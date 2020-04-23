Ulusal egemenliğin doğuşu

ADD kurucu üyesi ve 4. genel başkanı Prof. Dr. Özer Ozankaya, “TBMM’nin 100. yıldönümünde, bağımsızlık savaşını kazandıran ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş olan Meclis yönetiminin yerine, siyaset biliminde benzeri bilinmeyen bir cumhurbaşkanı yönetiminin ağır olumsuzluklarını yaşıyoruz” diyor. Ve devam ediyor:
“Bu Meclis’in aslında 100 yıldır yazılı olan ‘Egemenlik Kısıtsız Ve Koşulsuz Olarak Ulusundur!’ ilkesinin anlamını, bu ilkeyi Türk siyasal kültürüne ‘Varlığımızın ve geleceğimizin tek temeli ve en değerli kaynağımız’ olarak mal etmiş olan Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleriyle değerlendiriyor ve korunmasını ‘birinci ödevimiz’ saydığımızı haykırıyoruz...
“Ulusun geleceğini, yine ulusun istenç ve kararı kurtaracaktır! (Amasya Genelgesi, 22 Haziran 1919)
“Ulusal güçler etken ve ulusal istenç egemen olacaktır!” (Erzurum Kongresi kararı, 2-3 Temmuz 1919)
“Ulusların kendi geleceklerini kendilerinin belirlediği bu tarihsel çağda, bizim merkezi hükümetimizin de ulusal iradeye bağımlı olması zorunludur.” (Sivas Kongresi kararı, 4 Eylül 1919)
“TBMM’de beliren ulusal irade, yurdun yazgısına doğrudan doğruya el koymuş olup, onun üzerinde hiçbir güç yoktur.” (TBMM’nin açış konuşması, 24 Nisan 1920)
1) Egemenlik kayıtsız, şartsız ulusundur. Yönetim yöntemi, halkın kendi yazgısını eylemli olarak kendisinin yönetmesi ilkesine dayanır.
2) Yürütme yetkisi TBMM’nindir.
3) Türkiye Devleti, BMM’nce yönetilir ve hükümeti TBMM Hükümeti adını taşır.” (20 Ocak 1921 Anayasası)”
ANADOLU ZAFERİ
“Ulusun geleceğini doğrudan doğruya üzerine alarak umutsuzluk yerine umut, dağınıklık yerine düzen, duraksama yerine kararlılık ve inanç koyan ve yokluktan koskoca bir varlık çıkaran Meclisimizin özverili ve kahraman ordularının başında, bir asker bağlılığı ve uysallığıyla buyruklarınızı yerine getirmiş olduğumdan dolayı, bir insan yüreğinin pek seyrek duyabileceği memnunluk içindeyim. Yüreğim bu sevinçle dolu olarak, pek değerli ve saygıdeğer arkadaşlarımı, bütün dünyaya karşı temsil ettikleri özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin zaferinden dolayı kutluyorum. Bu Anadolu zaferi, tarihte bir ulus tarafından tam olarak benimsenen bir düşüncenin ne denli büyük ve dinç bir güç olduğunun en güzel örneği olarak kalacaktır.” (4 Ekim 1922, büyük zaferi TBMM’ye açıklayan telgrafı)
Evet, Özer Ozankaya’nın Cem Yayınları’ndan çıkan ‘Cumhuriyet Çınarı–Mustafa Kemal’i ‘Atatürk’ Yapan Uygarlık Tasarımı’nı okursanız, meclislerle yönetilen ülkelerde en yıkıcı durumun kimi milletvekillerinin yabancılar adına ve çıkarına çalınıp satın alınmaları olduğunu görürsünüz.
GÜNÜN SÖZÜ
“Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük, Köy Enstitüleri’ni, bu önemli okulları kapatmak olmuştur.”
