Yağışlara karşı rehavet uyarısı: Su yasası bekleniyor

Su Politikaları Derneği ve Hidropolitik Akademi Başkanı Dursun Yıldız, son 3 yıldır Türkiye’nin kuraklıkla boğuştuğunu, son dönemde ise karar vericileri rehavete sevk edebilecek yağış olduğunu söylüyor. Barajlar bir miktar dolunca su sıkıntısı yokmuş gibi davranıldığını ifade eden Yıldız, “Türkiye’nin ciddi şekilde su yönetimi konusunda yenilikçi bir anlayış sorunu var. Suyunu, enerjisini, gıdasını ve çevresinin biyoçeşitliliğini bütüncül olarak planlaması, yönetmesi zorunluluğu var” dedi.
Kuraklıktan en çok tarım sektörünün etkileneceğini belirten Yıldız, ülkede sulama altyapısının eski ve ekonomik ömrünü doldurduğunu, kanalet hatlarının arızalı olduğunu, sulama altyapısının yeniden değerlendirilip daha verimli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Su Şurası’nda ayrıntılı olarak ele alınan su yasasının çıkmasını beklediklerini belirten Dursun Yıldız, su yönetiminin koordinasyon içerisinde yapılması gerektiğini vurguladı. Havza ölçeğinde entegre su yönetiminin önemine dikkat çeken Dursun Yıldız, ulusal su planındaki hedefler dikkate alınarak, birbirini tamamlayan uygulamaların katılımcı, doğaya uyumlu, şeffaf bir yönetim anlayışı ile daha fazla zaman kaybetmeden yapılması gerektiğini ifade etti. Yıldız, “Zaman kaybetmeden Türkiye’de su yönetimi ele alınmalı. Bütün planlamalarımızı iklim değişikliğini dikkate alarak revize etmeliyiz. Su yönetimi dinamik bir iştir. Planlaması ve uygulamasıyla dinamik olmayı gerektirir” dedi.
Büyükşehirlerin, nüfusun yüzde 65’ine su ve atıksu hizmeti sağladığını ve su yönetiminde büyük fonksiyona sahip olduğunu belirten Yıldız, belediyelerin ilgili birimlerinin su yönetimi konusunda iklim değişikliği ile yaşanabilecek belirsizlikleri dikkate alarak çalışması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin altın değerindeki yeraltı su kaynaklarının yüzde 85’ini tahsis ettiğine, bunun büyük bölümünün de bireysel şahıs sulaması tahsisleri olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinin kurumsal altyapısı güçlendirilmeli” dedi. Geçmişte sınırların petrol kaynaklarına göre belirlendiğini belirten Yıldız, bugün gerek savaşların çıkması gerekse savaşın duracağı yerin belirlenmesinde su kaynaklarının bulunduğu alanların etkili olduğunu vurguladı.
MÜSİLAJ YENİDEN GELEBİLİR
AVCILAR Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle su kaynaklarına dikkat çekilmesi için biliminsanlarının katıldığı bir panel düzenlendi. Panelde Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Bizler hâlâ yeraltı sularında ne aşamadayız ne kadar tükettik ne kadar zarar verdik, bilinmiyor” vurgulaması yaptıktan sonra İ.Ü. Su Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Meriç Albay, Marmara Denizi’ni etkisini altına alan müsilajın tekrar geleceğini belirterek şöyle konuştu: “Ne zaman gelir, bilmiyoruz. Ama şartlar oluştuğunda tekrar gelecek. Neden, çünkü biz 50-60 yıldan beri İstanbul çevresini sanayi şehri yapmışız ama atıklarını sürekli denize atmışız. Bugünden yarına bu işin bitmesi mümkün değil, yıllar sürecek; belki de 10-15 yıl.”
GÜNÜN SÖZÜ
“BU dönemde önemli olan aklımızı korumaktır. Aklımızı koruyalım... Öyle bir yere geldik ki artık aklımızı bile korumakta zorluk çekiyoruz.” İlhan SELÇUK
KURULTAY ÖZGÜVENSİZLİĞİ
CHP’nin 15 Ocak’ta gerçekleşen PM toplantısında olası bir erken seçime karşı kongrelerin bir yıl ertelenmesi kararlaştırılmıştı. AKP ve MHP’nin Meclis’e getirdiği yeni seçim tasarısı nedeniyle seçimlerin normal tarihinde yapılması ihtimali arttı. Bu hamle ile birlikte ana muhalefet partisinin örgütlerinde de örgüt seçimlerinin bir an önce yapılması gerektiği sesleri yükselmeye başladı. Kulislerden edinilen bilgiye göre, aralarında eski parti yöneticileri, milletvekilleri ve il ve ilçe başkanlarının bulunduğu bazı isimlerin, şu anda yönetimde bulunan PM ve örgüt yöneticilerinin mevcudiyetini korumak amacı ile örgüt seçimlerinden ve kurultaydan kaçtıkları ifade ediliyor. Bu özgüvensizlikle bir seçime girmenin büyük bir risk teşkil ettiği konuşuluyor.
