‘40 yaşında kadın olmak’ 40 yaş hayatınızda neleri değiştirir?

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40 yaş neden önemli?

40’lı yaşlardaki bir kadın hem 40’lı yaşların gençliğini yaşar hem de 50’li yaşlarına hazırlık yapar. Özellikle menopoz dönemine yaklaşan bir kadın için 40 yaş psikolojik ve fizyolojik sağlığı adına dikkat etmesi gereken önemli bir yaştır.





Fotoğraf: Güneş KAZDAL

Fizyolojik değişiklikler

∆ Metabolizma yavaşlar.

∆ Kas kütlesi azalır.

∆ Ciltte sarkmalar başlar.

∆ Çizgiler belirginleşir.

∆ Kırışıklıklar ortaya çıkar.

∆ Saçlar seyrekleşir, beyaz oranı artar.

∆ Dişler daha hassas hale gelir.

∆ Cinsel hormonların salınımını yavaşlar.

Hastalıklar

∆ Osteoporoz

∆ Koroner kalp hastalıkları

∆ Yüksek tansiyon

∆ Diyabet

∆ Obezite

∆ Meme ve rahim kanseri

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Hangi periyodik kontroller yapılmalı?

∆ Meme ultrason grafisi veya mamografi

∆ Düzenli olarak smear testi

∆ 6 ayda bir genel kan testi

40 yaş üstü kadınlar için sağlıklı yaşam önerileri

∆ Kendinizi sevin ve yaşınızı kabul edin.

∆ Başkaları için değil, kendiniz için yaşayın.

∆ Daha çok seyahat edin.

∆ Daha az endişelenin.

∆ Kendinizi kimseyle kıyaslamayın.

∆ Çalışmak için yaşayın, hayatta kalmak için değil!

∆ Para biriktirin.

∆ Negatif insanlar üzerinde vakit kaybetmeyi bırakın.

∆ Partnerinize ‘evet’ demeden önce iyi düşünün.

∆ Hayattaki küçük şeylerden keyif alın.

40 yaşın getirdikleri nelerdir?

∆ Daha çekici ve özgüvenli olunur.

∆ Yaşın sadece bir sayı olduğu anlaşılır.

∆ Daha güçlü bir özgüvene sahip olunur.

∆ Kendinizi daha çok önemsersiniz.

∆ Olgunlaşma kaçınılmazdır!

Kısacası 40 yaş bir kadın için kendine güven ve mantık dönemidir.

Kadınlarda 40 yaş sendromuna dikkat!

40 yaş sendromunda kişi hayatta yaptıkları ve yapamadıklarını sorgulamaya başlar. Azalan östrojen hormonunun

etkisiyle içe kapanma, depresyon, kaygı, sosyal izolasyon, uyku sorunları gibi psikolojik zorluklar yaşar.

40 yaşında bir kadın sarı lilyum çiçeğine benzer!

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Sarı lilyum çiçeği kendini daha çok sevmeyi, güven duygusunu ve mantığı temsil eder. 40’lı yaşlardaki bir kadın 20’li veya 30’lu yaşlardaki gibi rüzgârın etkisiyle hareket etmek yerine, daha fazla mantıklı düşünür ve özgüveniyle hareket eder.

Kilo almamak için dikkat!

∆ 20 yaşında yediğiniz yemeklerin aynısını 40 yaşında yerseniz çok hızlı kilo alırsınız. Bu durumu engellemek için;

∆ Besin çeşitliliği sağlayın.

∆ Günde en az 3 öğün beslenin.

∆ Doymuş yağ tereyağı, margarin, ayçiçek ve mısır yağları tüketmekten mümkün olduğunca uzak durun. Bunlar yerine zeytinyağı tercih edin.

∆ Yeterli miktarda su için.

40 yaş üstü kadınlar için en iyi egzersizler

∆ Kalp sağlığı için: Koşu, bisiklet, yüzme, tempolu yürüyüş, aerobik egzersizler

∆ Kas ve kemik dokusunu kuvvetlendirmek için: Direnç ve ağırlık antrenmanı

∆ Esneklik ve denge için: Yoga ve jimnastik

∆ Duruş bozukluğu için: Pilates ve yoga

∆ Gevşemek için: Nefes egzersizleri