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Yalçın Bayer

Yalçın Bayer

ybayer@hurriyet.com.tr

‘Yaz siyaseti’nde ince hesaplar

19 Ağustos 2020

Siyaset yaz ortasında giderek hareketleniyor. Yeni partiler ortaya çıkarken, daha bu partilerin ne kadar etkisi olacağı tartışılırken, bundan başka yeniler de yolda... Sağda ve solda yeni parti girişimleri artarak devam edeceğe benziyor. Çünkü mevcut seçim sisteminde artık ‘yarım puanlar’ bile önem arz ediyor. Tabii ki pazarlık masasına oturmak için gücünüz varsa...

Pazarlığın iki ucu var: Biri ‘cumhur ittifakı’, diğeri de ‘millet ittifakı’. Bir araştırmacı “Bu yarışta Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan’ın önüne geçebilir” yorumunu gündeme getiriyor.

Belki bu hareketlenmelerden sonra üçüncü bir ‘yol’ da açılabilir.

ÖRGÜTLENME VE KONGRELER

Şimdi DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, örgütlenmelerini büyük ölçüde tamamlamış görünüyor. Gelecek Partisi ilçe ve il kongrelerini yapıyor. Yakında kurultay hazırlığı var. DEVA Partisi’nin ise şimdiden örgütlenme için zorunlu il sayısının çoktan aştığı öğrenildi. Onlar da yakında kongre süreçlerini başlatacaklar.

Kurultaylarından altı ay sonra yapılacak seçimlere katılma hakkı kazanmış olacaklar.

Böylece tek başlarına da seçimlere girebilecekler. Bu durum DEVA ve Gelecek Partisi’ne büyük avantaj sağlamış görünüyor.

Bütün gözler Cumhurbaşkanlığı adaylıklarında. Bütün pazarlıklar da bunun üzerinden yürüyor.

Çünkü sistemin başı ve sonu artık Cumhurbaşkanlığı’nı kimin kazandığına bağlı. Kılıçdaroğlu’nun, Gül açıklamaları da siyasi ortamın hareketlenmesinin bir başka nedeni.

Kılıçdaroğlu, Gül konusunda açık kapı bıraksa da adres olarak millet ittifakını gösterdi. Şimdiden çok sayıda cumhurbaşkanı adayı var. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, Abdullah Gül, Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve İlhan Kesici adı geçen isimler. Zaman yaklaştıkça buna yenilerinin eklenebileceği konuşuluyor.

Muhalefet, Erdoğan’ın karşısına tek adayla çıkamayacak gibi görünüyor.

GÜNÜN SÖZÜ

“CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi’nde salgın süreci boyunca 129 sağlık çalışanı COVID-19 virüsüne yakalandı, bunun dışında 111 hasta da burada hayatını kaybetti. En erken 6 aydan önce bir aşı olabileceğini düşünmüyorum, keşke olsa. Anadolu’dan gelen haberlere bakarsak, sanki bizim iki ay önce yaşadığımızı Anadolu bugünlerde yaşıyor. Daha 2’nci dalga değil, henüz 1. dalga dalgalanmaya devam ediyor.” Prof. Dr. Sait GÖNEN

MERSİN’DE BİR YILDIZ DAHA KAYDI

MİMAR, ressam, yazar ve iyi insan Fuat Ömer Anamur, Mersin’deki evinde geçen cumartesi günü vefat etti. Bürokrat, şair Ali Faik Ozansoy’un torunu, Başbakanlık Müsteşarı ve UNESCO Daimi Türkiye Temsilcisi Munis Faik Ozansoy’un yeğeni, CHP 7. dönem milletvekili Mehmet Süreyya Anamur’un oğlu olan F. Ömer Anamur, Mezitli ilçesinde toprağa verildi.

PALAMUT HOPA-BOĞAZ HATTINDA KENDİNİ GÖSTERDİ

KARADENİZ’de çingene palamudunun erkenden boy göstermesi yeni av sezonunun ‘bereketli’ geçeceğini gösteriyor.

Yeni sezon 1 Eylül’de teknelerin ağlarını sulara bırakması ile başlayacak. Kıt avlanmanın gerçekleştiği geçen sezonun ardından balıkçılar bu yıl oldukça umutlu. İstanbul Boğazı’ndan Hopa’ya dek uzanan Karadeniz’de 1 Eylül öncesi küçük kayıklarıyla denize açılan balıkçılar yakaladıkları bol palamuttan memnun ve yüzleri gülüyor.

Çingene palamudu, boylarına göre tanesi 10 ile 25 lira arasında satılıyor. Dört ay boyunca somon, alabalık, çupra, levrek gibi çiftlik balıklarına talim eden balıkseverler, erkenden avlanan palamut ile özlemini gidermeye başladı.

Hamsi, kıraça ve mezgitin de bol avlanması bekleniyor. Zaten bir sezon bol, diğer sezon az balık yakalanıyor. Denizin kuralı oldu bu. Yılların deniz emekçilerine göre önceki yıllar gibi olmasa da tüketici bu sezon ucuz ve bol balığa doyacak. Şükrü KARAMAN

PEKİ DEPREMDE KİM SUÇLU?

YIILLARCA tüm ilgili kurum ve kişiler depremle ilgili kuralların uygulanmamasına göz yumdu. 17 Ağustos depremi oldu. Ama hiçbirinin sorumluluğuna gidilmedi. Sonra yeni kurallar kondu. Hatta 2004 yeni TCK ile imara aykırı yapılaşma suç oldu. Ama 2018’de tüm kaçak yapılar affedildi.   Prof. Dr. Adem SÖZÜER

BİLİYOR MUSUNUZ?

Çorlu Belediyesi kamuya 2 önemli arsa bağışı yaptı

TRAKYA’nın en büyük kenti Tekirdağ’ın Çorlu ilçe belediyesinin başkanı Ahmet Sarıkurt’un, eski devlet hastanesinin bulunduğu alandaki belediyeye ait bölümün ‘millet bahçesi’ için tahsis edilmesinden sonra, bünyesinde 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı’nı barındıran ilçenin Seymen köyündeki 105 dönümlük arazisinin yaklaşık 45 dönümünü MSB’ye tahsis edilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devrettiğini belirterek, “Bu alanda yapılacak her türlü yatırım önce Çorlumuza, sonra ülkemize değer katacaktır” dediğini...

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