İKLİM GREVİ
MESAJ PANOSU
25 Mart Küresel İklim Grevi’nde tüm dünyada milyonlarca, Türkiye’de ise binlerce genç sokaklara dökülecek. Genç iklim aktivistleri, karar vericiler ve dünya liderlerinden iklim tazminatının ve iklim adaletinin sağlanmasını talep ediyorlar.
İSTANBUL Eczacı Odası Başkanı Ecz. Pınar Özcan, YÖK’e tepki gösterdi ve “Bu ülkenin bu kadar çok sayıda eczacılık fakültesine ihtiyacı yok. Sadece dört duvardan fakülte olmaz. Eczacılık fakültesi enflasyonuna artık son verilmeli” açıklamasını yaptı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
ANTALYA Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, ihracatçıya gelirinin yüzde 25’inin Merkez Bankası’na satma zorunluluğunu Meclis gündemine taşıyarak “Merkez Bankası döviz yutuyor. Kamu bankaları eliyle arka kapıdan döviz satışı yapılıyor, bu işin faturası da hem ihracatçıya hem de sanayiciye çıkarılıyor. Bu uygulama daha ne kadar sürecektir?” diye sorduğunu...
ADANA Milletvekili Ayhan Barut’un, aralıksız süren zamların geri çekilmesini isteyerek “Eğer zamlar geri çekilmezse zaten can çekişen tarımsal üretim tamamen bitecek. Ülke ekonomisi çökecek, yurttaşlarımız açlıkla karşı karşıya kalacak” dediğini...
OSMANGAZİ Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’ın, öğretmenlere, tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerektiğini duyurduğunu...
BAŞ, ADD’DE
BAĞIMSIZ Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın, Ankara’da ADD Genel Başkanı Dr. Mustafa Hüsnü Bozkurt’u ziyaret ettiğini ve konuşmasında “Laiklik, birileri kafasına göre din uydurmasın diye var. Benim çocuklarımdan büyük olan 6 yaşındaki kızım Atatürk’e ‘dede’ der. Çünkü öyle öğrettim. Çünkü bizim teşkilatımız için muhafazakâr denebilir ama ölürler Atatürk’e” dediğini...
Yağışlara karşı rehavet uyarısı: Su yasası bekleniyor
Su Politikaları Derneği ve Hidropolitik Akademi Başkanı Dursun Yıldız, son 3 yıldır Türkiye’nin kuraklıkla boğuştuğunu, son dönemde ise karar vericileri rehavete sevk edebilecek yağış olduğunu söylüyor. Barajlar bir miktar dolunca su sıkıntısı yokmuş gibi davranıldığını ifade eden Yıldız, “Türkiye’nin ciddi şekilde su yönetimi konusunda yenilikçi bir anlayış sorunu var. Suyunu, enerjisini, gıdasını ve çevresinin biyoçeşitliliğini bütüncül olarak planlaması, yönetmesi zorunluluğu var” dedi.
Kuraklıktan en çok tarım sektörünün etkileneceğini belirten Yıldız, ülkede sulama altyapısının eski ve ekonomik ömrünü doldurduğunu, kanalet hatlarının arızalı olduğunu, sulama altyapısının yeniden değerlendirilip daha verimli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Su Şurası’nda ayrıntılı olarak ele alınan su yasasının çıkmasını beklediklerini belirten Dursun Yıldız, su yönetiminin koordinasyon içerisinde yapılması gerektiğini vurguladı. Havza ölçeğinde entegre su yönetiminin önemine dikkat çeken Dursun Yıldız, ulusal su planındaki hedefler dikkate alınarak, birbirini tamamlayan uygulamaların katılımcı, doğaya uyumlu, şeffaf bir yönetim anlayışı ile daha fazla zaman kaybetmeden yapılması gerektiğini ifade etti. Yıldız, “Zaman kaybetmeden Türkiye’de su yönetimi ele alınmalı. Bütün planlamalarımızı iklim değişikliğini dikkate alarak revize etmeliyiz. Su yönetimi dinamik bir iştir. Planlaması ve uygulamasıyla dinamik olmayı gerektirir” dedi.
Büyükşehirlerin, nüfusun yüzde 65’ine su ve atıksu hizmeti sağladığını ve su yönetiminde büyük fonksiyona sahip olduğunu belirten Yıldız, belediyelerin ilgili birimlerinin su yönetimi konusunda iklim değişikliği ile yaşanabilecek belirsizlikleri dikkate alarak çalışması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin altın değerindeki yeraltı su kaynaklarının yüzde 85’ini tahsis ettiğine, bunun büyük bölümünün de bireysel şahıs sulaması tahsisleri olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinin kurumsal altyapısı güçlendirilmeli” dedi. Geçmişte sınırların petrol kaynaklarına göre belirlendiğini belirten Yıldız, bugün gerek savaşların çıkması gerekse savaşın duracağı yerin belirlenmesinde su kaynaklarının bulunduğu alanların etkili olduğunu vurguladı.
