Yasası çıktı ama hâlâ silah çekiliyor

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Tatil beldesindeki Gurup Sitesi sakinlerinden eski gazeteci, programcı, sürekli Basın Kartı sahibi Alper Gültekin ile Avukat Arif Demirbağ ve eşinin arasındaki sokak hayvanlarını besleme tartışması adliyelik oldu.

Gültekin site içerisindeki evinin bulunduğu yerde çiğ etle sokak köpeklerini beslediği için bu bölgeye yerleşen başıboş hayvan sayısı da artmış. Av. Arif Karabağ, komşusu Alper Bey’e biraz daha uzakta ve tenha bir yerde bu hayvanları çiğ etle değil biraz işlem görmüş et ile beslemesini, burada gruplaşan köpeklerin çeteleştiğini, özellikle küçük çocukların ve kadınların korktuğunu ve hayvanların da zaman zaman çocuklara saldırdığını söyledi.

Bu uyarı üzerine sinirlenen Alper Gültekin, kendi eşinin de engellemeye çalışmasına rağmen evindeki bulundurma ruhsatlı silahını alıp balkona çıktı. Silahı kuran ve küfürler yağdırarak bağırıp çağıran Gültekin, Arif Karabağ’ın birinci kattaki evinin balkonunda duran eşine yönelik tetiğe basarak öldürmeye teşebbüs etti. Ancak silah ateş almadı.

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Şikayet üzerine polis ekipleri geldi. Apartmandaki kamera kayıtları toplandı, olayı gören komşularından emekli subay Seydi Celal Arıcı da ifade verdi.

Evde silah araması yapıldı, bulunamadı. Sonra Alper Gültekin’in bir yakınının o saatlerde apartmandan bir araçla ayrıldığı tespit edilince İzmir yolunda yakalanan araçta söz konusu silah ele geçirildi.

Dosya Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı’nda işlem görüyor.

GÜNÜN SÖZÜ

“Atış poligonları Suriyelilerle dolu... Savaş var diye ülkesinden kaçanlar, kaçtıkları ülkede niye atış talimi yapar?” Y.Ö.

BU SÖZCÜKLERE DİKKAT EDİN

Emsal Yargıtay kararlarına göre hakaret sayılmayan kelime ve cümleler: “Lavuk, cahil, sevimsiz, ahlaksız, terbiyesiz, adam değilsin, eşkıya, suratsız, nankör, karaktersiz, imansız, dinsiz, zavallı, ezik, Allah belanı versin, kukla.”

İçiniz rahat bir şekilde bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Özellikle trollere yorum yazacak olanlar soruyor. Çevrenizle paylaşarak herkesi bilgilendirebilirsiniz!

Cemil Çiçek böyle derken, Av. Erkan Albayrak “Böyle bir net liste oluşturmak doğru değil. Yargıtay aynı kelimeyi bir davada hakaret kabul ederken başka bir dosyada aynı kelime için ‘hakaret değil’ diyebiliyor. Bence bu tür listelere güvenip kelimeleri yerli yersiz sarf etmeyin” diyor. Yargıya güven olmaz, ters bir hâkim cezaya hükmeder sonra ayıkla pirincin taşını!

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BİLİYOR MUSUNUZ?

EĞİTİM İÇİN ‘ASKIDA FATURA’

◊ İBB tarafından kurulan ‘Askıda Fatura Platformu’nda, eğitim destek paketi ile öğrencilere https://askidafatura. ibb.gov.tr/egitim-destek adresinden bağış yapılabileceğini...

◊ CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 19-26 Temmuz haftasında 52.7 milyar TL artarak 3.34 trilyon TL’ye ulaştığını belirterek, bankalara olan borçlarla ilgili acil çözümler üretilmesi gerektiğini söylediğini...