Mahsun KIRMIZIGÜL
DÜNYANIN UMUDU TÜRK’E BAĞLI
ALMANYA’da Türk çifte geliştirdikleri aşıyı insanlar üzerinden klinik deneyi yapabilmek için izin verildi. Medya geniş şekilde yer verdi habere.
Uzun süredir koronavirüse karşı aşı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Uğur Şahin, biyoteknoloji şirketi Pfizer ile işbirliği yaptı.
Gündeme gelen kurumlar, Tübingen kentindeki CureVac ile Mainz kentindeki BioNTech... BioNTech firmasını Almanya’dan bir dostumuzun tanıdığı Prof. Dr. Uğur Şahin, 2008 yılında kurmuş. Bini aşkın çalışanıyla biyoteknoloji sektöründe Avrupa’nın en büyük özel araştırma firması. Prof. Şahin kanser araştırmaları ve bağışıklık alanında dünya çapında bir otorite, 50’yi aşkın patent sahibi. Mainz Üniversitesi III. Kliniği’nde deneysel onkoloji profesörü. 55 yaşındaki Prof. Şahin, İskenderun doğumlu, üç yaşında ailesiyle Almanya’ya gelmiş ve Köln’de okumuş. Prof. Dr. Şahin’in eşi Doç. Dr. Özlem Türeci (immünolog) de kanser konusunda saygın bir otorite. İstanbul ve Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde yetişmiş. Babası da eyalette bir doktormuş.
İSKENDERUNLU UĞUR BEY
25 Mart’ta ‘Dünyada 49 kurum, firma, laboratuvar veya bilim insanı büyük bir yarış içinde-Kulaklar aşı haberinde’ başlığıyla vermiştik. 2 Nisan’daki ‘Salgından çıkış yolu aranıyor-Almanya’da üç senaryo’ yazısında da daha sonraki gelişmeleri özetlemiştik
Dün açıklanan çalışmalar, Pfizer ve BioNTech tarafından yürütülüyor.
Prof. Şahin’e göre, bu virüs gelip geçici bir salgın değil ve “Hayır, bu sefer farklı” diye de bir sözü var.
Şimdi aşı testine başlıyor Prof. Uğur Şahin Hoca... Üç aşamada test çalışmalarına başlanacak. Üç aşamadan sonra Paul Ehrlich Enstitüsü testlerin düzgün yapılıp yapılmadığını inceleyecek ve aşıya başlanmasına buna göre izin verilecek.
Başarılar diliyoruz kendisine.
MESAJ PANOSU
YILLARCA Emek Sineması’na çok hizmet verdin Hikmet Dikmen... Hepimizin başı sağ olsun. Nur içinde yat. Ali POYRAZOĞLU
BİR günde 5 bin kişi ölüyor. Amerika’da adeta atom bombaları atılıyor dört bir coğrafyaya. Kerem KIRÇUVAL
AYNI kaderde ölmeye başladıysak artık kimse ‘öteki’ değil ve kimse ‘kutsal’ değil. Bu saatten sonra ucuz siyaset yapılmaz bu dünyada. Erhan KARADAĞ
OKUYUNUZ
LİMONDA OYUNLAR
MERSİN’de limonu da ‘siyasete’ soktular... Limon stokçuluğunu kimler yapıyor? ‘Şalvarlı gazeteci’ neler anlatıyor.
DEVLET, veterinerlerini önemsemek zorundadır.
Veteriner hekim Teoman TOYMAN / BURDUR
Ulusal egemenliğin doğuşu
ADD kurucu üyesi ve 4. genel başkanı Prof. Dr. Özer Ozankaya, “TBMM’nin 100. yıldönümünde, bağımsızlık savaşını kazandıran ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş olan Meclis yönetiminin yerine, siyaset biliminde benzeri bilinmeyen bir cumhurbaşkanı yönetiminin ağır olumsuzluklarını yaşıyoruz” diyor. Ve devam ediyor:
“Bu Meclis’in aslında 100 yıldır yazılı olan ‘Egemenlik Kısıtsız Ve Koşulsuz Olarak Ulusundur!’ ilkesinin anlamını, bu ilkeyi Türk siyasal kültürüne ‘Varlığımızın ve geleceğimizin tek temeli ve en değerli kaynağımız’ olarak mal etmiş olan Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleriyle değerlendiriyor ve korunmasını ‘birinci ödevimiz’ saydığımızı haykırıyoruz...