MÜSİLAJ YENİDEN GELEBİLİR
AVCILAR Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle su kaynaklarına dikkat çekilmesi için biliminsanlarının katıldığı bir panel düzenlendi. Panelde Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Bizler hâlâ yeraltı sularında ne aşamadayız ne kadar tükettik ne kadar zarar verdik, bilinmiyor” vurgulaması yaptıktan sonra İ.Ü. Su Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Meriç Albay, Marmara Denizi’ni etkisini altına alan müsilajın tekrar geleceğini belirterek şöyle konuştu: “Ne zaman gelir, bilmiyoruz. Ama şartlar oluştuğunda tekrar gelecek. Neden, çünkü biz 50-60 yıldan beri İstanbul çevresini sanayi şehri yapmışız ama atıklarını sürekli denize atmışız. Bugünden yarına bu işin bitmesi mümkün değil, yıllar sürecek; belki de 10-15 yıl.”
GÜNÜN SÖZÜ
“BU dönemde önemli olan aklımızı korumaktır. Aklımızı koruyalım... Öyle bir yere geldik ki artık aklımızı bile korumakta zorluk çekiyoruz.” İlhan SELÇUK
KURULTAY ÖZGÜVENSİZLİĞİ
CHP’nin 15 Ocak’ta gerçekleşen PM toplantısında olası bir erken seçime karşı kongrelerin bir yıl ertelenmesi kararlaştırılmıştı. AKP ve MHP’nin Meclis’e getirdiği yeni seçim tasarısı nedeniyle seçimlerin normal tarihinde yapılması ihtimali arttı. Bu hamle ile birlikte ana muhalefet partisinin örgütlerinde de örgüt seçimlerinin bir an önce yapılması gerektiği sesleri yükselmeye başladı. Kulislerden edinilen bilgiye göre, aralarında eski parti yöneticileri, milletvekilleri ve il ve ilçe başkanlarının bulunduğu bazı isimlerin, şu anda yönetimde bulunan PM ve örgüt yöneticilerinin mevcudiyetini korumak amacı ile örgüt seçimlerinden ve kurultaydan kaçtıkları ifade ediliyor. Bu özgüvensizlikle bir seçime girmenin büyük bir risk teşkil ettiği konuşuluyor.
İKLİM GREVİ
MESAJ PANOSU
25 Mart Küresel İklim Grevi’nde tüm dünyada milyonlarca, Türkiye’de ise binlerce genç sokaklara dökülecek. Genç iklim aktivistleri, karar vericiler ve dünya liderlerinden iklim tazminatının ve iklim adaletinin sağlanmasını talep ediyorlar.
İSTANBUL Eczacı Odası Başkanı Ecz. Pınar Özcan, YÖK’e tepki gösterdi ve “Bu ülkenin bu kadar çok sayıda eczacılık fakültesine ihtiyacı yok. Sadece dört duvardan fakülte olmaz. Eczacılık fakültesi enflasyonuna artık son verilmeli” açıklamasını yaptı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
ANTALYA Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, ihracatçıya gelirinin yüzde 25’inin Merkez Bankası’na satma zorunluluğunu Meclis gündemine taşıyarak “Merkez Bankası döviz yutuyor. Kamu bankaları eliyle arka kapıdan döviz satışı yapılıyor, bu işin faturası da hem ihracatçıya hem de sanayiciye çıkarılıyor. Bu uygulama daha ne kadar sürecektir?” diye sorduğunu...
ADANA Milletvekili Ayhan Barut’un, aralıksız süren zamların geri çekilmesini isteyerek “Eğer zamlar geri çekilmezse zaten can çekişen tarımsal üretim tamamen bitecek. Ülke ekonomisi çökecek, yurttaşlarımız açlıkla karşı karşıya kalacak” dediğini...
OSMANGAZİ Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’ın, öğretmenlere, tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerektiğini duyurduğunu...
BAŞ, ADD’DE
BAĞIMSIZ Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın, Ankara’da ADD Genel Başkanı Dr. Mustafa Hüsnü Bozkurt’u ziyaret ettiğini ve konuşmasında “Laiklik, birileri kafasına göre din uydurmasın diye var. Benim çocuklarımdan büyük olan 6 yaşındaki kızım Atatürk’e ‘dede’ der. Çünkü öyle öğrettim. Çünkü bizim teşkilatımız için muhafazakâr denebilir ama ölürler Atatürk’e” dediğini...