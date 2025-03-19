Uranyum atıkları başa dert

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Kazalardan sonra uzmanlar dediler ki “Radyoaktif etki yalnız, yakın coğrafyaya değil az çok bütün dünyaya yayılır”. Ukrayna’daki Çernobil, Japonya’daki Fukuşima gibi nükleer facia olmasa da bu yolun bitmeyen bir çilesi var: Santrallerde kullanılan uranyumun atıkları -atık uranyum- nereye gömülecek? Çin, bin metre gömdü yine de radyasyon etkisini azaltmıyor. Ama bir yerlere satıyorlar. Gaziemir’de görülen Çernobil benzerini istemiyoruz. Kim almış kim gömmüş?

RUSYA İLE NÜKLEER SANTRAL ANLAŞMASI

Dört adet konteynerin eş güvenliğinde olması gerektiği, Akkuyu Antlaşmasında bulunmuyor. Bu konu Rosatom’la görüşülmeli ve Castor eş güvenliği ilgili testlerle kanıtlanmalıdır. Ayrıca, kullanılmış yakıt elemanlarının Rusya’ya hangi yol/güzergâhla götürüleceği de anlaşmada bulunmuyor. Olabilecek bir kaza veya terör saldırısı durumunda etkilenecek olan Türk halkı ve kentleri olacağından, koruyucu önlemlerin şimdiden planlanması çok önemlidir.

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Özellikle İstanbul’un güvenliği için, herhangi bir olaya karşı ön önlem olarak, Boğazların güzergâh olarak seçilmemesi düşünülmelidir. (HBT: 463 07 Mart 2025 S: 15–Yüksel Atakan Dr.) (http://www.akkuyu.com/tr )

Bu atıkları Akkuyu’dan nereye götürecek Rusya? Boğazlardan geçirmesin! Denize de bırakmasın.

Anlaşma yapılırken bizim heyette bulunanlar elektrik fiyatına kadar her şeyi düşünmüşler ama asıl sorunu dikkate almamışlar.

Alaettin HACIMÜEZZİN - İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu (İZÇEP)

GÜNÜN SÖZÜ

“Milli benliğini yitirmiş uluslar, başka milletlerin avıdır.” Mustafa Kemal ATATÜRK

KORE VE KIBRIS’TA YENİ VEFA BORCUNA İLİŞKİN İLGİNÇ KANUN TEKLİFİ

TOPLAM 1498 ŞEHİT 68 BİN 865 GAZİ

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Kıbrıs Barış Harekâtı ve Kore Savaşı’na katılan şehitler ve gaziler için “Devlet Övünç Madalyası” verilmesini öngören bir kanun teklifini Meclis’e sundu. Öneriye göre, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda 498 asker şehit, 37 bin 653 asker gazi oldu. 31 Aralık 2024 itibarıyla 23 bin 479 Kıbrıs gazisi hayatta. Kore Savaşı’nda 890 Türk askeri şehit düştü, 21 bin 212 asker gazi oldu. 31 Aralık 2024 itibarıyla 468 Kore gazisi hayatta.

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Kanun teklifinde, şehit ve gazilerin fedakârlıklarının devlet nezdinde resmi bir şekilde tanınması gerektiği belirtiliyor. Teklifin gerekçesinde, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası olduğu, Kore Savaşı’nda ise Türk askerlerinin uluslararası camiada saygınlık kazandığı ifade ediliyor. Karaca, teklifin sunulmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu madalya, sadece bir nişan değil aynı zamanda devletin şehit ve gazilerimize olan vefa borcunun bir simgesidir. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, onların bıraktığı mirası yaşatmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Çanakkale’de, Kore’de ve Kıbrıs’ta ve Anadolu’nun her köşesinde vatan savunması için mücadele eden kahramanlarımızın fedakârlıklarını asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

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MÜLAKATSIZ 68 BİN ÖĞRETMEN ATANMALI

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakatı şahsi meselesi haline getirmiştir” dedi. Kuruoğlu açıklamasında “Bu dönem yapılacak öğretmen atamalarında yine eski sistem uygulanacak, sonraki dönemlerde ise Milli Eğitim Akademisi ile öğretmen alımı gerçekleştirilecektir. Ancak akademi yoluyla öğretmen alımı büyük sıkıntılara gebedir. Öğretmenlerimizi zorlu bir süreç beklemektedir. Akademi sistemiyle 30, 40 ya da 50 binlik atamaların yapılması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, eski sistemle yapılacak bu dönemin atamalarının öğretmenlerimizin de talebi doğrultusunda 68 bin olarak belirlenmesi hem Sayın Tekin’in hem de iktidarın öğretmenlere olan borcudur. Kaldı ki, hâlen 86 binden fazla ücretli öğretmen çalıştırıldığı düşünüldüğünde, 68 bin atama dahi öğretmen açığını kapatmaya yetmeyecektir” dedi.

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BİLİYOR MUSUNUZ?

- BENTOUR Reisen CEO’su Deniz Uğur’un, şirketin 100’ün üzerinde personeliyle artık çalışmalarını 3 bin metrekarelik, en son teknoloji ile donatılmış Antalya’daki yeni binasında sürdüreceğini bildirirken “Yeni çalışma alanlarımız sadece çalışanlarımız için yeterli alan sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Bentour Reisen’in inovatif gücünü ve öncülük ruhunu da yansıtıyor” dediğini...

- AJET’in, 16 ülkeyi kapsayan Türkiye çıkışlı ve varışlı yurtdışı kampanyasında 19 avro ile vergi ücretlerinden başlayan fiyatlarla 27 bin 500 indirimli bileti satışa sunduğunu...

- CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, BankPozitif’in, hakkında kara para aklama ve yasadışı bahis soruşturması iki yıldır süren Erkan Kork’a devredilmesiyle ilgili Mehmet Şimşek’e yönelttiği soru önergesini TBMM’ye taşıdığını...

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MESAJ PANOSU

SOSYAL ADALET İÇİN ÇAĞRI

- TÜKETİCİ Haklar Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç sosyal adaletin sağlanması için şu çağrıda bulundu: “Sürdürülebilir ve adil bir ekonomik düzenin sağlanması, herkesin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimi temel bir insan hakkıdır. Yetkilileri, anayasal sorumluluklarını yerine getirerek sosyal adaleti tesis etmeye ve her bireyin sağlıklı gıdaya ulaşımını güvence altına alacak somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Bu çağrı, yalnızca bugünü değil, geleceği de kapsayan sağlıklı ve adil bir toplum inşa etme sorumluluğunun bir parçasıdır.”

- BİR Yargıtay kararı: “Aile hekimliğinin gelir elde etme amacı taşıyan ticari/mesleki bir faaliyet olmadığı; hizmet verdikleri kişilerden ücret almadıkları, ayrı bir işyeri olmadıkları, işverenin Sağlık Bakanlığı olduğu ve dolayısıyla kıdem tazminatı vb. alacak davalarının Sağlık Bakanlığı aleyhine açılması gerektiğine...”

- ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği olarak 358 şubemiz, 39 temsilciliğimiz ve 75 bin üyemizle teğmen evlatlarımızın ve değerli komutanlarımızın yanındayız, kamu vicdanını ağır yaralayan bu haksız kararın bağımsız yargı tarafından düzeltileceğini umuyor, bekliyoruz. ADD Genel Merkezi