Yeni su yılına şiddetli kuraklıkla girdik!

Çanakkale’de, Türkiye’nin önemli zeytinyağı uzmanlarından sayılan A. Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Uluslararası Zeytin Konseyi, Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya ile tanıştık. Eşi de, merkezi İzmir’de olan Zeytinyağı Konseyi Başkanı Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya, kaliteyi ön plana alıp, doğru zeytinyağının nasıl üretildiği konusunda çalışmalar yapıyor.

Zeytinyağını iki biliminsanından dinledik; Doç. Özkaya, bize çorba kaşığı ile ‘en mükemmel’ zeytinyağından ikram etti. “Genzimizi fena yaktı” deyince, “İşte esas zeytinyağı budur” karşılığını verdi.

En başta, zeytinyağında üretimden ihracata kadar yeni bir yaklaşım modeli ortaya çıkmış. Sorumuz buydu:

Dünyada yaklaşık 200 milyon ton bitkisel yağ üretilirken bunun yaklaşık 3 milyon tonu zeytinyağıdır. Dünya zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 95’ini, tüketiminin ise yaklaşık yüzde 75’ini İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus, Türkiye, Suriye, Fas, Cezayir ve Portekiz üretiyor. Bu ülkelerin toplam nüfusu yaklaşık 500 milyondur. Dünyada dış ticarete konu olan zeytinyağı miktarı üretimin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor.

Peki Türkiye’deki rakamlar nedir?

Türkiye’nin bitkisel yağ ihtiyacı yaklaşık 2,5 ton; zeytinyağı üretim miktarı ise yaklaşık 200 bin tondur. Ancak bunun yaklaşık 160 bin tonunu tüketiyor, geri kalanını ihraç ediyoruz.

Üretim ve ihracat dersek?

Zeytin meyvesi içindeki, sağlık bileşenleri olarak da adlandırılan, minör bileşenlerinin önemi ve bu kadar değerli olduğu bundan 15-20 yıl öncesine kadar dünyada tam olarak bilinmiyordu.

Zeytin meyvesinin içindeki sağlık bileşenlerin zeytinyağı içine aktarılması durumunda buna