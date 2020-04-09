Veresiye defteri ağlatır

ANKARA Mamak’ta Asım Gündüz Caddesi’nde babadan dededen beri sürüp gelen bir market vardır:
Tan Market. Dün sahibi Hüseyin Tan’ın yanına uğradım. “Şaşırdım” dedi ve hemen anlatmaya başladı...
“Biraz önce bir müşteri geldi. Cebinden 200 lira çıkardı. Bununla, yoksul bir yurttaşın hesabından düşün dedi. Şaşırdım. Beş yoksul defteri çıkardım. Hangisini sileyim dedim. Hangisinden silersen sil dedi. Benim ismimi de kimse bilmesin dedi. En yoksulundan 200 lira düştüm. O kişiye de söyledim...”
Hâlâ toplumda bazı değerler yok olmamış. İnsanlıkla sınavdan geçtiğimiz bu günlerde ‘insan’ sözcüğü her yerde ete kemiğe bürünüyor.
Ankara’da Mansur Yavaş’ın “Veresiye defterlerini kapatın” kampanyası yurttaşta karşılık buldu.
Diğer yanda devlet kurumlarının yardım kampanyalarının kısa sürede büyük rakamlara ulaştı.
İnsanlık, vicdanla birlikte değerlerimizle yaşıyor.
Yaşaran gözlerimi önüme eğerek dükkândan ayrıldım. -Umut ÖZKAN
UÇAKLARIN YÜZDE 79’U YERDE
KORONAVİRÜS salgınının en çok vurduğu sektörlerin başında havayolları geliyor. Tüm dünyada uçuşlar yüzde 90 oranında azaldı. Yeni kararlar sonrasında THY, dış hatlardan sonra iç hatlarda uçtuğu 14 noktayı da kapadı. Kargo uçakları ve kargo taşımada kullanılan bazı geniş gövdeli uçaklar hariç tüm filo yere indi.
Yasaktan önce bu konuda araştırmalar yapan Twitter üzerindeki @AnalystTK hesabının verilerine göre, Türkiye’deki tüm yolcu ve kargo uçaklarının yüzde 79’u yere inmiş durumda. Yani 568 uçaklık filonun 449’u son beş gündür uçmuyor. Yolcu uçakları Türkiye’de dört bir havalimanına yayılmış durumda. www.tolgaozbek.com sitesinin haberine göre yolcu uçakları havayollarının ana merkezleri dışında Adana’dan Milas-Bodrum’a, Dalaman’dan Trabzon’a yerde bekliyor.
6 Nisan 2019 tarihinde büyük taşınma gerçekleşmiş ve Atatürk Havalimanı’ndaki tüm uçaklar İstanbul Havalimanı’na gitmişti. Son bir yıldır sadece kargo uçaklarına, bakıma gelen yolcu uçaklarına ve iş jetlerine hizmet veren Atatürk Havalimanı, tekrar eski günlerine döndü. 185 yolcu uçağı farklı park pozisyonlarına park ettirildi. Böylelikle Atatürk Havalimanı’nın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Acil bir durumda uçak park sahası olarak kullanıldı.
KRİZ KARGOCULARA YARADI
Havayolları ayakta kalmak için savaş verirken, kargo şirketleri ise tarihlerinin en yoğun günlerini yaşıyor. Çok büyük bölümü sağlık malzemesi olmak üzere kargo uçaklarının pilotları neredeyse ortalamadan iki kat fazla uçuyor. Aşırı talep nedeniyle hava kargo fiyatları da ‘uçmuş’ durumda. Bu en çok ihracatçıyı etkiliyor.
(Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe’de hastane yapılacağı açıklandı, ancak bu konuda karşı görüşleri de yazacağız.)
23 NİSAN TOPLUMSAL TARİH’TE
NİSAN 2020’de ‘Toplumsal Tarih’, TBMM’nin ilk yıllarını ele alan ‘TBMM’nin Açılışının 100. Yıldönümü’ başlıklı özel bir dosyayla birlikte, koronavirüsle ilgili ‘salgın hastalıklar’ dosyasını ‘Evde Kal’ hareketine verdiği desteğin bir göstergesi olarak Tarih Vakfı internet sitesinden ücretsiz olarak sunuyor. Nisan 2020 dosyasının editörlüğünü üstlenmekle beraber dosyaya iki adet makaleyle katkı sunan Ahmet Demirel, dosyayı I. Meclis’in faaliyet kronolojisiyle açıyor. Hürriyet-i Şahsiye Kanunu’nu da ele alarak kanun çalışmaları sırasında yürütülen tartışmaları aktarıyor. Ömer Turan ile Güven Gürkan Öztan makalelerinde Mustafa Kemal’in 24 Nisan’da Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma üzerine değerlendirme yapıyorlar.
