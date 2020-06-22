Yeni koronavirüs ile kalıcı makyaja ilgi arttı mı?

Kalıcı makyaj son derece doğal bir görünümle, yüzdeki kontrastları artırır, hatları belirginleştirir, bazı kusurları giderir. Gündelik yaşamda ve her şart altında bakımlı görünmeyi sağlar.

Kalıcı makyaj tutkusunun tarihi eskilere mi dayanıyor?

Çağımızın özgür ruhlu genç kadınları, çantalarındaki aynaya ve allıklara bağımlı olmayı tercih etmiyor. Ne makyaja ne de kuaföre vakit ayırmaktan hoşlanmıyorlar.

Kalıcı makyaj, her şart altında bakımlı olmak isteyenler için biçilmiş bir kaftan. Bu isteğin 5000 yıl önce bile olduğunu biliyor musunuz? Eski Mısırlıların kalıcı makyaj yaptıklarını duymuş muydunuz?

Kalıcı makyajın tıbbi adı “intradermal pigmentasyon’’dur. Bu uygulama bir tür dövmedir. Ancak kalıcı makyajda kullanılan makineler dövmeden farklıdır, ayrıca iğneler çok incedir ve mürekkep yerine pigment enjeksiyonu yapılır.

Abartılı güzellik kalıcı makyaj ile olmaz

Kalıcı makyaj gözlere, kaşlara, dudaklara uygulandığında onları sadece belirginleştirir. Normal makyaj gibi abartılı değildir. Yüzdeki ifadeyi netleştiren bir çerçevedir. Ayrıca cildin yüzeyine yapılmaz. Deri altına pigment (renk hücreleri) enjekte edilerek yapılır. Bu pigmentler derinin altında kaldığı için soluk ve mat görünür. Bu pastel görüntü kalıcı makyaja yumuşacık bir doğallık verir.

Kimler kalıcı makyaj yaptırmalıdır?

Aslında kalıcı makyaj herkese uygulanabilir. Özellikle makyaj yapmaya vakit bulamayan aktif kadınlar, sporcular, sanatçılar, kontakt lens kullananlar ve hipermetrop gözlük taşımak zorunda olanlar bu makyaja daha fazla ihtiyaç duyarlar.

Kalıcı makyaj aynı zamanda bir dövme midir?



Kalıcı makyaj bir tür dövmedir. Ancak tekniği oldukça farklıdır. Klasik dövmeler mürekkep boyalarla yapılır. Bu uygulama ise hem alerjik reaksiyonlara neden olabilir hem de zaman içinde kaybolmayacağı için sonraki yıllarda, başka uygulamaların yapılmasına engel olur. Kalıcı makyaj ise doğal pigmentler kullanılarak gerçekleştirilir. Bunlar da zamanla vücut tarafından yavaşça eritilir. Ayrıca bu makyaj için farklı makineler ve çok ince iğneler kullanılır. Kıl kadar ince iğnelerle, en hassas çalışmalar gerçekleştirilir.

Kusurların düzeltilmesinde çok faydalıdır

Kirpik ve kaşları seyrek veya renksiz olanlar, düşük kaşlar, ince dudaklar, alopesi hastaları, kaşlarında yara izi olanlar, doğuştan veya sonradan dudaklarında şekil veya renk sorunu olanlar, kanser veya silikon implantı operasyonu sonrasında meme başında deformasyon oluşan insanlarda, kalıcı makyaj uygulaması görünümü büyük ölçüde düzeltir.

Kalıcı makyaj renginin oturması

Kalıcı makyajın cilt içinde tam olarak olgunlaşması iki hafta kadar sürer. İyileşme sürecinde, cilt üzerinde yeni bir deri tabakası oluşacağı için, özellikle dudaklarda renk solgun görünebilir. Bu geçici durum yanıltıcı olabilir ve hasta kalıcı makyajın başarılı olmadığını düşünebilir.

Kaş ve eyeliner uygulamasında ise tam tersi olabilir. Yani kalıcı makyajın yapıldığı ilk gün ve onu takip eden birkaç gün süreyle renk çok koyu görünür. Çünkü pigment cilt içinde okside olarak koyu bir renk alır. Bu da geçicidir. On beş gün ile bir ay arasında bir süre içinde renk istenilen haline kavuşur.

Kalıcı makyaj ne kadar kalıcıdır?

Kalıcı makyajın ömrü genel olarak 1-5 yıl arasındadır. Ancak bu süre, kişinin cilt yapısına, yaşına ve yaşadığı çevreye göre değişir. Deri altına enjekte edilen renkli pigmentler, cilt yenilendikçe azalır, solar ve sonunda tükenir. Bu nedenle kalıcı makyaja belli aralıklarla rötuş yapılması gerekir.

Kalıcı makyajdan kurtulmak mümkün müdür?

Kalıcı makyajı çıkarmak, yapmaktan daha güç ve zahmetlidir. Bu konuda makyajın ne zaman yapıldığı, hangi derinlikte olduğu ve ne tür pigmentler kullanıldığı belirleyici olur. Kalıcı makyajı çıkarmak için değişik yöntemler kullanmak gerekebilir.

- Lazer,

- Asit uygulaması,

- Mevcut makyajı başka bir renkteki pigmentle kamufle etmek,

- Pigment çıkarıcı kremler gibi... Bu işlemlerin tümü seanslar halinde yapılır. Makyaj çıkarmanın da bir iyileşme süreci vardır. İkinci seans en erken 2 hafta sonra yapılabilir. Bazı durumlarda renk tam olarak çıkmayabilir. Hafif, silik bir gölge kalabilir, ama zamanla etkisini kaybeder.