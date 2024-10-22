Kırık kalp sendromuna dikkat

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◊ Kanser neyi sever?

- Stres, endişe, kötümserlik, her şeyi kafaya takma kanser sebebidir.

◊ Stres ve kanser ilişkisi deniliyor ama günümüz şartlarında stressiz bir hayat mümkün değil! Ne yapacağız o zaman, hepimiz kanser tehdidi altında mıyız?

- Stresten de beslenmek gerekiyor. Örneğin ben stresten besleniyorum. Kendinizi bir cam fanusun içine koyup her şeyin mükemmel olmasını beklememek gerek. Önemli olan çözüm odaklı olup krizi yönetmek. Bunu içinde hayatta biraz şöyle oturup düşünmeye zaman ayırmak lazım. İnsanoğlu bir şeylerden beslenmeli yoksa ya Alzheimer olunur ya da başka bir şey.

◊ Kanser neyi sevmez?

- Doğada, temiz havada içine oksijeni çeke çeke dolaşılmasını, doğru ve sağlıklı beslenilmeyi, düzenli egzersizi ve hormonsuz gıdaları kanser hücreleri pek sevmez.

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GERÇEK İNANÇ HASTALIĞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRİR

◊ Kanser olduğumuzu öğrendiğimizde nasıl davranmalıyız?

Öncelikle umutsuz olmayalım. Bu hastalık ne kadar amansız algılanırsa o kadar çaresizlik hissi oluşturur. Bu da hastanın işine gelmez. Önemli olan tanı aldıktan sonra kansere verdiğimiz reaksiyon ve iyileşme adına gösterdiğimiz çaba ve sabırdır. İyileşeceğine gerçekten inanmak hastalığın seyrini değiştirir.

◊ Hocam her geçen gün kansere iyi geleceği düşünülen bir bitkiden, ilaçlardan ve teknolojik tedavi yöntemlerinden bahsediliyor ama hâlâ kanseri tamamen ortadan kaldırıyor şu ilaç diyemiyoruz...

- Evet ne yazık ki bir bilinmezlik durumu var! Bu da en kötüsü! Henüz kansersavar bir bitki ya da bir ilaç ne yazık ki yok!

◊ Kanser olan yakınımıza nasıl davranmalıyız?

- Sabit bir reçetesi yok! Kişiye özel çalışılmalı. Burada asıl önemli olan hastanın bu süreçte kendini yalnız hissetmemesi... Teşhis ve tedavi sürecinde ve doktor kontrollerinde, ailelerinin bireyin yanında olması, hastanın bu zorlu süreçte sevildiğini, değer gördüğünü ve yalnız olmadığı duygusu hissetmesi önemli.

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DUYGULARIMIZ KANSERDEN KORUYAN EN ÖNEMLİ BESİN KAYNAĞIDIR!

◊ Son yıllarda kanserin artma sebebine etki eden faktörler neler?

- Hormon yüklü gıdaların yanında gelişen teknoloji! Artık duygularımız bile teknolojik oldu, yalnızlaştık kalpsizleştik. Sadece yediklerimiz ve içtiklerimizden dolayı kansere yakalanmıyoruz. Ruhsal durumumuz, duygusal dünyamız, yaşadığımız sosyal hayat, iş hayatımız, aşk hayatımız hepsi etkili.

◊ ‘Aşk hayatımız’ dediniz bunu biraz açabilir miyiz?

- Evet ‘kırık kalp sendromu’özellikle genç insanları kanser eder.

◊ Kırık kalp sendromu nedir?

- Tıpta “Takotsubo kardiyomiyopatisi” olarak bilinen kırık kalp sendromu ilk kez 1990’lı yılların başlarında Japon bilim adamlarınca tanımlandı. Kötü huylu tümörler arasında güçlü etkileşimi olan bir sendrom!

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AŞK KANSER Mİ EDER KANSERİ Mİ YENER?

◊ Aşkın tedavi gücü var mı?

- Aşk karşılığını bulursa tedavi eder. Ama eğer karşılığını bulamazsa, saplantılı platonik bir aşk ise emsalsiz dertlerin sahibi de olabilirsiniz. O zaman kanser de eder.

Kanserle baş etmenize katkı sağlayacak 5 tavsiye

Duygularınızı aile ve sevdiklerinizle paylaşın. Yeni hobiler edinmeye çalışın. Beslenmenize özen gösterin. Sosyal yaşamınızı kısıtlamayın. Mutlaka psikolojik destek alın.

KIRIK KALP SENDROMU BELİRTİLERİ

◊ Kırık kalp sendromunun belirtileri nedir?

- Duygusal ya da fiziksel stres sonucu şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığıyla ortaya çıkan sendrom, kalp kriziyle benzer belirtilere sahip olmasıyla tanınıyor.

◊ Kırık kalp sendromunu tetikleyen etkenler nelerdir?

- Kişinin çok sevdiği bir yakınını kaybetmesi, uzun süreli bir ilişki sonrası ayrılık (boşanma) veya aldatılma gibi ağır duygusal durumlar veya kişiyi derinden sarsacak haberler alması gibi ani psikolojik travmalar olabilir.

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◊ Kırık kalp sendromu yaşıyorsak ne yapmalıyız?

- Hemen bir kanser taraması yaptırmalı. Bilim insanları kırık kalp sendromu bulunan bin 600 hastanın kayıtlarını inceleyerek çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma da kalp kırıklığı sendromuna yakalanan her 6 hastanın birinde kanser hastalığının ortaya çıktığı tespit edildi. Özellikle genç insanlarda görülüyor demek ki insan vücudu kırılganlık içeriyor.

◊ Kırık kalp sendromu olursak tedavi için ne yapmalıyız?

- Ben gerek kanser gerekse başka hastalıkların tedavisinde sık sık ‘stres egzersizi’ yapın derim.

◊ Stres egzersizini nasıl yapacağız?

- Bir şeyin aslında çok da önemli olmadığını düşünerek. Kendinizi kötü şartlara da adapte etme çok önemli!

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Bunun içine aşk meşk, iş güç, şan şöhret, başarı para her şey giriyor. Kısacası hayatı akışına bırakın. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor.

◊ Son olarak okuyucularımıza ne söylemek istersiniz?

- Sevgiyi göstermek için hep son anı, hastane koridorlarını, siren sesini, veda vaktini beklemeyin. Hayatı ertelemeyin, anı doyasıya yaşayın sonra yüreğinize inen pişmanlığın herhangi bir ilacını arar durursunuz. Ve iyi yaşam tıpkı senin köşenin adı gibi bir sanattır. Sevgiler...