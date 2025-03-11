Lezzet ve şifa bir arada çorba

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İLİK ÇORBASI

Kemik iliği suyu içerdiği kolajen ile ramazan ayında bağışıklık sistemini destekler ve sindirimi kolaylaştırır.

MALZEMELER

· 10 adet dana ilik kemiği

· 4 yemek kaşığı un

· 3 yemek kaşığı tereyağ

· 1 çay kaşığı tuz

· 1 çay kaşığı ucuyla karabiber

Hazırlanışı

Dana ilikleri 15-20 saate yakın (kemikler iliğinden ayrılana kadar) kaynatın. Kaynattığınız kemik suyunu daha sonraki aşamalarda kullanmak için ayrı bir tencereye alın. Kemiğinden ayrılan ilikler küp küp doğrayın. Farklı bir tencerede un ve tereyağı kavurun, ayırdığınız ilik suyu ve ilikleri bu tencerede birleştirin. İsteğe göre tuz, karabiber ekleyerek kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra kapatın. Çorbanız servise hazır.

HURMALI TARHANA ÇORBASI

Hurmalı tarhana çorbası, tarhananın probiyotik içeriği hurmanın lifli ve antioksidanlı yapısı sayesinde iftar ve sahurda hem doyurucu hem de sağlıklı bir alternatif.

MALZEMELER

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· Ev yapımı tarhana 250 gram

· 10 adet hurma

· 1 yemek kaşığı domates salçası

· 1 tatlı kaşığı nane

· 1 tatlı kaşığı pul biber

· 1 tatlı kaşığı tuz

· 1 çorba kaşığı un

· Yarım çay bardağı sıvıyağ

Hazırlanışı

Tarhanayı 1 litre suda ıslatın. Hurmaları ayrı bir suda haşlayın. Bir tencerede salçayı kavurup unu ekleyin. Tarhana ve haşlayıp temizlediğiniz hurmaları ekleyin. Baharatları ve tuzu ilave edip koyuluğuna su ekleyin. 10-15 dakika kaynadıktan sonra çorbanız servise hazır.

ENGİNAR ÇORBASI

Enginar suyu içerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde vücudunuza enerji verir ve dinç kalmasına yardımcı olur.

MALZEMELER

· 2 adet enginar konserve

· 2 adet soğan

· 3 yemek kaşığı tereyağ

· 4 yemek kaşığı un

· 1 tatlı kaşığı tuz

· 1 adet limon

· 1 çay kaşığı ucuyla karabiber

Hazırlanışı

Soğanı küp küp doğrayıp tepsiye dizin. 2 paket konservede bulunan suyu başka bir tencereye, enginarları ise tepsiye koyarak soğanların üstüne ekleyin. Tepsiyi fırında 15-20 dakika (enginarların üstü kızarıncaya kadar) pişirin. Tencereye tereyağını koyup erittikten sonra unu ilave edip kavurun. Ayırdığınız enginar suyunu tencereye ekleyip kaynamaya bırakın. Fırından çıkardığınız enginar ve soğanları tencereye ekleyip blender yardımıyla pürüzsüz hale gelene kadar ezin Baharatları ekleyin. 10–15 dakika kaynadıktan sonra çorbanız hazır.

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KÖZ BİBER ÇORBASI

Kırmızı köz biber çorbası yüksek C vitamini, beta-karoten ve antioksidanlar içerir. Sahur ve iftarda bu çorbayı tercih ederek şifa bulabilirsiniz.

MALZEMELER

· 10 adet kırmızı biber (kapya)

· 1 adet soğan

· 3 yemek kaşığı tereyağ

· 2 yemek kaşığı un

· 1 tatlı kaşığı tuz

· 2 yemek kaşığı domates salçası

· 1 çay kaşığı ucuyla karabiber

Hazırlanışı

Kapya biberleri ve soğanı ızgarada közleyin. Közlediğiniz biberleri ve Soğanı soyup küp küp doğrayın. Tencerede tereyağını eritip unu ekleyerek kavurun. 1.5 litre su, salça, doğranmış soğan ve biberleri ekleyip 15-20 dakika boyunca kaynatıp blender’dan geçirin. Tuz, karabiber, isteğe bağlı krema ekleyerek kaynamaya bırakın. 10-15 dakika sonra çorbanız servise hazır.

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Soğanı küp küp doğrayıp tepsiye dizin. 2 paket konservede bulunan suyu başka bir tencereye, enginarları ise tepsiye koyarak soğanların üstüne ekleyin. Tepsiyi fırında 15-20 dakika (enginarların üstü kızarıncaya kadar) pişirin. Tencereye tereyağını koyup erittikten sonra unu ilave edip kavurun. Ayırdığınız enginar suyunu tencereye ekleyip kaynamaya bırakın. Fırından çıkardığınız enginar ve soğanları tencereye ekleyip blender yardımıyla pürüzsüz hale gelene kadar ezin Baharatları ekleyin. 10–15 dakika kaynadıktan sonra çorbanız hazır.