Yalçın Bayer’in kaleminden son günlerde tartışılan Türk Mukavemet Teşkilatı

Evet, yargıdan yabancı diplomatları Türk İş Kanunu’na tabi ‘işçi’ sayan skandal karar bu!

Tunus Askeri Ataşeliği’nde görevli yerel bir personelin işe iade talebiyle açtığı davada, görevli iş mahkemesi akıllara durgunluk verecek bir gerekçeyle personelin işe iadesine karar verirken, İstinaf Mahkemesi’nin yerel mahkeme kararını onaması ile skandal yeni bir boyut kazandı. Belirli süreli iş sözleşmesiyle Tunus Askeri Ataşeliği bünyesinde görev yapan yerel personel A.Ç., iş sözleşmesinin gerekçesiz olarak feshedildiği iddiasıyla Ankara 11. İş Mahkemesi’nde işe iade ve tazminat talebiyle dava açtı. Tunus Askeri Ataşeliği, A.Ç.’nin belirli süreli sözleşmeyle çalıştırıldığını ve hizmetlerinden memnun olunmamasından ötürü sözleşme yenilememe kararının Tunus Savunma Bakanlığı’nca alındığını ve Türk İş Kanunu’na göre ‘işe iade’ kararının verilebilmesi için aynı işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olmasının şart koşulduğunu, Askeri Ataşelik’te İş Kanunu’na tabi tek çalışanın davacı olduğu, bu nedenle talebin haksız olduğunu savundu. İş Mahkemesi’nin, SGK’ya yazdığı bilgi isteme yazısına gelen cevapta tek SGK’lı çalışanın davacı olduğu; Dışişleri Bakanlığı’nın cevabında ise, sadece Askeri Ataşelik değil Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki Tunus Cumhuriyeti Misyonları’nın tamamında (Ankara’daki Büyükelçilik ve İstanbul’daki Başkonsolosluk) görevli Diplomatik ve Konsüler statüdeki yabancı personel sayısının 35, yerel personelin ise 11 olduğu belirtildi. İş Mahkemesi, Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen yazıya dayanarak, İş Kanunu’nun 18. maddesindeki 30 işçi ön şartının yerine geldiğine hükmederek A.Ç’nin işe iadesine karar verdi. Askeri Ataşelik, kendilerinin Tunus Büyükelçiliği’yle idari bağının bulunmadığını, öyle kabul edilse bile Türkiye’deki tüm misyonlardaki İş Kanunu’na tabi personel sayısının 11 olduğunu, İş Mahkemesi’nin büyük bir yanılgıyla, diplomatları da ‘işçi saydığını’ gerekçe göstererek İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. İstinaf mercii Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi ise bu açıkça hukuka aykırı kararı onarken, gerekçesiyle daha büyük bir skandala imza atarak, “... davalı ile Büyükelçiliğin Tunus Devletine bağlı olduğu, Türkiye ve yurtdışında aynı idari birime bağlı olarak çalışan işçi sayısına göre yasada yer alan 30 işçi sayısı koşulunun gerçekleştiği kabul edilmelidir...” şeklinde gerekçe oluşturdu. Onama kararının kesin olduğu belirtilen karara karşı Askeri Ataşelik Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunurken, Tunus Büyükelçiliği, Türk Dışişleri Bakanlığı’na nota vererek, bu skandal kararın izahını istedi.

GÜNÜN SÖZÜ

Sevgi, kariyer ve para mıdır?

“SON yıllarda tüm dünyadaki insanların sevgiden çok az bahsediyor olmaları, maddiyatın ön planda olması, para ve kariyerin, daha güzel evlerin ve arabaların peşine düşüp sevgiyi ve aşkı unutmuş olmaları aslında Sevgililer Günü’nün önemini daha da arttırıyor. Sevgi sözcüklerini unutmayın sakın.” Erdem KOCA

DR. YÜCEER, PAKOP’U İZLİYOR

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (PAKOP) yapılması planlanan, Ergene Havzası Koruma Alanı içerisinde yer alan birinci sınıf tarım arazisi niteliğindeki alanda çevre planı değişikliğine gidilmesini hukuku yok saymak olarak nitelendirdi. CHP’li Yüceer, “Tekirdağ’ın en verimli arazilerinin üzerinde Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması kabul edilemez. Nitekim mahkeme daha önce bu proje için 2 kez yürütme durdurma kararı aldı. Buna rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED olumlu raporu verdi. ÇED’in iptal davası süreci devam ederken, bu alanda çevre planı değişikliğini askıya çıkartarak hukuku pas geçip bir an önce yapılaşmanın başlanması hedefleniyor. Ergene halkını, çevrecileri yok sayarak bu ülkenin verimli topraklarını talan etmek isteyenlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Dr. Yüceer, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Bakan Murat Kurum’a “Hukuka ve halka rağmen bu projede neden ısrar ediliyor. ÇED iptali için dava süreci devam ederken Bakanlığınızın çevre planı değişikliğini onaylamasının gerekçesi nedir?” diye soruyor.

EDİRNE GÖMÜT TAŞLARINDAN ‘OSMANLI HAZİNESİ’ ÇIKTI