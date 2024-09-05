Yunanistan oturma iznini 800 bin Euro’ya çıkarttı

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Dikkat ederseniz, ‘oturum’ vermek için ‘vatandaşlık’ değil. Zira hiçbir ciddi devlet, bir süre oturtmadığı kişiye peşinen vatandaşlık vermez. Yunanistan bile...

Finlandiya, yabancılara mülk satışını tamamen yasaklıyor.

Türkiye’de inşaat lobisi her gün bir gazetede “Yabancılara konut satışları düştü” diye ağlıyor. Ussal ŞAHBAZ

(Yüksek profilli yerlerde Atina gibi 500 idi, onu 800’e çıkarıyor. Diğer yerlerde de 250’den 400’e çıkarıyor.)

* Hem Atina’da hem Malta’da yaşadım; en az 5 yıl yaşamadan kalıcı oturum izni alamıyorsun. 5 yıldan sonra da belli bir seviye dil bilmen gerekiyor. Dil kültür sınavı gibi bir şeye giriyorsun. Vatandaşlık evlilikle ancak.

M. BERRAKYÜZ

* Hiçbir ülke otursa bile hemen vermiyor, oturum izni sonrası ‘sınırsız oturum’ izni verilir, sonra da vatandaşlık başvuru hakkı gelir, dil ve kültürü sınavlarını da geçmelisiniz. Eğer o ülkede oturuyorsanız en az 8-10 yıl sonra belki. Kerim HAVRANOĞLU



* Bugün Schengen vizesi için randevu bile verilmemesinin sebebi bile bu rezillik. Vatandaşlıklar iptal edildikten sonra oturum izinleri de yenilenmemeli. Çoğu evini satar gider. Yusuf Nazım SAYIN

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BÜROKRATTAN BÜROKRANT’A



DOĞAYI ve ormanları korumak için mücadele edenler ağır bedeller ödüyor. Hopa’da ormanı korumak isteyen vatandaşlarımız silahlı saldırıya uğradı, saldırıda ne yazık ki bir vatandaşımız öldürüldü, iki vatandaşımız da yaralandı. Çoğu bürokratın da sokaktaki eşkıyanın kurşunuyla ya da bürokrasideki kravatlısının makam gücüyle meslek hayatı karartıldı. Tüm yaşananların en önemli nedeni şahsı çıkarları için bürokratlıktan ‘bürokranta’ dönüşmüş, ‘köleleşmiş unvanlar’dır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Faruk ÇEBİ-KÜREMDER Başkanı

TARİHÇİ DR. NAİM BABÜROĞLU UYARDI



TARİHİN en büyük beka sorunu nedir diye sorarsanız, 1 Eylül’den itibaren Iraklı 15 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler Türkiye’ye vizesiz girebilecek. Irak nasıl bir ülke? Nüfusu 46 milyon, yüzde 42’si okuma yazma bilmiyor. Ortalama eğitim seviyesi 3 yıl. Gençler başka ülkelere gitmek istiyorlar, başaramayanların bazıları PKK dahil radikal örgütlere katılıyorlar. Yaklaşık 23 milyon Iraklı Türkiye’ye vizesiz girebilecek. 90 gün kaldıktan sonra kaçı Türkiye’ye yerleşir sizce?

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TBMM tarihi bir görevi yerine getirmek zorunda. Bu vize serbestisi iptal edilmelidir.

AMASYA’DAN SONRA ERZURUM’DA DA YASAK



AMASYA Valisi’nin alkollü içki tüketimine yönelik kısıtlayıcı tutumunu gazetelerde okumuştuk. Benzeri bir kısıtlama kararının da Erzurum Valiliği’nce alındığını biliyor musunuz? Burada mesele içmenin de ötesinde; devletin kişinin özgürlük alanına, yaşam tarzına açık müdahale etmesidir. Eğer kişi, içkisini adabıyla içmeyip çevreye rahatsızlık veriyorsa, zaten Kabahatler Kanunu çerçevesinde verirsin cezasını! Ayrıca, içkinin varsa bir günahı da içenin boynuna! (Not: Yukarıdaki satırları, 10 yılı aşkın bir süredir ağzına bir gram alkollü içki sürmemiş eski bir sosyal içici olarak yazdım. Ayrıca içki satan bir büfem de yoktur. (B. Y.)

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ANITKABİR SELÇUKİ MEZARIDIR



ANITKABİR aslında mezar yeri olarak, bina olarak tipik bir Türk mezarıdır. Selçuki mezarıdır. Ziri zemin denir. Zeminin altı. Yani, asıl mezar o lahitin veya sandukanın altındadır. Bugün, Timur’un Konya’daki Selçuklu türbelerinin, Mevlânâ’nın hepsi öyledir. Murat BARDAKÇI

İŞTE O YEMİN



BARIŞTA ve savaşta, karada, denizde ve havada... Her zaman her yerde milletime ve Cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet, kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğini namusunu, Türk sancağının şanını canından aziz bilip icabında vatan, Cumhuriyet ve vazife uğruna... Seve seve hayatımı feda eyleyeceğime namusum üzerine ant içerim.

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MESAJ PANOSU

ÇİĞDEMİN DERNEĞİ



* ANKARA Çiğdem’de edebiyat buluşmaları, küçük ölçekte de olsa sanki birer edebiyat matinesi gibi okunan bir romanın incelendiği seansların olduğu başka bir okul, üniversite. Kızılay’daki Sanat Evi (Prof. Dr. Anıl Çeçen’in yönettiği) gibi ve galiba DTCF dahil bir merkez yok ama Çiğdemin Derneği var Ankara Çankaya’da.

77 BİN TONLUK REKOR ASFALT

* Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer: “Göreve geldiğimde ilçemizin yolları çok bozuktu. Türkiye’de bir rekora imza atarak 77 bin ton asfalt döktük. 52 caddemizi asfaltla buluşturduk. Ulaşılabilir bir Esenyurt için çalışmalarımız devam edecektir.”

BİLİYOR MUSUNUZ?

ÖĞRETMEN VE POLİSEVLERİ GERÇEKTEN ÇOK PAHALI



* UZMAN öğretmen (E) Ali Özdemir’in “Sayın Milli Eğitim Bakanımız, öğretmenevleri gerçekten çok pahalı. Bunların fiyatını orduevi ve polisevi seviyesine indirtiniz lütfen” dediğini...

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* TARSUS ve Mersin Belediyeleri eski başkanlarından ve İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ın babası Mustafa Kocamaz’ın (97) vefat ettiğini...

* TARSUS’un köyler arası futbol turnuvasında takımlara 10, 15 ve 25 bin TL ödül verildiğini...