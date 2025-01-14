‘Üstad’ gazeteciden Beşiktaş olayı... Bakalım Rıza Akpolat’ı kim kurtaracak

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CHP milletvekili Erdoğan Toprak’ın ‘seçme ve gözde’ isimlerinden olan ve ikinci dönem aday gösterilmesi karşısında Beşiktaş’ta hayli tepkilere yol açan Akpolat hakkında o kadar çok yazı yazdık ki, ne Genel Başkanlık ne de İstanbul örgütü ile Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu gibi üst isimler tınmadılar bile... İmar kaçakçılığı, rant pazarlıkları ve siyasetçilerin kızdığı ‘aşk’ hikayelerini biz yazarken utanmıştık... Sistem bir gazetecinin kabullenemeyeceği durum nedeniyle bir gazetecilik görevini gerektiriyordu. İmamoğlu, geçenlerde Esenyurt’ta yeni yatırımlarla ilgili AA’nın bir haberinde yeni Esenyurt’un el koyma yönetiminin ‘kayyum’ ifadesi yer almıyor diye, bize istihza ile dersler vermek istedi konuşmasında... “Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu, sözüm ona yılların sözde gazetecisi... Esefle kınıyorum... Yakışmadı...” gibi ifadelere yer vermesine, daha o günlerde cevap verecektik. Ama partiden birçok kişiden “Sakın karşılık verme, onun seviyesine inme” diye uyarılar aldım. Bir şey yazmadım. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i ziyaret ederek kendisiyle uzun bir söyleşi yapmıştım, ilçede uzun ziyaretler yaptık, okulları gezdik, hatta kendisine CHP’nin bütün belediye başkanlarını getirerek kendisinin izlenmesini önermiştim... Gezide, gazeteci dostumuz Meliha Okur ve ekonomist İsmail Hoca da vardı. Konularına göre üç gün yazdım, benim için çok çarpıcıydı, hatta bize de yazdığı beş kitap hediye etti. Bu arada İmamoğlu’nun yıl içindeki çalışmalarına da köşemde geniş şekilde yer vermiştim...

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En son da AA imzasıyla, içinde İstanbul Valisi Davut Gül’ün Esenyurt gezisinde gezi sonrası sözlerine de yine yer verdim köşemde. Gazetecilik kuralı nedeniyle ‘kayyum’ sözcüğüne yer vermedim, çünkü onlar bunu kullanmamıştı.

RÜŞVET VE SUÇ ÖRGÜTÜ

Neyse dün sabah Beşiktaş Belediyesi’ne ‘rüşvet ve suç örgütü’ üyeliği iddiasıyla operasyon yapıldığı duyuruldu. Belediye Başkanı Rıza Akpolat başta olmak üzere 47 kişiye gözaltı kararı verildi. Akpolat, basında tartışmalara yol açan Balıkesir/Edremit, Altınoluk’ta bulunan müteahhit olarak bilinen babasına ait olan lüks villasında gözaltına alındı. İddiaya göre Akpolat, itiş-kakış sonucu arabaya bindirildi. Bir süre önce boşanıp evlendiği CHP Kadın Kolları Başkanı yeni eşi de Altınoluk’taydı... Peki babasının yazlığına neden gitmişlerdi. İddiaya göre, Akpolat saç ektirmiş, bu vaziyette belediyede görülmek istememişti!

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Destek için belediyeye giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (CHP’de siyaset yapanlar bilir Akpolat ile İmamoğlu’nun arası limonidir) birer konuşma yaptılar.

İMAMOĞLU UYARIYOR

İmamoğlu’nun konuşmasında bazı açıklamalar dikkatimizi çekti. Rüşvet operasyonunda örgüt lideri olarak anılan işinsanının, İBB’ye bağlı İmamoğlu’nun başkanı olduğu bazı şirketlerden ihale aldığını açıkladı ve “Buradan yola çıkarak bana bir operasyon düşünüyorsanız sizi uyarıyorum, sonuçları ağır olur” dedi. Yine ilginç bir şey söyledi, “Belediye başkanı ihalelerden sorumlu değildir, birim müdürleri ve daire başkanları sorumludur” diye de ekledi. Bu açıklama bürokratları ateşe attığı şeklinde yorumlandı. Ancak bilinir ki ihaleler yapılırken, başkanın haberi olmadan yapılamaz. Bu açıklamadan sonra bakalım bürokratlar ricalar üzerine attıkları imzaları atmaya devam edecekler mi? Özgür Özel süreci eleştirdi ve “Rıza Akpolat’ın ‘ikindiye’ kadar ifadesinin alınıp görevinin başına dönmesi gerekiyor” dedi.

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DAHA BELTAŞ’ÇILAR VAR

Gözaltında bulunan 46 kişi ile ilgili bir şey söylemedi. Anlaşılıyor ki varsa yoksa Akpolat!... Operasyonun Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin önceki yönetim kurulu başkanı, şu an Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e uzanabileceği konuşuluyor. Bakalım, yeni oluşturulacak Levent ilçesi için hangi mahalleleri elinden alınacak Beşiktaş’ın... O zaman Beşiktaş’ın tadı kalır mı?

BİLİYOR MUSUNUZ?

BARANER’İN HESABI



* TÜRKİYE turizminde 46 yılını tamamlayan ve farklı ülkelerde çeşitli turizm görevlerinde bulunan, merkezi Almanya’daki Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri ve aynı zamanda Türk-Alman turizm uzmanı Hüseyin Baraner, yaptığı basın açıklamasında turizmde 2025 yılının öngörülerini değerlendirdi. Baraner, global turizmde yaklaşık yüzde 7’lik bir büyüme beklediklerini söyledi. Alman pazarıyla ilgili olarak da Almanların tatil seyahatleri için bu yıl 85 milyar Euro harcamayı planladıklarını, bu rakamın 7 milyar Euro’luk payını Türkiye satışlarına ayıracağını belirtti.

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BETONLAŞMAYLA ‘KAR’I UNUTUYORUZ



HER kış olduğu gibi bu kış da İstanbul’a kar yağıp yağmayacağı tartışılıyor. İstanbul coğrafyasının girişinde önceki akşam kar olması ciddi bir durum değildir. Aslında 30 yıl önce Levent, Sarıyer gibi tepelerde diz boyuna kadar kar yağıyordu. Ancak yüksek binalar, asfalt yoğunluğu karı yok etti artık. Hele son zamanlarda Polis Koleji’nin ve Akmerkez’in önüne yapılan gökdelenler önümüzdeki yıllarda karı bize unutturacak.

İstanbul’un çevresel sorunlarıyla yıllardır uğraşan Orman Mühendisi Faruk Çebi “İstanbul’a kar yağmamasının meteorolojik izahı yok, ekolojik izahı vardır” diyor ve ekliyor:

“En az deprem kadar İstanbul’un en büyük sorunudur. Yıllardır ısrarla anlatıyorum. Ne yazık ki, rantı olmadığı için gündem dahi olamıyor.”

Ne yazık ki bugünlere gelindi.