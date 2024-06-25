Mutlu yaz reçetesi

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İYİ HİSSETME REÇETESİ

∆ Bedeniniz kadar ruhunuza da zaman ayırın.

∆ Güneşlenerek D vitamininden yararlanın.

∆ Sizi mutlu eden insanlarla zaman geçirin.

∆ Bol bol hareket edin.

∆ İyi uyuyun.

BESLENME REÇETESİ

∆ Meyve ve sebzeleri iyice yıkadıktan sonra tüketin.

∆ Ağır, salçalı ve fazla yağlı yemeklerden uzak durun.

∆ Şekerli meşrubatlar yerine ayran ya da maden suyunu tercih edin.

∆ Enerjisi yüksek basit karbonhidrat olan saf şeker ve şekerli (tatlılar, pastalar, bisküvi ve çikolatalar gibi) yiyecekler yerine ölçüyü kaçırmadan öğün aralarında 2 top dondurma tüketin.

∆ Mevsim meyve ve sebzeleri (Domates, biber, salatalık, karpuz, şeftali ve çilek) gibi mevsim ürünlerini tercih edin. Bu besinler hem sağlığınıza hem de serinlemenize katkı sağlar.

Dikkat!

Yaz aylarında besin zehirlenmeleri yaşamamak için sıcaklıklardan dolayı bozulma ihtimali yüksek açıkta çabuk bozulan (et, yumurta, süt, balık vb.) gibi riskli besinleri satın alırken dikkatli olun.

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Aşırı sıcaklardan korunmak için

∆ Her zamankinden daha fazla su için.

∆ Bol, hafif ve açık renkli giysiler giyin.

∆ Serinlemek için ılık duş ve banyo yapın.

∆ Sıcağa bağlı hastalık belirtileri hissettiğinizde derhal tıbbi yardım isteyin.

Sıcak havada almanız gereken sağlık önlemleri

∆ Kalp ve tansiyon hastasıysanız doktorunuza danışarak kullandığınız ilaçlar için yaz ayarlaması yapın.

∆ Güneşin etkisini en fazla hissettirdiği saatlerde güneşlenmeyin.

∆ Pamuklu, bol ve açık renkli kıyafetler tercih edin.

∆ Gün içinde ılık suyla birkaç kez duş alın.

∆ Klimayı 23-24 derece arasında çalıştırın.

∆ Tatil planlarınız için nem oranının düşük olduğu bölgeleri seçin.

Yaz aylarında uzak durmanız gereken yiyecekler

∆ Aşırı tuzlu yiyecekler

∆ Çok şekerli yiyecekler

∆ Baharatlı yiyecekler

∆ Ağır yağlı ve kızartılmış yiyecekler

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Yaz aylarında uzak durulması gereken içecekler

∆ Şekerli ve asitli içecekler

∆ Kafeinli içecekler

∆ Alkol

∆ Çok buzlu içecekler

Kahve tüketimine dikkat edin!

Kahve tüketimi yeterli miktarda olduğunda fayda sağlarken fazla tüketildiğinde vücuttan su atımını arttırır. Bu özellikle yaz ayında istenmeyen bir durumdur. Böyle bir durum yaşamamak için ne kadar kahve içiyorsanız o kadar su için.

Yazın içinizi ferahlatacak içecek önerileri

∆ Çilekli milkshake

∆ Karpuzlu limonata

∆ Salatalıklı ayran

∆ Domatesli maden suyu

∆ Ev yapımı az şekerli limonata

Susamayı beklemeden su için

Sıcak havalarda vücudumuzun su kaybı artar. Gün boyunca susasanız da susamasanız da bol su içerek vücudunuzu susuz bırakmamaya özen gösterin.

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Yaz güneşine gölge düşürenler

∆ Uzun süre klimalı ortamlarda kalmak.

∆ Su içmek yerine serinlemek için şekerli ve gazlı içecekler tüketmek.

∆ Aşırı abur cubur tüketmek.

∆ Bozulma ihtimali yüksek, açıkta bulunan yiyecekler tercih etmek.

∆ Islak tişörtle serinlemek.

∆ Hava sıcak diyerek evde yan gelip yatmak.

YAZIN TADINI DOYASIYA ÇIKARMAK İÇİN

∆ Anı yaşayın.

∆ Bir süre telefonu elden bırakın.

∆ Hareketsiz kalmayın.

∆ Kitap okumayı ihmal etmeyin.

∆ Beslenme düzenini bozmayın.

∆ Sosyal ortamlardan uzaklaşmayın.

∆ Yeni bir hobi edinin. Fotoğrafçılık, resim, yoga yabancı dil gibi aktivitelerle kendinizi geliştirin

Yaz depresyonuna dikkat!

Mevsim geçişlerinde sıcaklık ve yüksek nem, uyku problemleri başta olmak üzere kaygı ve endişelerin artırmasıyla yaz depresyonu yaşanmasına sebep olabilir. Bu durumu yaşamamak için;

∆ Sağlıklı ve dengeli beslenin.

∆ Bol su tüketin.

∆ Düzenli egzersiz yapın.

∆ Soğuk duş alın.

∆ Yalnız kalmayın sosyal olun.

Sosyallik reçetesi

∆ Plaj günleri organize edin.

∆ Yaz festivallerini kaçırmayın.

∆ Ailece piknik yapın.

∆ Sevdiğiniz arkadaşlarınızla turlara katılın.

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Tüketim önerisi

∆ Güneşe çıkmadan 15 dakika önce iki bardak, terleme oldukça 15 dakika aralarla 1-2 bardak su tüketin.

∆ Su içmeyi unutmamak için Su şişenizi cüzdan taşır gibi yanınızda taşıyın.