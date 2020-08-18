Yağmalanmadık bir karış yer kalmadı! Bu ülkeyi sevmiyoruz!

Türkiye coğrafyasında şimdiye kadar böyle bir ‘yağma’ olmadı. Yoğun bir orman yangını dikkat çekiyor Kaş, Çeşme, Çanakkale, Gelibolu, -hatta Trakya, Saray, Istranca ormanlarında... Akla ‘kasıt’ geliyor. Güzelim kıyılarımız rant sahillerine dönüşmeye başladı. Askeri alanlar inanılmaz bir şekilde ‘betonlaşıyor’.
Maden ruhsatları nedeniyle ormanlarımız giderek ‘kelleşiyor’, yazık değil mi bu yağmaya!
En son çarpıcı bir soruyu CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak gündeme getirdi. Budak, Antalya’da Demre’ye bağlı Üçağız Mahallesi’nde yaklaşık 13 hektarlık denizalanı ve iskeleyle Alanya’da Aydap mevkisinde kadınlar plajı olarak işletilen günübirlik tesisin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 yıllığına MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne kiralanmasını TBMM gündemine taşıdı.
Konuya ilişkin TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi veren Budak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Muğla Valiliği kontrolündeki Muğla’ya Hizmet Vakfı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından kurulan MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi Türkiye’nin en güzel kıyılarını adeta teslim almıştır. Her ne kadar iki kamu kurumunun ortaklaşa oluşturduğu bir vakıf görüntüsü taşısa da özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş bir şirkettir ve Muğla kıyılarındaki dikkat çekici pek çok yer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından MUÇEV’e kiralanmıştır. Aynı şekilde Edirne’deki 11 kıyı alanını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluruyla işletmeye başlamıştır.
Anlaşılan şimdi de sıra Antalya’ya gelmiş olmalı ki Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan Demre’ye bağlı Üçağız Mahallesi’nde yaklaşık 13 hektarlık denizalanı ve iskelenin Bakanlık tarafından 7 Temmuz 2020 itibarıyla 10 yıllığına MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne kiralandığı ortaya çıktı.
VAKIFLAR ÜZERİNDEN KİRALAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aydap mevkisindeki kadınlar plajı kiralamasını uzatmak isteyen Antalya Büyükşehir’e vermedi. Tesis, MUÇEV’e 10 yıllığına verildi.
İşin en dikkat çekici yanı, MUÇEV daha çok muhalefetin yerel yönetimleri kazandığı yerlerdeki kıyıları ele geçirmeye başlamış durumda. Üstelik MUÇEV eliyle yürütülen işler, yasal sorumlusu bakanlık ve valilik tarafından yürütülse, yapılan her işin yasalara uygunluğunun, gelir ve giderlerin her bir kuruşunun hesabının Sayıştay denetiminden geçmesi gerekecek. Oysa şimdi özel bir şirket en güzel kıyıların işletmesini istediği gibi yapıyor ve ne yaptığını kimse bilmiyor. Türkiye’yi şirket gibi yöneteceğiz dedikleri tam da bu olsa gerek.
Evet, yağmalanmadık bir karış alan kalmadı.”
Peki kıyılarımızı kim soruyor, bir denetim var mı?
FINDIĞIN SARAYI, TAHTI VE PAYİTAHTI
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 8. meslek komitesince 2020 yılı mahsulü kabuklu iç ve kabuklu fındığı ekonomiye ilk kazandıran firmalardan natürel iç fındık dalında İlyas Yalçın’a (Çıtırak Gıda) ve kabuklu fındık dalında da Yüksel Göl’e (Koray Ticaret) ödülleri verildi. İç ve kabuklu fındığı piyasaya kazandıran sanayici-tüccarlara ödülleri, sanayiciler Dursun Oğuz Gürsoy ve Kenan Yavuz tarafından verildi. Ordu Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak, “Dünyada fındıktaki en önemli güç hâlâ Türkiye’nin elindedir. Üreten ve ekonomiye kazandıranların moralini yüksek tutmak zorundayız” diye konuştu.
Bu arada fındık üzerine Karadeniz’de üretilen yeni sloganlar dikkat çekti. Fındığın ‘sarayı’ Trabzon (Oltan Gıda, Ferraro, Cirav, Sabırlar, Özgün Gıda, Aslantürk) ‘tahtı’ Giresun (en lezzetli fındık) ve ‘payitahtı’ (dünyada fındığın en fazla üretildiği yer) Ordu olarak nitelendiriliyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“HER alanda ve herkes için mücadele edeceksiniz, sonra da yok CHP sağa kaymış... Bu eleştirileri yapanların pek çoğunun solculuğu, gardırop Atatürkçülüğü gibi kantin solculuğudur. CHP’de Atatürk düşmanı yok, olamaz.”
Kemal KILIÇDAROĞLU
EY BELEDİYE!
Okurdan küçük bir not: “Bolu Belediyesi son 1.5 yıldır CHP’li başkanın elinde. Ama belediyede tatsız bir gidişat var. Halkın güçlü desteğini alan bir başkan hatalı işler yapmaya başladı.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
Şamanizm anlatıldı
ULUSLARARASI Şamanizm Araştırmalar Merkez Müdürü Dr. Timur B. Davletov’un, Sibirya yerlisi Şaman Türklerinden Hakaslara ve maalesef Türkoloji’de hâlâ pek kabul edilemeyen ve hor görülmeye devam eden kadim Türk dini ve kültürü Şamanizm’i, hafta sonu Zoom toplantısında anlattığını... (Orha Haber Ajansı)
Yağmalanmadık bir karış yer kalmadı! Bu ülkeyi sevmiyoruz!
