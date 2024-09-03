Hoş geldin eylül

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Sonbaharın mutluluk sırları

Eylül ayı her ne kadar hüzün mevsimi gibi algılansa da aslında o yeni umut dolu bir yaşamın başlangıcıdır. Kendini yenileyen doğadan feyz almak kendimizi yenilememiz için bir fırsat aslında.

Bu fırsatı değerlendirmek için beden ve ruhumuzu besleyecek pratik öneriler ve uygulamalar bu haftaki yazımızda.

Sonbaharda neden hüzünlü oluruz?

Yaz ayının ardından havaların erken kararması uyku hormonu melatonin ve mutluluk hormonu serotonin üretimini etkiler. Bir de bunun yanında fiziksel aktivite de azalma tatil sonrası işlerin yoğunlaşması, sinir sisteminin biyokimyasının bozulmasıyla halsizlik, isteksizlik, mutsuzluk ile sonuçlanıp hüzünlü hissetmemize sebep olabilir.

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Sonbaharın hüzün ve yorgunluğundan etkilenmemek için

Sonbaharda yenilenmek ve hüzün rüzgârına kapılmamak için önce kendinizi keşfedin ve bunun için kendinize şu soruları sorun:

∆ Bu aydan beklentilerim neler?

∆ Şu anki benden ne kadar memnunum?

∆ Beni neler mutlu ve mutsuz ediyor?

∆ Bu ay daha iyi hissetmek için neler yapmalıyım?

Bu sorulara cevap verdikten sonra yolunuza hedef belirleyerek devam edin.

Şimdi hedef belirlemenin tam vakti

Sonbahar bütün bir yıl boyunca kısa ve uzun vadeli hedef planlamanızı yapmanız için en ideal zaman. Bunun için elinize bir kağıt kalem alın ve bu ay gerek sağlık gerekse iş hayatınızla ilgili hedeflerinizden oluşan bir liste yapın.

Yarın değil bugün başlayın

Amaçlarınız doğrultusunda hedeflerinizi belirledikten sonra da örneğin bir diyet ve egzersiz programına başlamak veya bir hobi edinmek için doğru zamanı bekleyip ertelemeyin yarın değil bugün başlayın.

5 maddelik sonbahar hedefleri

Dengeli beslenme alışkanlığını hayat tarzına haline getirmek

∆ Egzersize başlamak

∆ Yarım kalan işleri tamamlamak

∆ Kariyer planı yapmak

∆ Âşık olmak

Sabah olumlamaları

∆ Bugün için heyecanlıyım.

∆ Kendimi olduğum gibi seviyorum.

∆ Enerjiyim.

∆ Her şeyin üstesinden gelebilirim.

∆ Mutluluğu hak ediyorum.

∆ Fırsatlara açığım.

∆ Bana hizmet etmeyen şeyleri bırakıyorum.

∆ Olduğum halimle yeterliyim.

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Gece yatmadan önce bu olumlamaları bir kez söyle

∆ Huzurluyum.

∆ Sakin ve rahatım.

∆ Uyurken şifa alıyorum.

∆ Güzellikleri içime çekiyorum.

∆ Her şey yolunda.

∆ Aldığım her nefesle arınıyorum.

Şimdi yenilenme zamanı

∆ Eskimiş her şeyi hayatınızdan çıkarın.

∆ Eskimiş eşyaları.

∆ Eskimiş düşünceleri.

∆ Eskimiş diyet programlarını.

∆ Eskimiş egzersiz uygulamalarını.

∆ Sizi aşağıya çeken negatif insanları hayatınızdan çıkararak yenilenin.

Sonbahar stresi için çay tarifi

∆ 1 yemek kaşığı kurutulmuş papatya

∆ 1 yemek kaşığı kuru ıhlamur

∆ 1 yemek kaşığı kuşburnu

∆ Bir parça rulo tarçın

∆ 1 adet karanfil

Malzemeleri kaynatıp 5 dakika beklettikten sonra bir parça limonla tüketebilirsiniz.

VAKİT AYIR

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∆ Okumaya...

∆ Düşünmeye...

∆ Dinlenmeye...

∆ Sevdiklerine...

∆ Öğrenmeye...

∆ Gelişmeye...