SCHENGEN VİZESİ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI

◊ VİZE işi gerçekten iyice çığırından çıktı. Portekiz vizesine başvuruyorum. Normalde geçen sene Hollanda’ya başvururken parmak izi verdiğim için 5 yıl boyunca Schengen için parmak izi vermeme gerek yok. Ancak Portekiz Konsolosluğu, adımın içinde İ, Ü, Ş harfleri olduğu için beni çağırdı. Hayatımda duyduğum en ilginç sebep... Çok ağrıma gidiyor artık bu iş. Rahşan GÜLŞAN

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◊ VİZE kitabı derleyin Rahşan Gülşan Hanım, biz size yazalım ve bakın ne enteresan hikâyeler çıkar. Film bile olur. Komedi, drama aksiyon, korku kült...

◊ ÇEKYA vize başvurum reddedildi. Gerekçesi verdiğim evraklar gerçekçi bulunmamış. Hepsi imzalı kaşeli veya e-devletten elektronik imzalı.

◊ PASAPORTUMDA önceden alınmış 5 tane de Schengen vizesi olmasına rağmen: İtiraz ettim bakalım ne cevap gelecek?

◊ ÜLKEMİN uluslararası bir yarışmada ilk temsilcisi olacaktım, iddialı bir şekilde katılacaktım lakin vize talebim reddedildi. 5 gün için bile Belçika’da kalmama izin verilmedi. Tüm davetiyelere, evraklara rağmen! Ne ülkede barınabiliyorum, ne çıkabiliyorum. (Erkan YİĞİT)

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◊ DAHA önce İtalya vizem vardı. Vizeyi alırken bu seyahatin de belgelerini verdik, üç ay önce İtalya’ya... İtalya vizeyi Portekiz seyahatinin başladığı gün bitecek şekilde verdi!

YAHUDİ İŞ İNSANI DOĞAN KASADOLU, TUĞRUL TÜRKEŞ’E DEDİ Kİ:

GEREKLİ MAKAMLARDAN ‘HASSASİYET’ BEKLİYORUZ

“MUSEVİ dininde de ilahi dinlerin hepsinde olduğu gibi, insan canı kutsal yaşama hakkı dokunulmazdır. Bu noktadan hareketle, sebebi ne olursa olsun günümüzde hükmünü sürdüren savaşlarda masum insanların can vermelerini esefle ve derinden bir üzüntüyle karşılıyor. Bu durumun insanlık onurunu hiç de layık olmadığı seviyelere düşürmekte olduğuna tanıklık ediyoruz.”

Bunları söyleyen Yahudi dinine mensup iş adamı, sosyal araştırmacı Doğan Kasadolu... Geçenlerde Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’e bir ziyareti oldu. Konuyu bize de anlattı:

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“Ülkemizin yararına pek çok çalışmam oldu. Arz ettiğim gibi en önemli ve güncel olan ülkemizde bugünlerde bilinçli bir şekilde altyapısı yapılan ve vatan sevgileri tartışılmaz olan Türk Yahudilerinin düşmanlık tohumlarının atılıyor olması ve düşmanlık tohumlarını atanlara karşı hiçbir işlem yapılmıyor olması bizi endişelendiriyor. Aynen çocukluğumuzda yaşadığımız 6-7 Eylül olayları ve 2003 Kasım’ında iki havramızın bombalanmasında gördüğümüz olaylarda olduğu gibi... Altyapısı hazırlanan büyük bir felaket yaşanmadan önce değerli ve duyarlı bir milletvekilimiz olarak sizlerden gerekli istirhamımız şudur; gerekli makamların hassasiyet göstermeleri için sizden destek istemekteyiz. Bu konuda gerekli ifade vermeye ve delillerimizi sunmaya hazırım.

Bu vahim durumu Türk Yahudi Cemaati adına değil ben şahsen özel olarak sunduğumu size anlatmak isterim Sayın Tuğrul Türkeş Bey... Ülkemiz yararına yapılacak tüm eylem ve işlemlerde her zaman korkusuzca emrinizde olduğumu arz etmek isterim efendim.”