POLİS ALKIŞ DEĞİL 3600 EK GÖSTERGE İSTİYOR
10 NİSAN 1845’te kurulan Türk Polis Teşkilatı, yarın 175. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Bu kutlamalara koronavirüs gölge düşürdü. Bu vesileyle bir şeyi hatırlatmak isteriz. İktidarımız 2007’den beri her seçim öncesinde polislere 3600 ek gösterge vereceğini ‘müjdeliyordu’. aynı şekilde imamlara, öğretmenlere, sağlıkçılara da verileceği söylendi. Ama verilmedi. Koronavirüs günlerinde sağlıkçılar ve polisler 24 saat esasına göre mücadele veriyorlar. Bakalım İçişleri Bakanlığımız Polis Haftası’nda nasıl bir ‘müjde’ verecek... -Mehmet KOCADAĞ/Emekli polis memuru
KENEVİRİ HÂLÂ ANLAYAMADIK
DÜNYA kenevire döndü. Avrupa Birliği ülkelerinde, Balkanlar’da milyonlarca dekar kenevir ekiliyor. Rusya Çernobil sonrası kenevir ekimiyle toprağı temizledi. Akıl etmek lazım, bu işin şakası yok. 3500 hasta kenevir istiyor Türkiye’de, akıl edin!
(Bu mesajımı Yalçın Koçak, Abdurrahman Dilipak ve Yalçın Bayer’in dikkatlerine sunuyorum.) -Erdem ULAŞ
GÜNÜN SÖZÜ
“CEHALET koronavirüsten daha tehlikelidir.” -Ali BAHAR
BİLİYOR MUSUNUZ?
KAYSERİ’de Basın İlan Kurumu’nun gözetiminde, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle anlaşmaya varılması sonucunda günlük çıkan 14 gazetenin her gün ikisinin yayınlanmasına karar verildiğini, böylece krize karşı kâğıt tasarrufu sağlandığını...
YENİ sloganları ‘uzlaşma, ortak akıl ve güven’ olarak sık sık dillendiren Ekrem İmamoğlu’nun, Erdoğan’ın döneminde kurulan İstanbul Vakfı’nın ‘bağış’ alabilmesi için bir hafta önce İstanbul Valiliği’ne başvurduklarını söylediğini...
SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın “Aşı çalışmaları için öncelikle başarılması gereken, virüsün izole edilmesiydi. İki bilim adamımız bunu başarmış durumdalar. Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızı, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özkul hocamızı halkımız adına kutluyorum” dediğini...
112 örgütün içinde bulunduğu Hastanemi Açın Platformu’nun (HAP), koronavirüs salgınının hızla yayıldığına dikkat çekerek Ankara Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla kapatılan altı hastanenin yeniden açılmasını istediğini; platformdan yapılan açıklamada “Geç olmadan, can kayıpları artmadan kapatılan hastanelerimizi açın” denildiğini...
Veresiye defteri ağlatır
ANKARA Mamak’ta Asım Gündüz Caddesi’nde babadan dededen beri sürüp gelen bir market vardır:
Tan Market. Dün sahibi Hüseyin Tan’ın yanına uğradım. “Şaşırdım” dedi ve hemen anlatmaya başladı...
“Biraz önce bir müşteri geldi. Cebinden 200 lira çıkardı. Bununla, yoksul bir yurttaşın hesabından düşün dedi. Şaşırdım. Beş yoksul defteri çıkardım. Hangisini sileyim dedim. Hangisinden silersen sil dedi. Benim ismimi de kimse bilmesin dedi. En yoksulundan 200 lira düştüm. O kişiye de söyledim...”
Hâlâ toplumda bazı değerler yok olmamış. İnsanlıkla sınavdan geçtiğimiz bu günlerde ‘insan’ sözcüğü her yerde ete kemiğe bürünüyor.
Ankara’da Mansur Yavaş’ın “Veresiye defterlerini kapatın” kampanyası yurttaşta karşılık buldu.
Diğer yanda devlet kurumlarının yardım kampanyalarının kısa sürede büyük rakamlara ulaştı.
İnsanlık, vicdanla birlikte değerlerimizle yaşıyor.
Yaşaran gözlerimi önüme eğerek dükkândan ayrıldım. -Umut ÖZKAN
UÇAKLARIN YÜZDE 79’U YERDE
KORONAVİRÜS salgınının en çok vurduğu sektörlerin başında havayolları geliyor. Tüm dünyada uçuşlar yüzde 90 oranında azaldı. Yeni kararlar sonrasında THY, dış hatlardan sonra iç hatlarda uçtuğu 14 noktayı da kapadı. Kargo uçakları ve kargo taşımada kullanılan bazı geniş gövdeli uçaklar hariç tüm filo yere indi.
Yasaktan önce bu konuda araştırmalar yapan Twitter üzerindeki @AnalystTK hesabının verilerine göre, Türkiye’deki tüm yolcu ve kargo uçaklarının yüzde 79’u yere inmiş durumda. Yani 568 uçaklık filonun 449’u son beş gündür uçmuyor. Yolcu uçakları Türkiye’de dört bir havalimanına yayılmış durumda. www.tolgaozbek.com sitesinin haberine göre yolcu uçakları havayollarının ana merkezleri dışında Adana’dan Milas-Bodrum’a, Dalaman’dan Trabzon’a yerde bekliyor.
