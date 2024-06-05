Yapay zekâ: Çağımızın yeni gerçeği ve mecburiyeti

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Yapay zekâ ise bu devrimin ikinci adımı olarak karşımıza çıkıyor. Sansasyonel başlıklar ve tartışmalara konu olan ‘yapay zekânın dünyayı ele geçirmesi’ yerine, aslında hepimizi ilgilendiren tarafını konuşmamız gerekiyor. Yapay zekâ, insanlığa hizmet eden birçok araçtan biri ve kullanmasını iyi bilmemiz gereken, bize büyük yararları olan bir buluş.

Bu noktada en önemli unsur, yapay zekânın insan yaratıcılığının yerini alması değil, insanın zamandan tasarruf etmesini sağlamasıdır. Zaman, çağımızın en değerli metasıdır. Yaratamadığımız ve hepimizin yaşı veya zenginliği ne olursa olsun sınırlı olan tek şeyi bu dünyada zamandır. Böylece bize zaman kazandıran her şey kendimizin ve vatanımızın en büyük dostudur.

Yurt dışında AI 5.0 seviyesinde otomasyondan bahsedilirken, Türkiye hala 3.5 seviyelerinde kalmış durumda. Teknik kavramları bir kenara bırakırsak, Türkiye’de birçok önde gelen iş yerinde bile yapay zekâ kullanımı yok denecek kadar az. Yurtdışında ERP yani kurumsal kaynak planlama neredeyse tamamen otomatik hale gelmişken, biz hala internetin ilk günlerinden kalma programlar aracılığıyla verileri manuel olarak doldurup işliyoruz.

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SANİYELER İÇİNDE ÜRETİM

Tıpkı sanayi devrimini ıskalayıp Avrupa medeniyetlerinin gerisine düşen Osmanlı gibi, Türkiye ne yazık ki tekrar bunun eşiğinde bulunmakta. Makineler aracılığıyla 10 günde üretilen bir ürünü artık 1 saatten kısa bir sürede 10 kat fazla miktarda üretebiliyorken, yapay zekâ ile de bilgisayarda saatler alacak işlemleri saniyeler içinde yerine getirebiliyorsunuz.

Emek verimliliğinde, dünyada 21. sırada olup çoğu Batı ülkesinin gerisindeyiz. Bu ölçüm kriteri, çalışan kişi başına bir saatte ortalama üretilen gayri safi milli hasıladır. Teknolojiyi ve yapay zekâyı en iyi şekilde benimsemiş olan ülkelerden İrlanda, Norveç, Lüksemburg, Danimarka ve İsviçre ise sıralamada ilk 5’i oluşturmakta.

Peki, ben de bu yazıyı yapay zekânın desteğiyle mi hazırladım? Evet, ben de araştırmada ve derlemede yapay zekânın desteğinden yararlandım. Daha benim kullanmadığım bir aracı başkalarına nasıl tavsiye edip teşvik edebilirim ki? Gündemde farklı nedenlerden ötürü epey yer alan yeni eğitim müfredatı hakkındaki en önemli yorumum ise çağa ayak uydurmuş, evlatlarımıza yapay zekâyı ve teknolojiyi iyi bir şekilde kullanmayı öğreten bir yeni eğitim modeline geçmemizin şart olduğu kanısında olmamdır.

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BAZI ÖNERİLERİM

Son olarak değerli okurlarıma birkaç basit AI programı tavsiye etmek isterim. Google’ın Gemini, OpenAI’ın ChatGPT4.0’ı ve Microsoft Ed-ge’in CoPilot’ı hayatınızdaki birçok görevi yerine getirmek için size çok yardımını dokunacağına inandığım inanılmaz faydalı yapay zekâ araçlarından sadece birkaçı.

Unutmayalım, yapay zekâ insanlığın sonunu getirecek bir tehdit değil, doğru kullanıldığında hayatımızı kolaylaştıracak ve geliştirmemize katkıda bulunacak güçlü bir araçtır. Bu gücü bilerek ve sorumlu bir şekilde kullanmak hepimizin kişisel ve vatani görevidir. Kaan KÜÇÜKEMİROĞLU

GÜNÜN SÖZÜ

“Sıcaklık daha da yükselecek. Fena yanacağız. Kapınızın önüne su kabı koyun.”

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MİLAS 78’LİLER BİR ARAYA GELDİ

Milas 78’lilerin geleneksel kahvaltı etkinliği, Orhan Serçin’in işletmecisi olduğu Selimiye Agora Gurme Resturant’ta gerçekleşti. Etkinliğe katılım ve ilgi yoğundu. Muğla ilçelerinden ve başka illerden, 80 öncesi bir şekilde yolu Milas’taki anti-emperyalist mücadeleden geçmiş grup üyeleri katıldı. Etkinliğe Belediye Başkanı

Fevzi Topuz, bazı Oda başkanları, CHP, DEM Parti, Sol Parti, TİP, EMEK Parti ilçe başkanları ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve Akbelen direnişçileriyle birlikte MİLAS 78’LİLER WhatsApp grup üyeleri katıldı.

Grup yöneticilerinden Emin Bilen, grubun kuruluşu ve amacı üzerine bir konuşma yaptı. Yine grup yöneticilerinden Nevzat Çağlar Tüfekçi, 68 ve 78 kuşağının devrimci mücadelesi ve toplumda yarattığı etkiler üzerinde bir değerlendirme yaptı. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ise “Milas 78’liler, bir vakıf çatısı altında örgütlenmeli, bu etkinlikler kalıcı hale getirilmeli ve belediye olarak biz de kendilerine bir yer tahsisi yapabiliriz” diye konuştu.

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BU DA TAŞ/MERMER KİTABI

Dr. Eşref Atabey’in ‘Mermer ve Taş Ocaklarının Çevreye Etkileri’ (Sarmal Kitapevi) kitabı yayımlandı. Dr. Ali Demirsoy ve Prof. Dr. Doğan Kantarcı sunuş yazılarında, “Her nereye yüzümüzü çevirsek bir mermer ve taş ocağı görmek mümkündür. Ağaç kurdu misali dağlar ve tepeler adeta kemirilmektedir. Bilimsel temelli olmayan mermer ve taş ocağı işletmeleri yaşam için gerekli suyu depolayan kayaçları ve ormanlarımızı yok etmektedir”

MESAJ PANOSU

‘TURNA KUŞU MİSALİ’

- 1950 doğumlu Göksun’lu, Harp Okulu mezunu, 23 yıl THK’de 23 yıl da sivil havacılıkta uçan ve yaş haddinden emekli olan, 7 yıl da simülatör öğretmenliği yapan, 26 bin saat uçan, 45 yıl aralıksız öğretmenlik yapan Ali Karaçoban ‘Turna Kuşu Misali’ başlıklı kitabında anılarını topladı. (Kitap, Türkiye Pilotlar Vakfı’nın Kadınlar Kolu’nun sosyal faaliyetleri için bağışta bulunarak temin edilebiliyor)

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- AVRUPALI havacılık devi Airbus, ‘wingman’ olarak adlandırılan jet motorlu 5 veya 6’ncı nesil savaş uçakları ile birlikte görev yapabilecek İHA sistemini gerçek ölçülerdeki modelini 5-9 Haziran tarihlerinde Berlin’de yapılacak İLA Havacılık Fuarı’nda tanıtacak.

- LEROS, Limnos, Kalimnos, Meis ve Simi adaları için geçerli vize ücreti 90 Euro. Bu kapıda vize soygunu değil midir? Deniz E. TÜFEKÇİ