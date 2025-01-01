Yurdum Anadolu, vatanım Türkiye nice yüzyıllara

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Bir yanı Avrupa’ya bakan; Asya’dan bir kısrak başı gibi Akdeniz’e uzanan. Çeşitli uygarlıkları beslemiş tarihin, beslemiş bugüne değin üzerinde yaşayan insanları toprağın. İki iklimi de yaşarsın; yaşarlar aynı mevsimde kışı, yazı, baharı insanların. Sen doğa harikası, sen verimli topraklar, sen Asya-Avrupa köprüsü.

Fırat-Dicle arası Mezopotamya uygarlığı, Meriç ötesi Latin uygarlığı nehirlerle ayrılan komşuların olmuş senin. Sümer, Hitit, Frigya uygarlıkları doğmuş senden. Bir anne gibi kucaklamışsın hepsini; bugün Türk’ü, Kürt’ü, Sünni’yi, Alevi’yi kucakladığın gibi. Sen uygarlıklar beşiği, sen kültürler sentezi.

Roma, Bizans, Selçukluları tanımış, Osmanlıları yaşamışsın. Bir yanı Hint Okyanusu diğer yanı Viyana kapılarına dayanan bir imparatorluğun merkezi olmuşsun. Avrupalı koşarken Rönesans’a, aydınlanmaya; önce duraklayan sonra gerileyen imparatorluğun koparken birer birer toprakları; duyulur olmuş Yunan, İngiliz, Fransız askerlerinin mermileri Ankara’dan. Ama ülkenin sahipsiz olmadığını haykıran Ankara’nın yurtseverleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, seni yurt-vatan yapmak uğruna, Türk, Kürt, Sünni, Alevi el ele verip emperyalizme karşı bir kurtuluş, bir bağımsızlık destanı yazdılar. Sen tarihin ilk bağımsızlık savaşını kazanan insanların destanı... Sen birlikte yaşama toprağı...

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İnsanlarının yüzyıllardır özlerinde taşıdıkları, türkülerinde, şiirlerinde dile getirdikleri özlemlerini yaşama geçirmekti amacı Mustafa Kemal ile Anadolu yurtseverlerinin; ‘tasada ve kıvançta ortak bir ulus yaratmak’. Çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak. Bunun için TBMM açıldı, Cumhuriyet ilan edildi. Egemenlik ulus iradesine dayandırıldı. Sen aydınlanma ve laik tarihimiz. Sen çağdaş ve insanca yaşam özlemimiz.

Sar bizi güzelliklerinle, sönmeyen güneşinle. Bozmak isteseler de insani birliğimizi; yok etmedikçe bizi sömürtmeyeceğiz doğal zenginlik ve kaynaklarını, söndürtmeyeceğiz Anadolu güneşini. Söktürtmeyeceğiz Nazım Hikmet’in köklü çınarını. Yaşatacağız aydınlık tarihini. Ve de yaşayacağız tam bağımsız ve gerçek demokrasi temelinde, senin tarihi mirasına uygun olarak çeşitlilik içerisinde birlikte.

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Bizim uygarlıklar beşiğimiz, kültürler sentezimiz, birlikte yaşama toprağımız, laik Cumhuriyetimiz, uğruna can verdiğimiz bağımsızlığımız, özgürlüğümüz, yurdumuz Anadolu, vatanımız Türkiye.

Av. Sedat VURAL

GÜNÜN SÖZÜ

“Türkiye’de düşünmek iyi bir şey değil. Ha ‘düşünmüşsün’ ha ‘delirmişsin’ fark etmez.” Belma AKÇURA

BİLİYOR MUSUNUZ?

- İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Uludağ’daki otopark işletmelerinin yönetim yetkisinin hangi kurum veya kuruluşlara devredildiğini, bu konunun neden çözüme kavuşturulmadığını sorduğunu...

- TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne başvuruların 2 Ocak Perşembe günü başlayacağını ve 31 Ocak Cuma günü son bulacağını...

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MESAJ PANOSU

DOĞA Takvimi/Ocak

8 Ocak: Zemheri Fırtınası (30 Ocak’a kadar), 25 Ocak: Kışın şiddeti, 28 Ocak: Ayandon Fırtınası; 31 Ocak: Hamsinin başlangıcı

Prof. Dr. Hüseyin SARI

Hiç ayarımız kalmadı ne yapalım söyleyin

Türkiye’de depresyon, anksiyete bozukluğu ya da yeme bozukluğu gibi bir ruhsal hastalıkla mücadele ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 38 oldu. Türkiye’de 65 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 20’si yalnız yaşıyor. Türkiye’de ‘genç nüfus’ olarak kabul edilen 15-29 yaş aralığındaki bireylerin yüzde 56’sı yurtdışında yaşamak istiyor.

Türkiye 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada. ‘Çok yaşlı’ ülkeler arasında yer alan Türkiye ayrıca, yüzde 15.1’lik genç nüfusuyla dünya ortalamasının altında. Bu yaz tatile çıktığını söyleyen Türk vatandaşlarının oranı yüzde 20 oldu. Türkiye’nin birçok tarım bölgesinde çiftçiler ya ürününü toplamadan tarlayı sürüyor ya da halka ücretsiz dağıtıyor. Çalışma koşulları ve özgürlüklerinin kısıtlandığını anlatan haberleri yazmakla meşgul olan gazetecilerin büyük bir kısmı yılın ikinci yarısında zam almadı. Çalışanların yüzde 53’ü son bir yılda tiyatro, konser, sinema gibi kültürel etkinliklere hiç katılmadığını söylüyor.

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BİR EV ALMAK İÇİN 52 YIL MI BEKLENİR

TüRKİYE’de bir ailenin ev sahibi olabilmesi için 52 yıldan fazlasını birikim yaparak geçirmesi gerekiyor.

Best Brokers’ın raporuna göre, dünyada ev satın almanın en uygun olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye, 631 maaşla sondan ikinci sırada yer alıyor. Sıralamanın en altında ise ev satın almak için gerekli olan 684 maaşla Nepal yer alıyor. Ücretlere göre dünyada ev satın almanın en uygun olduğu ülke, insanların 100 metrekarelik bir mülke sahip olmak için ortalama ücretin 71 katına ihtiyaç duyduğu Güney Afrika. ABD ise ikinci sırada yer alıyor. Ancak emlak fiyatları bir eyaletten diğerine büyük farklılıklar gösteriyor.

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Sıkıntılı geçen 2024 geride bırakarak 2025 yılına adım attık. Allah bir daha böyle bir yıl göstermesin dileğinde bulunuyoruz.