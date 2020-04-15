‘Vatandaşlık temel geliri’ nedir?

Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma Geliştirme Kültür ve Yayma Derneği Başkanı Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu, bu ilginç projeyi bize anlatırken ‘acil durum vatandaşlık temel gelirini mutlak ihtiyaç ve çözüm’ olarak tanımladı. Yaklaşık beş yıldır çalışmalar yürütüyorlar. Dünyada gittikçe büyük ilgi görüyor. Oluşumun gerekçesini Köylüoğlu şöyle anlatıyor:
“Sağlıklı demokrasi tatbikatı için vatandaşlarımızın ekonomik bağımsızlığının çok önemli olduğundan hareketle yola çıktık. Vatandaşlarımızın onurlu bir şekilde yaşama kabiliyetine kavuşmasını hedefledik. Vatandaşlık temel geliri konusunda yaklaşık beş yıldır çalışıyoruz. Teknolojik gelişmeler ile bağlantılı artan/artacak ‘kitlesel işsizlik ve kitlesel işlevsizlik’ dahil ülkemizin mevcut ve yaklaşan problemlerine çözüm olabilecek karakter, kabiliyet ve kudrette bir konu olduğunu görüyoruz. Bir anda gündeme gelen korona krizi ile bağlantılı olarak süreç çok hızlandı.”
Dünyayı çok yakından takip ediyorlar. 20’den fazla ülkeden 75 temel gelir savunucusunu, farklı deneyimleri duyabilmek adına internet üzerinden topladılar. Farklı illerimizden ve yurtdışından vatandaşlarımızın katılımı ile ‘korona krizi ve vatandaşlık temel geliri’ konusunda internet üzerinden toplantılar yapıyorlar. Dr. Köylüoğlu, ihtiyaç ve çözüm olarak önerilerini şöyle açıklıyor:
TEMEL GELİR NEDİR?
“Devletimiz ve tüm siyasi partilerimizden vatandaşlarımızın, ülkemizin ve ülkemiz ekonomisinin geleceği için herhangi bir sınırlama, ayrım ve şart olmaksızın, bir başvuru gerektirmeden, vatandaşlık kimlik numarası baz alınarak, düzenli (yani aylık) olarak, miktarı ‘ekonomik ve sosyal konsey’ tarafından belirlenerek, kamu bankaları ve PTT aracılığıyla dağıtılmak, acil olarak uygulamaya sokulmak ve ilk etapta en az iki ay uygulanmak üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki paranın, herkese eşit olarak devletimiz tarafından Anayasal bir hak çerçevesinde ödenmesini talep ediyoruz.”
Dr. Köylüoğlu, çalışmalara aktif katkı veren, katılım gösterenlerin sayısının yaklaşık üç bin kişi olduğunu, ancak son iki yılda ilginin çok büyüdüğünü, sosyal medyada ilgi gösterenlerin sayısının şimdilik birkaç yüz bin civarında olduğunu, özellikle internet üzerinden 81 ilimize, 970 ilçemize ve 51 bin muhtarlık bölgemize ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.
NOT: VTG Savunucuları yarın 17.00’de tüm illerde geniş katılımı hedefleyen bir görüntülü toplantı yapacaklarını Facebook’tan duyurdular. (www.vatandasliktemelgeliri.org)
ŞARTSIZ ÖMÜR BOYU ÖDEME
VATANDAŞLIK temel geliri (VTG); tüm vatandaşlarımıza, her bir bireye, herhangi bir sınırlama, ayrım veya şart olmaksızın, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki parasal büyüklüğün koşulsuz bir şekilde ve başkaca gelirlerinden bağımsız olarak Devletimiz tarafından ömür boyu düzenli olarak ödenmesidir.
GÜNÜN SÖZÜ
“HUKUKÇULAR görüş birliği halinde şunu söylüyorlar: Bu bir infaz yasası değil, af yasasıdır. Devlet sadece kendine karşı işlenmiş sayılan suçları affeder. Anayasa Mahkemesi’ni bağımsız ve tarafsız olarak görmek istiyorum.”
Av. Celal ÜLGEN
EPDK BAŞKANI SERT ÇIKTI: ‘TÜKETİCİYİ MAĞDUR EDENİ AFFETMEYİZ’
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz dünkü ‘Nasıl kazıklandım, görün’ başlıklı, Alanya ve Gazipaşa’daki bayilerdeki fiyat farklılığını gösteren yazımız üzerine şu açıklamayı gönderdi:
“Fiyat değişiminin olduğu günlerde münferit olarak bazı bayilerin fiyat değişikliğini hemen yapmadıklarına dair şikâyetler alabiliyoruz. Bu durumun tespit edilmesi durumunda, gerekli inceleme ve soruşturmayı başlatıyoruz.
