Boğulmak istemiyorsan haddini bil, fazla açılma! Denizin şakası yok!

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◊ Hocam öncelikle denizde yeni bir rekora hazırlanıyorsunuz, hayırlı olsun...

- Evet sevgili Yelda, hem manevi kızım hem de psikolojik performans danışmanım olarak senin de yer aldığın ekibimizle, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Anamur’dan Kıbrıs’a yüzerek geçmeyi planlıyorum. Yeni bir Guinness Dünya Rekoru denemesi hazırlığı içindeyiz.

◊ Geçtiğimiz günlerde bir boğulma tehlikesi atlattım. Bu yazımızda denizde başımıza gelecek tehlikelere karşı en çok merak edilen soruları eski bir SAT komandosu olan size sorayım, siz cevaplayın ne dersiniz?

- Memnuniyetle...

◊ Son zamanlarda boğulma oranları neden arttı?

- Boğulmanın asıl sebebi bilgisizlik ve kendine fazla güvenmedir.

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DOĞA İNSANI YENER

◊ Denizde boğulmamak için ne yapmalı?

- Haddini bilip, “Ben çok iyi yüzerim” diyerek fazla açılmayacaksın. Ne kadar iyi yüzme bilsen de denize karşı ukalalık yaparsan, bile bile sonunu hazırlarsın. Ben 81 yaşında, hayatının 60 yılı suda, denizlerde geçmiş emekli bir SAT komandosu olduğum halde denizde haddimi bilirim. Çünkü denizin sağı solu belli olmaz. Unutmayın; doğa insanı yener!

◊ Havuzda mı, denizde mi yüzmek daha kolay?

- Öğrenirken havuzda, öğrendikten sonra denizde. Bunun sebebi de tuzlu su! O yüzden tuzlu suyun sizi kaldırdığı ortamda yüzün.

◊ Yüzme bilmeyen biri denizde ne yapmalı?

- Denizde eğlenmek ve yüzme öğrenmek için belinden öteye açılmadan, kıyıda, sahile paralel, gerektiğinde eli yere değecek şekilde yüzmeye çalışmalı.

HER STİLİN TEMELİ: SUYA GİRDİĞİNDE NEFES VER ÇIKTIĞINDA NEFES AL

◊ Yüzerken nasıl nefes almalıyız?

- Yüzme sırasında yavaş ve derin bir şekilde nefes alınmalı. Hızlı ve sığ nefesler, vücuda yeterli oksijenin gitmemesine ve performans düşüklüğüne neden olur.

◊ Nefes alma esnasında hangi hatalardan kaçınmalıyız?

- Nefes alırken başı yukarı kaldırma, nefesi verirken suya doğru nefes alma gibi hatalardan kaçınılmalıdır. Tabii bir de en önemlisi nefes alırken su yutmamaya dikkat edilmeli!

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◊ Yüzerken batmamak için ne yapmalı?

- Can simidi takmalı ya da balık adam kıyafeti giymeli. Balık adam kıyafetinin içinde hava kabarcığı olduğundan sizi batırmaz ve yüzme tekniklerini daha kolay yaparsınız.

◊ Denizde akıntıya karşı nasıl yüzülür?

- Akıntı seni nereye götürüyorsa akıntıya karşı yüz. En rahat yüzdüğün yüzme stilinde suda kalmaya çalış. Asla panik yapma ve derin nefes almayı unutma!

Denizde akıntıya kapılırsak neler yapmalıyız?

◊ Sakin olun, derin nefis alın.

◊ Sahile doğru değil, yanlara, sağa ve sola doğru yüzün.

◊ Sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yorarsanız, akıntıyı yenemezsiniz. Bu yüzden akıntının sizi götürmesine bir süre izin verin. Unutmayın akıntı sizi dibe çekmez.

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◊ Her zaman su üzerinde kalmaya çalışın, yorulursanız sırtüstü yatın.

◊ Asla nefes ritmini kaybetmeyin ve elinizi kaldırarak yardım isteyin.

◊ Çevrede bot, motor, sandal veya yat varsa oradakilerle iletişime geçin.

Cem Yılmaz’dan çok iyi bir SAT komandosu olur

◊ Geçmişten günümüze birçok değerli sanatçıya dövüş sahneleri için eğitim verdiğinizi biliyoruz. Günümüzde en çok beğendiğiniz, sportif yapılı bulduğunuz ve “Beraber çalışsak şöyle olurdu” diyebileceğiniz bir isim var mı?

- Cem Yılmaz var.

◊ Neden Cem Yılmaz?

- Cem Yılmaz üstün zekâlı biri! Profesyonel sporcu, hem vücut hem zekâ bakımından kıvrak olmalı. Bir de Cem Yılmaz’ın vücut yapısı karada ve denizde performans yapmaya çok müsait! Geçtiğimiz günlerde çekmiş olduğu bir sinema filminde “SAT komandosu Namık Ekin” diyerek beni ti’ye alsa da onu çok severim. Eğer sevgili Cem Yılmaz oğlum bana gençken gelseydi, onu SAT komandosu yapardım, şu an Olimpiyat şampiyonu olurdu!

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Akıntıya kapılan birini gördüğümüzde nasıl yardım etmeliyiz?

Deniz içerisinde elini kaldıran birini gördüğünüzde bu kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu bilin.

Kişiyi sakin olması konusunda uyararak derhal cankurtaran çağırın. Cankurtaran yoksa can simidi, halat vb. deniz malzemeleri atarak yardım edebilirsiniz.

Namık Ekin kimdir?