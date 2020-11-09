Maskenizin yüzünüze zarar vermesini 9 adımda önleyin

Peki maske kaynaklı sorunları nasıl önleriz? İşte o dokuz öneri...

1 - Yüzünüzü her gün temizleyin ve nemlendirin



Nazik bir cilt bakımı problemleri önleyebilir. Yüzünüzü yıkarken, hafif, kokusuz bir temizleyici kullanın. Kuru bir cilt, yaygın yüz maskesi cilt problemlerinden biridir. Nemlendirici sürerek kuruluğu azaltabilirsiniz. Cilt tipinize göre formüle edilmiş bir nemlendirici kullanmak önemlidir.

- Yağlı ciltler: Jel nemlendirici

- Normal veya karma ciltler: Losyon

- Kuru ve çok kuru ciltler için ise: Krem.



Eğer ki sivilceniz oluştuysa, yine jel nemlendiriciler kullanmanız yararınıza olacaktır.

2 - Vazelin ile dudaklarınızı koruyun



Kuru cilt ve çatlamış dudaklar, yaygın yüz maskesi cilt problemleridir. Dudaklarınıza vazelin sürerek dudakların çatlamasını önleyebilirsiniz. Yüzünüzü yıkadıktan sonra, maskenizi takmadan önce ve yatmadan önce çatlakları önlemek için vazelini sadece dudaklarınıza sürmeye özen gösterin.

3 - Maske takarken makyaj yapmayın



Maskenin altında makyajın gözeneklerinizi tıkaması ve kırışıklıklara yol açma olasılığı yüksektir. Makyaj gerekliyse, yalnızca "komedojenik olmayan" veya "gözenekleri tıkamayacak" etiketli ürünleri kullanın.

4 - Cildinizi tahriş edebilecek yeni cilt bakım ürünlerini denemekten kaçının



Kısa bir süre için olsa bile maske takmak cildinizi daha hassas hale getirebilir. Cilt sorunlarını azaltmak için, kimyasal peeling, peeling veya retinoid gibi sert ürünleri ilk kez denemekten kaçının.

5 - Yüzünüz tahriş olursa, belirli cilt bakım ürünlerini daha az kullanın



Yüzünüzü maske ile kapattığınızda, geçmişte kullandığınız bazı cilt bakım ürünleri cildinizi tahriş edebilir.

6 - Doğru maske takın



Cilt sorunlarını azaltmak için şu özellikleri olan maskeleri kullanın.

-Sıkı ama aynı zamanda rahat,

-En az iki kat kumaş olan,

-Cildinize uygun iç katmanda pamuk gibi yumuşak, doğal ve nefes alabilen kumaşa sahip. Naylon, polyester ve suni ipek gibi sentetik kumaşlardan kaçının. Bunların cildinizi tahriş etmesi ve çatlaklara neden olması olasıdır.

7 - Her 4 saatte bir, 15 dakikalık maske molası verin



Maskenizi yalnızca güvenli alanlarda ve ellerinizi yıkadıktan sonra çıkarın. Maskenizi çıkarabileceğiniz güvenli yerler şunlar olabilir: Dışarıda, insanlardan en az 1,5 metre uzakta, arabanın içinde yalnızken ve evde.

8 - Kumaş maskeler kullanıyorsanız muhakkak yıkayın



Birçok sağlık kuruluşu, her kullanımdan sonra bez maskeleriniz yıkamanızı önermektedir. Maskenizi yıkayarak kumaş içinde biriken yağlardan kurtulmuş olursunuz. Bunlar cilt hücrelerine girerek sorunlara yol açabilir. Maskenin üzerindeki yıkama talimatlarını izleyin. Talimatlarda aksi belirtilmedikçe maskeleri sıcak suda yıkayın. Kokusuz, hipoalerjenik bir çamaşır deterjanı kullanın. Maskenizi yıkadıktan sonra şeklini kontrol edin. Yıkandıktan sonra maske tam olarak yüzünüze oturmuyorsa, daha az koruyucudur.

9- Dermatoloğunuzun sizin için oluşturduğu tedavi planına uymaya devam edin



Akne veya gül hastalığı gibi bir cilt rahatsızlığınız varsa, tedavi planınızı takip etmeniz özellikle önemlidir. Bu, durumu kontrol altındatutmaya yardımcı olacaktır.