Yazınızı ihbar kabul edip gerekli soruşturma sürecini başlattık. Kimsenin ‘Benim indirimden haberim yoktu’ gibi bir bahanenin arkasına sığınma lüksü yok. Kurum olarak bu konuda çok titiz davranıyoruz ve tüketiciyi mağdur edene affımız yoktur.
Sizin aracılığınızla vurgulamak isterim ki vatandaşlarımız da bu konuda lütfen dikkatli olsunlar. Eğer bir bayinin yapması gereken indirimi pompaya yansıtmadığını tespit ederlerse mutlaka fiş ya da faturanın bir örneği ile kurumumuza başvursunlar. Biz o bayi hakkında gerekeni yaparız, tüketiciyi mağdur etmenin bedelini ödetiriz. Konuya göstermiş olduğunuz hassasiyet için tekrar teşekkür eder, size ve okuyucularınıza sağlıklı günler dilerim.”
TEK TIPTEK SAĞLIK
PROF. Dr. Hazım Gökçen’in ‘Tıpçılar insanı tedavi eder, veterinerler ise insanlığı’ başlıklı yazısının son bölümü de şöyle:
“Bu salgın Türk veteriner hekimliği için bir dönüm noktası olmuştur. Artık tıp doktorlarının dünyada yoğunlukla uygulanan ‘tek tıp-tek sağlık’ konusunda Türkiye’de de veteriner hekimlerle işbirliği yapmalarının zamanı gelmiştir. Bu salgın pandemik olarak seyreden salgınların önlenmesinde tek bir meslek grubunun başarılı olamayacağı gerçeğini somut biçimde ortaya koymuştur.
Multidisipliner çalışmaların önemi bu salgınla bir kez daha anlaşılmıştır. Türk veteriner hekimleri, ‘sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan, sağlıklı toplum’ zincirinin her halkasında üstlenmiş oldukları kutsal görevlerini geçmişte olduğu gibi bugün de şanlı tarihlerinden aldıkları güçle sürdürmeye devam edeceklerdir.”
BİLİYOR MUSUNUZ
DÜNYA Sanat Günü’nün bu yıl ilk resmi kutlaması için 6 dakikalık bir Dünya Sanat Günü mini-belgeselinin paylaşılacağını, Dünya Sanat Günü ‘Wallace Hartley’ Onur Ödülleri’nin bugün 20.00’de Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Bedri Baykam’ın resmi Instagram hesabı @bedribaykam’dan canlı yayınlanacağını...
‘Vatandaşlık temel geliri’ nedir?
Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma Geliştirme Kültür ve Yayma Derneği Başkanı Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu, bu ilginç projeyi bize anlatırken ‘acil durum vatandaşlık temel gelirini mutlak ihtiyaç ve çözüm’ olarak tanımladı. Yaklaşık beş yıldır çalışmalar yürütüyorlar. Dünyada gittikçe büyük ilgi görüyor. Oluşumun gerekçesini Köylüoğlu şöyle anlatıyor:
“Sağlıklı demokrasi tatbikatı için vatandaşlarımızın ekonomik bağımsızlığının çok önemli olduğundan hareketle yola çıktık. Vatandaşlarımızın onurlu bir şekilde yaşama kabiliyetine kavuşmasını hedefledik. Vatandaşlık temel geliri konusunda yaklaşık beş yıldır çalışıyoruz. Teknolojik gelişmeler ile bağlantılı artan/artacak ‘kitlesel işsizlik ve kitlesel işlevsizlik’ dahil ülkemizin mevcut ve yaklaşan problemlerine çözüm olabilecek karakter, kabiliyet ve kudrette bir konu olduğunu görüyoruz. Bir anda gündeme gelen korona krizi ile bağlantılı olarak süreç çok hızlandı.”
Dünyayı çok yakından takip ediyorlar. 20’den fazla ülkeden 75 temel gelir savunucusunu, farklı deneyimleri duyabilmek adına internet üzerinden topladılar. Farklı illerimizden ve yurtdışından vatandaşlarımızın katılımı ile ‘korona krizi ve vatandaşlık temel geliri’ konusunda internet üzerinden toplantılar yapıyorlar. Dr. Köylüoğlu, ihtiyaç ve çözüm olarak önerilerini şöyle açıklıyor:
TEMEL GELİR NEDİR?
“Devletimiz ve tüm siyasi partilerimizden vatandaşlarımızın, ülkemizin ve ülkemiz ekonomisinin geleceği için herhangi bir sınırlama, ayrım ve şart olmaksızın, bir başvuru gerektirmeden, vatandaşlık kimlik numarası baz alınarak, düzenli (yani aylık) olarak, miktarı ‘ekonomik ve sosyal konsey’ tarafından belirlenerek, kamu bankaları ve PTT aracılığıyla dağıtılmak, acil olarak uygulamaya sokulmak ve ilk etapta en az iki ay uygulanmak üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki paranın, herkese eşit olarak devletimiz tarafından Anayasal bir hak çerçevesinde ödenmesini talep ediyoruz.”
