ÜRÜM

Uykusuzluğun zararları

∆ Konsantrasyon düşüklüğü
∆ Günlük işlevsellikte bozulma
∆ Kas gücünün azalması
∆ Şeker hastalığı
∆ Yüksek tansiyon
∆ Kalp hastalıkları
∆ Kilo alımı ve şişmanlık
∆ Unutkanlık
∆ Yorgunluk
∆ Anksiyete

Uykusuzluğun nedenleri

∆ Stres, kaygı gibi duygular
∆ Gürültü, ışık, soğuk, sıcak gibi çevresel faktörler
∆ Tiroid hastalığı
∆ Fazla miktarda kafein tüketimi
∆ Fazla alkol ve sigara tüketimi
∆ İlaç kullanımı
∆ Aşırı miktarda yemek yenilmesi
∆ Gün içinde uyumak
∆ Seyahatler

Neden uyuyamıyorum

Stres ve uykusuzluk ilişkisi

Stres psikofizyolojik uykusuzluğun en yaygın nedenidir. Bu sebepler genelde;
∆ Tamamlanmamış işler
∆ Bastırılmış duygular
∆ Geçmişe ait olumsuz deneyimler
∆ Çevresel ilişki sorunları
∆ Hastalıklar
∆ Kayıplar
∆ Ekonomik sebepler
∆ İş, okul ya da aile yaşamında karşılaşılan problemlerden kaynaklı olabilir.

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Strese bağlı uykusuzluk için ne yapmalı?

∆ Uykusuzluğun ortaya çıkmasına neden olan düşünceyi kontrol edin.
∆ Sorunları düşünmek yerine çözmek için plan yapın.
∆ Zihninizi rahatlatacak aktivitelere yönelin örneğin; kitap okumak, dinlendirici müzik dinlemek, enstrüman çalmak, sevdiğiniz sporla uğraşmak, meditasyon ve derin nefes çalışması vb.

Uyku ilacı yerine magnezyum

Magnezyum: Sinir sistemini sakinleştirir, kas gevşemesini teşvik ederek uyku kalitesini artırır.
Doğal magnezyum kaynakları
Lahana, ıspanak ve pazı, badem, kaju, kabak çekirdeği yulaf, mercimek, avokado, muz ve kuru kayısı...
Melatonin: Uyku-uyanıklık döngüsünü düzenlemeye yardımcı olur ve uyku vaktinin geldiğini bildirir.
Tavsiye: Melatonin saat 23.00-03.00 arası karanlıkta en iyi seviyede salgılandığı için o sırada uykuda olmaya özen gösterin.
Triptofan: Uyku düzenleyen stres hormonuyla ilişkili bir amino asittir.
Doğal triptofan kaynakları: Süt, yoğurt, peynir, yumurta ve hindi gibi gıdaların tüketimi uyku kalitesini arttırmaya yardımcı olur.

 

 

 

 

 

 

 

#Sağlık#Uyku#Uyku Düzeni
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