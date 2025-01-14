Her büyük değişim, küçük bir tohumla başlar... Hayat ağacıyla hikayeni yaz

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Hayat ağacının anlamı!

“Hayat ağacı, kökleriyle geçmişe, dallarıyla geleceğe uzanan bir sembol olup sürekli değişim ve büyüme anlamına gelir.

Hayat ağacı çalışması nedir?

Psikoloji biliminde hayat ağacı çalışması, bireyin geçmişten geleceğe doğru bir bağlantı kurmasını sağlayarak sahip olduğu olumlu özellikleri, değerleri, kişileri fark ettiren, gelecek hedefine odaklanmayı kolaylaştıran bir çalışmadır.

Bu çalışmayı kimler yapmalı?

◊ Zorlukların üstesinden gelmek

◊ Engelleri aşmak

◊ İnancını korumak

◊ Sebat etmek

◊ Hayata sevgiyle bakmak

◊ Yeniden başlamak isteyen herkes yapabilir.

Ağacınızın çiçek açması için olumlamalar

∆ Hayat güzel sürprizlerle dolu.

∆ Kendimle barışığım.

∆ Aklıma güveniyorum.

∆ Hata yapma özgürlüğüne sahibim.

∆ Kendimin en iyi hali olmak için çalışırım.

∆ Hangi yöne doğru ilerleyeceğimi biliyorum

∆ Her gün fark edilmeyi bekleyen onlarca fırsat var.

∆ Geçmişimi bırakıyor, geleceğime odaklanıyorum.

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UYGULAMA

Hayat ağacını görselleştirin

Sessiz bir yerde oturun, elinize bir kağıt kalem alın ve hayatınızı temsil eden bir ağaç çizin.

∆ Yapraklara: Hayatınızda güzel etkileri olan insanları...

∆ Gövdeye: Yetenek ve değerlerinizi...

∆ Meyvelere: İnsanlardan size geçen değer ve özellikleri...

∆ Çiçeklere: Sizin insanlara aktarmak istedikleriniz...

∆ Dallara: Hayallerinizi hedeflerinizi, kısa-uzun vadeli palanlarınızı...

∆ Zemine: Haftalık yaptığınız, yapmayı seçtiğiniz işleri...

∆ Köklerine: Geçmişinizi, geldiğiniz yeri, aile ve aidiyetlerinizi yazın.

Hayatın dallarını sen çiz

Kökler: Geçmişinle barış

Hayat ağacının köklerini temsil eden geçmişinle barışmak, yeniden başlamak için önemli bir adımdır.

Köklerini sorgula: Hangi anılar seni besledi, hangileri seni yaraladı? Burada yapman gereken geçmişte yaşadıklarını bir yük değil, bir ders olarak görmeye çalışmak!

Unutma seni aşağı çeken şeylerden kurtulmak, köklerini güçlendirmenin ilk adımıdır.



Gövde: Bugünü sahiplen

Hayat ağacının gövdesi, şu anki seni temsil eder.

Kendine şunu sor: “Bugün, hayat ağacımın gövdesi ne kadar sağlam?” Bu soruya dürüst bir cevap ver. Belki özbakımına daha fazla zaman ayırman, belki de yeni alışkanlıklar edinmen gerekiyor.

Unutma gövde, dayanıklılık demektir ve dayanıklılık bugünü dolu dolu yaşamaktan geçer.



Dallar: Hayallerini yeşert

Bir ağacın dalları hayallere uzanan yollar gibidir.

Hayat ağacının dallarını düşün: Hangi hayalin tozlu bir rafa kalktı? Hangi hedefini erteledin? Yeniden başlamak için bu hayalleri hatırlamak ve onlara bir şans vermek önemlidir. Unutma her şey küçük bir adımla başlar: Bunun için bir dilek tut, bir plan yap ve bunlar için bir adım at.



Çiçekler: Başka hayatlarda çiçek aç

Çiçeklerden insanlara: Bilgini, geleneklerini elindeki imkânları başka bireylerle ve toplumla paylaş ki başka ağaçlarda çiçek açsın ve dünya daha renkli bir yer olsun. Zemin ne kadar sağlamsa, hayallerin gerçekleşme ihtimali de o kadar yüksektir

Hayallerin gerçekleşmesi, sağlam bir temele dayanır. Hayat ağacınızı yeniden inşa etmek ve yeşertmek için bugünden daha iyi bir zaman yok. Önce toprağınıza güvenin, ardından köklerinizi güçlendirin, gövdenizi sağlamlaştırın ve dallarınızı hayallerinize doğru uzatın. Unutmayın, siz hayat hikâyenizin kahramanısınız. Kendinizi takdir etmeyi ve başarılarınızı kutlamayı asla unutmayın.