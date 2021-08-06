‘Yangın tehlikesi var’ tabelasıyla orman korunmuyor

Beyler, size bir uyarım var... Türkiye’de bir deprem, sel veya örneğin Kıbrıs gibi savaş hazırlıkları sırasında askeri ekiplerin tatbikat için araziye veya caddelere çıkması halk tarafından coşkuyla karşılanırdı, ana-babalar ağlardı. Biz çocuklar ellerimizde Türk bayraklarıyla selamlardık. Her türlü donanım içinde olan askerimize güven sonsuzdu. Halkımız askerine saygılıydı ve çok severdi.

Ne yazık ki bütün Türkiye yanıyor; halk kendi imkânlarıyla yangına müdahale etmeye çalışıyor, ormandakilere araba ile buz taşımaya çalışıyor, kürek sapı temin ediyor. Hele gençlerin Hisarönü’ndeki çalışmaları örnek bir belgesel olmalı.

Böyle bir felaket karşısında “Ordumuz, askerimiz nerede?” diye bir soru sormak gerekiyor. Buna cevap verilmeli. Askerimiz ‘tatbikat’ gibi, ‘avcı boy çukurları’ gibi mesnetsiz, çadır kurmak gibi ‘meşguliyetlerle’ yangından uzak tutulmamalı... Askerin İdlib, Barış Pınarı Harekâtı, Fırat Kalkanı, Katar, Afganistan, Irak’ta Suriye, Kosova’dan önce Manavgat’ta Bodrum’da, Milas’ta, Marmaris-Hisarönü’nde görev yapması gerekmiyor mu?

GÜNÜN SÖZÜ

“Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Yangın bölgesinde buz da kürek sapı da lazımHİSARÖNÜ’NDE BİR KURTARMA ÖYKÜSÜ

“CAYIR cayır yanıyoruz” diye feryat ediyor Ecem Göğceloğlu... “Arkadaşlarım Marmaris Hisarönü’nden ihtiyaç malzeme listesini gönderdiler. Düşünün beşinci geceyi geçirdiler.” Arkadaşlarının ne zor şartlarda yardıma koşuşturduklarını anlatırken “Ciğerleri kül dolmuş, bazı arkadaşlarımız bayılmışlar” diyor...

Yangında üç taraftan mahsur kalmışlar. 25 yaşındaki insanlar belki de ilerde bunun sağlık yönünden sıkıntısını çekecekler. Ciğerlere kül dolmak ne demektir, bilen biliyor. Bunu duyduğunuz zaman dehşet içinde kalıyorsunuz.