Yeter ki Osmanlı olsun!

Birleşmiş Milletler, 2012 yılında orman kaynaklarının önemini vurgulamak amacıyla 21 Mart tarihini ‘Dünya Ormancılık Günü’, 1993 yılında da 22 Mart tarihini ‘Dünya Su Günü’ ilan etmiştir. Trakya’nın ormanlarına, suyuna, Istranca’sına, Ergene’sine, yeraltı sularına yıllardır sahip çıkan emekli öğretmen dostumuz Göksal Çidem’e her yıl “Ormanımız ve sularımız durumu nasıl?” diye sorarız. Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü ve Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı olan Çidem der ki: “Ormanın sesi, suyun rengi çok değişti artık.”

Ormanların sesinin değişmesine neden olan tahribatlar, adına yatırım denen projelerle her geçen gün çoğaldı, çoğalıyor. Projeler artarken ormanlar azalıyor, sular kirleniyor. Orman alanları daraldı. Hem de inanılmaz bir biçimde daraldı. Daralma tüm hızıyla devam ediyor, yok oluş hızlanıyor.

Ormanlar, dünya çapında temiz ve bol miktarda su sağlamak için kritik öneme sahiptir. Sağlıklı ormanlar suyu filtreler, erozyonu azaltır, yağışları düzenler, yeraltı suyu alanlarını doldurur, kuraklık ve sellerin etkilerine karşı tampon görevi görür.

Dünya orman gününde 1/3 Bulgaristan’da, 2/3 Türkiye’de bulunan Istrancalardan bir örnek: Karşı tarafta hayvanlar orman içinde dolaşırken, bizim tarafta maden işletmelerine ait kamyon ve iş makineleri dolaşıyor. Bir tarafta hayvanlar, bir tarafta kamyonlar...

BULGARİSTAN KORUMACI

‘Dünya Su Günü’nde örneği yine Istrancalardan verelim. Karşı taraftaki Istrancalardan Veleka Nehri, bizim tarafta ise Ergene Nehri. Veleka Nehri’nden su, Istrancalardan tertemiz doğan Ergene Nehri’nden sanayi ile buluştuktan sonra sıvı akıyor.

Doğaya yapılan zulmün hesabı da bedeli de ağır oluyor. Can ve mal ile ödeniyor.

“ÇED gerekli değil” deseniz de doğa bu planlardan anlamaz. “Su akar yolunu bulur” der; yaptıklarınızı yok eder, geçer gider.

Dünya her geçen gün daha kötüye gidiyor. Tahribat bu şekilde devam ederse