6 Nisan 2019 tarihinde büyük taşınma gerçekleşmiş ve Atatürk Havalimanı’ndaki tüm uçaklar İstanbul Havalimanı’na gitmişti. Son bir yıldır sadece kargo uçaklarına, bakıma gelen yolcu uçaklarına ve iş jetlerine hizmet veren Atatürk Havalimanı, tekrar eski günlerine döndü. 185 yolcu uçağı farklı park pozisyonlarına park ettirildi. Böylelikle Atatürk Havalimanı’nın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Acil bir durumda uçak park sahası olarak kullanıldı.
KRİZ KARGOCULARA YARADI
Havayolları ayakta kalmak için savaş verirken, kargo şirketleri ise tarihlerinin en yoğun günlerini yaşıyor. Çok büyük bölümü sağlık malzemesi olmak üzere kargo uçaklarının pilotları neredeyse ortalamadan iki kat fazla uçuyor. Aşırı talep nedeniyle hava kargo fiyatları da ‘uçmuş’ durumda. Bu en çok ihracatçıyı etkiliyor.
(Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe’de hastane yapılacağı açıklandı, ancak bu konuda karşı görüşleri de yazacağız.)
23 NİSAN TOPLUMSAL TARİH’TE
NİSAN 2020’de ‘Toplumsal Tarih’, TBMM’nin ilk yıllarını ele alan ‘TBMM’nin Açılışının 100. Yıldönümü’ başlıklı özel bir dosyayla birlikte, koronavirüsle ilgili ‘salgın hastalıklar’ dosyasını ‘Evde Kal’ hareketine verdiği desteğin bir göstergesi olarak Tarih Vakfı internet sitesinden ücretsiz olarak sunuyor. Nisan 2020 dosyasının editörlüğünü üstlenmekle beraber dosyaya iki adet makaleyle katkı sunan Ahmet Demirel, dosyayı I. Meclis’in faaliyet kronolojisiyle açıyor. Hürriyet-i Şahsiye Kanunu’nu da ele alarak kanun çalışmaları sırasında yürütülen tartışmaları aktarıyor. Ömer Turan ile Güven Gürkan Öztan makalelerinde Mustafa Kemal’in 24 Nisan’da Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma üzerine değerlendirme yapıyorlar.
POLİS ALKIŞ DEĞİL 3600 EK GÖSTERGE İSTİYOR
10 NİSAN 1845’te kurulan Türk Polis Teşkilatı, yarın 175. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Bu kutlamalara koronavirüs gölge düşürdü. Bu vesileyle bir şeyi hatırlatmak isteriz. İktidarımız 2007’den beri her seçim öncesinde polislere 3600 ek gösterge vereceğini ‘müjdeliyordu’. aynı şekilde imamlara, öğretmenlere, sağlıkçılara da verileceği söylendi. Ama verilmedi. Koronavirüs günlerinde sağlıkçılar ve polisler 24 saat esasına göre mücadele veriyorlar. Bakalım İçişleri Bakanlığımız Polis Haftası’nda nasıl bir ‘müjde’ verecek... -Mehmet KOCADAĞ/Emekli polis memuru
KENEVİRİ HÂLÂ ANLAYAMADIK
DÜNYA kenevire döndü. Avrupa Birliği ülkelerinde, Balkanlar’da milyonlarca dekar kenevir ekiliyor. Rusya Çernobil sonrası kenevir ekimiyle toprağı temizledi. Akıl etmek lazım, bu işin şakası yok. 3500 hasta kenevir istiyor Türkiye’de, akıl edin!
(Bu mesajımı Yalçın Koçak, Abdurrahman Dilipak ve Yalçın Bayer’in dikkatlerine sunuyorum.) -Erdem ULAŞ
GÜNÜN SÖZÜ
“CEHALET koronavirüsten daha tehlikelidir.” -Ali BAHAR
BİLİYOR MUSUNUZ?
KAYSERİ’de Basın İlan Kurumu’nun gözetiminde, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle anlaşmaya varılması sonucunda günlük çıkan 14 gazetenin her gün ikisinin yayınlanmasına karar verildiğini, böylece krize karşı kâğıt tasarrufu sağlandığını...
YENİ sloganları ‘uzlaşma, ortak akıl ve güven’ olarak sık sık dillendiren Ekrem İmamoğlu’nun, Erdoğan’ın döneminde kurulan İstanbul Vakfı’nın ‘bağış’ alabilmesi için bir hafta önce İstanbul Valiliği’ne başvurduklarını söylediğini...
SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın “Aşı çalışmaları için öncelikle başarılması gereken, virüsün izole edilmesiydi. İki bilim adamımız bunu başarmış durumdalar. Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızı, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özkul hocamızı halkımız adına kutluyorum” dediğini...
112 örgütün içinde bulunduğu Hastanemi Açın Platformu’nun (HAP), koronavirüs salgınının hızla yayıldığına dikkat çekerek Ankara Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla kapatılan altı hastanenin yeniden açılmasını istediğini; platformdan yapılan açıklamada “Geç olmadan, can kayıpları artmadan kapatılan hastanelerimizi açın” denildiğini...