Türkiye coğrafyasında şimdiye kadar böyle bir ‘yağma’ olmadı. Yoğun bir orman yangını dikkat çekiyor Kaş, Çeşme, Çanakkale, Gelibolu, -hatta Trakya, Saray, Istranca ormanlarında... Akla ‘kasıt’ geliyor. Güzelim kıyılarımız rant sahillerine dönüşmeye başladı. Askeri alanlar inanılmaz bir şekilde ‘betonlaşıyor’.
Maden ruhsatları nedeniyle ormanlarımız giderek ‘kelleşiyor’, yazık değil mi bu yağmaya!
En son çarpıcı bir soruyu CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak gündeme getirdi. Budak, Antalya’da Demre’ye bağlı Üçağız Mahallesi’nde yaklaşık 13 hektarlık denizalanı ve iskeleyle Alanya’da Aydap mevkisinde kadınlar plajı olarak işletilen günübirlik tesisin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 yıllığına MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne kiralanmasını TBMM gündemine taşıdı.
Konuya ilişkin TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi veren Budak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Muğla Valiliği kontrolündeki Muğla’ya Hizmet Vakfı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından kurulan MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi Türkiye’nin en güzel kıyılarını adeta teslim almıştır. Her ne kadar iki kamu kurumunun ortaklaşa oluşturduğu bir vakıf görüntüsü taşısa da özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş bir şirkettir ve Muğla kıyılarındaki dikkat çekici pek çok yer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından MUÇEV’e kiralanmıştır. Aynı şekilde Edirne’deki 11 kıyı alanını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluruyla işletmeye başlamıştır.
Anlaşılan şimdi de sıra Antalya’ya gelmiş olmalı ki Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan Demre’ye bağlı Üçağız Mahallesi’nde yaklaşık 13 hektarlık denizalanı ve iskelenin Bakanlık tarafından 7 Temmuz 2020 itibarıyla 10 yıllığına MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne kiralandığı ortaya çıktı.
VAKIFLAR ÜZERİNDEN KİRALAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aydap mevkisindeki kadınlar plajı kiralamasını uzatmak isteyen Antalya Büyükşehir’e vermedi. Tesis, MUÇEV’e 10 yıllığına verildi.
İşin en dikkat çekici yanı, MUÇEV daha çok muhalefetin yerel yönetimleri kazandığı yerlerdeki kıyıları ele geçirmeye başlamış durumda. Üstelik MUÇEV eliyle yürütülen işler, yasal sorumlusu bakanlık ve valilik tarafından yürütülse, yapılan her işin yasalara uygunluğunun, gelir ve giderlerin her bir kuruşunun hesabının Sayıştay denetiminden geçmesi gerekecek. Oysa şimdi özel bir şirket en güzel kıyıların işletmesini istediği gibi yapıyor ve ne yaptığını kimse bilmiyor. Türkiye’yi şirket gibi yöneteceğiz dedikleri tam da bu olsa gerek.
Evet, yağmalanmadık bir karış alan kalmadı.”
Peki kıyılarımızı kim soruyor, bir denetim var mı?
FINDIĞIN SARAYI, TAHTI VE PAYİTAHTI
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 8. meslek komitesince 2020 yılı mahsulü kabuklu iç ve kabuklu fındığı ekonomiye ilk kazandıran firmalardan natürel iç fındık dalında İlyas Yalçın’a (Çıtırak Gıda) ve kabuklu fındık dalında da Yüksel Göl’e (Koray Ticaret) ödülleri verildi. İç ve kabuklu fındığı piyasaya kazandıran sanayici-tüccarlara ödülleri, sanayiciler Dursun Oğuz Gürsoy ve Kenan Yavuz tarafından verildi. Ordu Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak, “Dünyada fındıktaki en önemli güç hâlâ Türkiye’nin elindedir. Üreten ve ekonomiye kazandıranların moralini yüksek tutmak zorundayız” diye konuştu.
Bu arada fındık üzerine Karadeniz’de üretilen yeni sloganlar dikkat çekti. Fındığın ‘sarayı’ Trabzon (Oltan Gıda, Ferraro, Cirav, Sabırlar, Özgün Gıda, Aslantürk) ‘tahtı’ Giresun (en lezzetli fındık) ve ‘payitahtı’ (dünyada fındığın en fazla üretildiği yer) Ordu olarak nitelendiriliyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“HER alanda ve herkes için mücadele edeceksiniz, sonra da yok CHP sağa kaymış... Bu eleştirileri yapanların pek çoğunun solculuğu, gardırop Atatürkçülüğü gibi kantin solculuğudur. CHP’de Atatürk düşmanı yok, olamaz.”
Kemal KILIÇDAROĞLU
EY BELEDİYE!
Okurdan küçük bir not: “Bolu Belediyesi son 1.5 yıldır CHP’li başkanın elinde. Ama belediyede tatsız bir gidişat var. Halkın güçlü desteğini alan bir başkan hatalı işler yapmaya başladı.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
Şamanizm anlatıldı
ULUSLARARASI Şamanizm Araştırmalar Merkez Müdürü Dr. Timur B. Davletov’un, Sibirya yerlisi Şaman Türklerinden Hakaslara ve maalesef Türkoloji’de hâlâ pek kabul edilemeyen ve hor görülmeye devam eden kadim Türk dini ve kültürü Şamanizm’i, hafta sonu Zoom toplantısında anlattığını... (Orha Haber Ajansı)