Dr. Köylüoğlu, çalışmalara aktif katkı veren, katılım gösterenlerin sayısının yaklaşık üç bin kişi olduğunu, ancak son iki yılda ilginin çok büyüdüğünü, sosyal medyada ilgi gösterenlerin sayısının şimdilik birkaç yüz bin civarında olduğunu, özellikle internet üzerinden 81 ilimize, 970 ilçemize ve 51 bin muhtarlık bölgemize ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.
NOT: VTG Savunucuları yarın 17.00’de tüm illerde geniş katılımı hedefleyen bir görüntülü toplantı yapacaklarını Facebook’tan duyurdular. (www.vatandasliktemelgeliri.org)
ŞARTSIZ ÖMÜR BOYU ÖDEME
VATANDAŞLIK temel geliri (VTG); tüm vatandaşlarımıza, her bir bireye, herhangi bir sınırlama, ayrım veya şart olmaksızın, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki parasal büyüklüğün koşulsuz bir şekilde ve başkaca gelirlerinden bağımsız olarak Devletimiz tarafından ömür boyu düzenli olarak ödenmesidir.
GÜNÜN SÖZÜ
“HUKUKÇULAR görüş birliği halinde şunu söylüyorlar: Bu bir infaz yasası değil, af yasasıdır. Devlet sadece kendine karşı işlenmiş sayılan suçları affeder. Anayasa Mahkemesi’ni bağımsız ve tarafsız olarak görmek istiyorum.”
Av. Celal ÜLGEN
EPDK BAŞKANI SERT ÇIKTI: ‘TÜKETİCİYİ MAĞDUR EDENİ AFFETMEYİZ’
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz dünkü ‘Nasıl kazıklandım, görün’ başlıklı, Alanya ve Gazipaşa’daki bayilerdeki fiyat farklılığını gösteren yazımız üzerine şu açıklamayı gönderdi:
“Fiyat değişiminin olduğu günlerde münferit olarak bazı bayilerin fiyat değişikliğini hemen yapmadıklarına dair şikâyetler alabiliyoruz. Bu durumun tespit edilmesi durumunda, gerekli inceleme ve soruşturmayı başlatıyoruz.
Yazınızı ihbar kabul edip gerekli soruşturma sürecini başlattık. Kimsenin ‘Benim indirimden haberim yoktu’ gibi bir bahanenin arkasına sığınma lüksü yok. Kurum olarak bu konuda çok titiz davranıyoruz ve tüketiciyi mağdur edene affımız yoktur.
Sizin aracılığınızla vurgulamak isterim ki vatandaşlarımız da bu konuda lütfen dikkatli olsunlar. Eğer bir bayinin yapması gereken indirimi pompaya yansıtmadığını tespit ederlerse mutlaka fiş ya da faturanın bir örneği ile kurumumuza başvursunlar. Biz o bayi hakkında gerekeni yaparız, tüketiciyi mağdur etmenin bedelini ödetiriz. Konuya göstermiş olduğunuz hassasiyet için tekrar teşekkür eder, size ve okuyucularınıza sağlıklı günler dilerim.”
TEK TIPTEK SAĞLIK
PROF. Dr. Hazım Gökçen’in ‘Tıpçılar insanı tedavi eder, veterinerler ise insanlığı’ başlıklı yazısının son bölümü de şöyle:
“Bu salgın Türk veteriner hekimliği için bir dönüm noktası olmuştur. Artık tıp doktorlarının dünyada yoğunlukla uygulanan ‘tek tıp-tek sağlık’ konusunda Türkiye’de de veteriner hekimlerle işbirliği yapmalarının zamanı gelmiştir. Bu salgın pandemik olarak seyreden salgınların önlenmesinde tek bir meslek grubunun başarılı olamayacağı gerçeğini somut biçimde ortaya koymuştur.
Multidisipliner çalışmaların önemi bu salgınla bir kez daha anlaşılmıştır. Türk veteriner hekimleri, ‘sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan, sağlıklı toplum’ zincirinin her halkasında üstlenmiş oldukları kutsal görevlerini geçmişte olduğu gibi bugün de şanlı tarihlerinden aldıkları güçle sürdürmeye devam edeceklerdir.”
BİLİYOR MUSUNUZ
DÜNYA Sanat Günü’nün bu yıl ilk resmi kutlaması için 6 dakikalık bir Dünya Sanat Günü mini-belgeselinin paylaşılacağını, Dünya Sanat Günü ‘Wallace Hartley’ Onur Ödülleri’nin bugün 20.00’de Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Bedri Baykam’ın resmi Instagram hesabı @bedribaykam’dan canlı yayınlanacağını...