Yaban hayatı yok olmasın

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Istrancaların üçte ikisi Türkiye’de, üçte biri Bulgaristan’dadır. Türkiye Istrancaları 1970 kilometre karedir. Istranca dağları 1995 yılında biyosfer rezerv alanı ilan edilmiş ve flora, fauna doğal, sosyal ve kültürel yaşam korunmaktadır.

Tüm bunların yanında tüm çeşitliliği ile devam eden iç su ve karasal ekosistemin parçası olan yaban hayvanlarının sağlıklı gelişmesi ve üremesi için yaşan alanları korunmakta ve hayvanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürmesi sağlanmaktadır.

Çok basit ve maliyetsiz önlemlerle bile bunu başarmaktadırlar.

Yaban hayvanlarının sağlıklı gelişmesi ve üremesi içinde beslenme üreme alanlarına, çayırlık kenarlarına, su kaynaklarına yakın bölgelere erişebilecekleri yükseklikte ağaçlar arasına yaban hayvanlarının yalamaları için kaya tuzu bırakılmaktadır.

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ÇED gerekli değildir kararı vererek yaban hayatını yok sayanlara sesleniyoruz: “Biz yaban hayatını yaşatmak için kanunların, bilimin ve hukukun öncülüğünde mücadele edeceğiz. Karıncanın kardeşi var. ÇED de tuz da gereklidir” diyoruz.

GÜNÜN SÖZÜ

“BAŞTA tohumculuk sektörü olmak üzere safkan at, damızlık hayvan yetiştiriciliği ile sürdürülebilir tarım uygulamalarında öncü kurum olan TİGEM, 2023 yılı kârını bir önceki yıla göre iki katına çıkartarak 1.6 milyar TL’ye ulaştığını ve 2024 hedeflerini duyurdu. Yani üretimde rekor kırdı, borçlarını sıfırladı.”

RİSKLİ ŞİRKETLERİ NASIL ANLARSINIZ

1986 yılında faaliyete başlayan borsada, aradan geçen 37 yılda 200 civarındaki şirket batmış ya da battı gösterilerek küçük yatırımcıların parası çalınmıştır.

- Son 10-20 yılda reel olarak yüzde 90-99 değer yitiren 100 kadar naylon şirket hala işlem görmektedir.

- Her eve 1 kilo altın koysak ülkede zerre kalkınma olmaz. Altın sadece küresel baronları ve çok az vergi ödeyen kuyumcu tayfasını ihya eder.

- Her eve bir çuval döviz koysak ülkemiz zengin olmaz. Sadece ABD ileri gider.

- Her yere beton binalar yazlıklar diksek yine zengin olamayız. Tarımda geri kalırız.

- Milyonluk ithal araçları alarak da zengin olamayız. Sadece on yıllarca pahalı yedek parça parası öderiz.

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Küçük birikimleri değerlendirmek için en doğru ortam hisse senetleri ya da A tipi yatırım fonlarıdır. Son 10-20 yılda sağlam, dürüst 50 civarı şirket, ortaklarına dolar ve altından 50-100 kat daha fazla kazanç sağlamıştır. Manipülatif, spekülatif tüyolara asla inanmayınız. BİST 100 endeksi içinde yer alan 100 şirket arasından 5-20 hisse senedi seçip bekleyiniz.

Ali ÖZDEMİR - Öğretmen, yazar

BURSA ŞEFTALİSİ DE AB’DEN TESCİL ALDI

BURSA şeftalisi Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 24’üncü ürünümüz oldu. Tescil kararı 15 Temmuz’da AB’nin Resmî Gazetesi’nde yayımlandı. Bundan önce coğrafi işaret alan ürünler şunlar: Bingöl balı, Osmaniye yer fıstığı, Araban sarımsağı, Aydın memecik zeytinyağı, Safranbolu safranı, Ezine peyniri, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Maraş tarhanası, Ayaş domatesi, Milas yağlı zeytini, Edremit zeytini, Edremit zeytinyağı, Gemlik zeytini, Çağlayancerit cevizi, Suruç narı, Antakya künefesi, Giresun tombul fındığı, Taşköprü sarımsağı, Milas zeytinyağı, Malatya kayısısı, Bayramiç beyazı, Aydın kestanesi, Aydın İnciri, Antep baklavası.

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BİLİYOR MUSUNUZ?

- BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, eski CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşil Yankılıç ile 21 Temmuz Pazar günü Sarıyer Korupark’ta 19.30’da nikâh töreni olacağını...

MESAJ PANOSU

- BU dünya bu iyi insanlar hatırına ayakta kalıyor. Lütfü TARKKAN

HİÇBİR YAKINIMI İŞE ALMADIM

ESENYURT Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, dün belediye binasında ‘100. Görev Günü’nü kutladı, en büyük söz olarak “Artık imar sorunları ortadan kalacaktır” vaadini verdi. Resmi olarak hiç kimseyi belediyeye almadığını açıkladı.

Davete İstanbul’daki bazı belediye başkanları, sanayiciler, iş adamları, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı. DEM İstanbul İl Başkanı’nın da davete katıldığı öğrenildi. “Gücümüzü sevgiden alıyoruz” diyen Özer, 40 ülkeyi gezdiğini, genç ve çocuklara zekâ dersleri verdiğini, kültür, sanat ve müzik derslerine yaz kursları düzenlediğini anlattı. Ayrıca Esenyurtlu kadınların el işlerinin yakında Sultanahmet’te sergilenmeye başlanacağını açıkladı. Yeni bir belediye binası inşa edeceklerini söyleyen Özer, İBB ile birlikte tam yol yatırımlara yöneleceklerini ve bunun değerinin 3.5-4 milyarı bulacağını bildirdi.

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Özer, hiçbir yakınını da işe almadığını söyledi. “Amcam, dayım, kardeşimin hiç kimsesi belediyede yok. Bir tek resmi güvenlik görevlisi verilmediği için bir yakınım güvenlik amacıyla geçici işe alındı. O da resmi bir iş değil. Bana inanınız.”