Kış sağlığının rengi kırmızı

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Kırmızı sebze ve meyvelerde hangi besin maddeleri bulunur?

Kırmızı sebzeler A vitamini, C vitamini, K vitamini ve potasyum gibi besinler açısından zengindir. Kırmızı yiyecekler ayrıca vücudumuzun ihtiyacı olan sağlıklı ve güçlü antioksidanlar içerir.

Kırmızı besinlerin sağlıklı beslenmede şifası nereden geliyor?

Kırmızı meyvelerin yararları içerdiği yüksek antioksidan, vitamin ve mineral değerleriyle ilişkili olup düşük kalori ve yüksek lif oranlarıyla sağlıklı beslenmede yerlerini alır.

Kırmızı besinlerin ortak özellikleri

∆ Antioksidan yönünden zengindir.

∆ Bağışıklık sistemini güçlendirir.

∆ Kalp sağlığını korur.

∆ Beyin fonksiyonlarını destekler.

∆ Kilo kontrolünde rol alır.

∆ Kanser hücreleriyle savaşır.

∆ İdrar yolu enfeksiyonunu önleyici etki gösterir.

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Süper besin kırmızı lahana

∆ Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı korur.

∆ Sindirim sağlığını destekler ve kabızlık sorunları azaltır.

∆ Şeker hastalığının etkilerini hafifletir.

∆ Mide ve kolon kanserine karşı koruyucudur.

∆ Üst solunum yolları sağlığını güçlendirir. Kilo kontrolüne yardımcı olur.

Tüketim önerisi: Kırmızı lahanayı rendeleyerek ya da ince ince kıyıp üzerine limon veya sirke ekleyip salata olarak tüketebilirsiniz.

Bağışıklık sisteminin dostu: kırmızı pancar

∆ Bağışıklık sistemini destekler.

∆ Karaciğerin düzgün çalışmasını sağlar.

∆ Kan dolaşımını iyileştirir tansiyonu düzenler.

∆ Beyin sağlığına fayda sağlar.

∆ Ödem attırır.

∆ Anemiyi önler.

Sporcular için dayanıklılığı artırarak egzersiz performansını destekler.

Tüketim önerisi: Kırmızı pancarın en faydalı tüketim şekli, çiğ olarak rendelenerek salatalarda veya dilimlenerek tüketilmesidir. Bu şekilde tüketildiğinde, kırmızı pancarın içerdiği tüm besin değerleri vücut tarafından en iyi şekilde emilir.

Sağlık deposu: turp

∆ Karaciğer ve safra dostudur.

∆ Kansızlığa iyi gelir.

∆ Mide bulantısını geçirir.

∆ Soğuk algınlığı grip ve nezleye iyi gelir.

∆ Karaciğer ve safra kesesi sağlığı için büyük önem taşır.

∆ İyot açısından zengin olduğu için Guatr’ın en büyük düşmanıdır.

∆ Vitamin deposu turpları protein deposu yoğurtla birleştirin.

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Tüketim önerisi:

Turpu çiğ ya da haşlanmış olarak tüketilebilir ya da sadece rendeleyerek üzerine limon, sirke ve tuz ilave ederek salata olarak da afiyetle yiyebilirsiniz.

Kalp dostu elma

∆ Kalp damar hastalıklarında fayda sağlar.

∆ Kolesterolü düşürür.

∆ Astıma karşı etkilidir.

∆ Mide sağlığını korur.

∆ İshal ve kabızlığa faydalıdır.

∆ Yaşlanma karşıtıdır, cildi güzelleştirir.

∆ Ağız, saç ve diş sağlığında etkilidir.

Elma çayı ile öksürük ve balgama son

Öksürük için iki şifalı tarif

Elma çayı: 1 litre suyun içine ince dilimlenmiş 1 adet elmayı kabuklarıyla birlikte atın. Haşlandıktan sonra çay gibi sıcak için.

Fırında pişirilmiş elma: 1 orta boy elmayı fırında pişirip tüketebilirsiniz.

Balgam söktürmek için tarif

Elmanın kabuklarını soyun. İçine biraz tarçın, zencefil ve karanfil atın. 10 dakika demledikten sonra şifa niyetine tüketin.

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Gençlik ve güzellik meyvesi: nar

∆ Hücrelerin yıpranmasını ve yaşlanmasını önler.

∆ Kan akışını hızlandırır, cildi tazeler.

∆ Kötü kolesterolü düşürür.

∆ İltihabı azaltmaya yardımcı olur.

∆ Sindirim sistemini destekler.

∆ Beyin sağlığını korur ve hafızayı güçlendirir.

∆ Enfeksiyonlarla savaşır.

Gençlik ve güzellik çayı tarifi

Malzemeler: 1 orta boy nar, limon suyu, toz zerdeçal

Hazırlanışı: Narı ortadan ikiye kesin ve katı meyve sıkacağında sıkın. Süzgeçten geçirin ve derin bir kaseye alın. Limon suyu ve zerdeçal ekleyip tüm malzemeyi karıştırın. Bardaklara doldurup üzerine limon dilimi, nar tanesi ve naneyle süsleyerek güzelliğinize güzellik katın.