“Ulusun geleceğini, yine ulusun istenç ve kararı kurtaracaktır! (Amasya Genelgesi, 22 Haziran 1919)
“Ulusal güçler etken ve ulusal istenç egemen olacaktır!” (Erzurum Kongresi kararı, 2-3 Temmuz 1919)
“Ulusların kendi geleceklerini kendilerinin belirlediği bu tarihsel çağda, bizim merkezi hükümetimizin de ulusal iradeye bağımlı olması zorunludur.” (Sivas Kongresi kararı, 4 Eylül 1919)
“TBMM’de beliren ulusal irade, yurdun yazgısına doğrudan doğruya el koymuş olup, onun üzerinde hiçbir güç yoktur.” (TBMM’nin açış konuşması, 24 Nisan 1920)
1) Egemenlik kayıtsız, şartsız ulusundur. Yönetim yöntemi, halkın kendi yazgısını eylemli olarak kendisinin yönetmesi ilkesine dayanır.
2) Yürütme yetkisi TBMM’nindir.
3) Türkiye Devleti, BMM’nce yönetilir ve hükümeti TBMM Hükümeti adını taşır.” (20 Ocak 1921 Anayasası)”
ANADOLU ZAFERİ
“Ulusun geleceğini doğrudan doğruya üzerine alarak umutsuzluk yerine umut, dağınıklık yerine düzen, duraksama yerine kararlılık ve inanç koyan ve yokluktan koskoca bir varlık çıkaran Meclisimizin özverili ve kahraman ordularının başında, bir asker bağlılığı ve uysallığıyla buyruklarınızı yerine getirmiş olduğumdan dolayı, bir insan yüreğinin pek seyrek duyabileceği memnunluk içindeyim. Yüreğim bu sevinçle dolu olarak, pek değerli ve saygıdeğer arkadaşlarımı, bütün dünyaya karşı temsil ettikleri özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin zaferinden dolayı kutluyorum. Bu Anadolu zaferi, tarihte bir ulus tarafından tam olarak benimsenen bir düşüncenin ne denli büyük ve dinç bir güç olduğunun en güzel örneği olarak kalacaktır.” (4 Ekim 1922, büyük zaferi TBMM’ye açıklayan telgrafı)
Evet, Özer Ozankaya’nın Cem Yayınları’ndan çıkan ‘Cumhuriyet Çınarı–Mustafa Kemal’i ‘Atatürk’ Yapan Uygarlık Tasarımı’nı okursanız, meclislerle yönetilen ülkelerde en yıkıcı durumun kimi milletvekillerinin yabancılar adına ve çıkarına çalınıp satın alınmaları olduğunu görürsünüz.
GÜNÜN SÖZÜ
“Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük, Köy Enstitüleri’ni, bu önemli okulları kapatmak olmuştur.”
Mahsun KIRMIZIGÜL
DÜNYANIN UMUDU TÜRK’E BAĞLI
ALMANYA’da Türk çifte geliştirdikleri aşıyı insanlar üzerinden klinik deneyi yapabilmek için izin verildi. Medya geniş şekilde yer verdi habere.
Uzun süredir koronavirüse karşı aşı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Uğur Şahin, biyoteknoloji şirketi Pfizer ile işbirliği yaptı.
Gündeme gelen kurumlar, Tübingen kentindeki CureVac ile Mainz kentindeki BioNTech... BioNTech firmasını Almanya’dan bir dostumuzun tanıdığı Prof. Dr. Uğur Şahin, 2008 yılında kurmuş. Bini aşkın çalışanıyla biyoteknoloji sektöründe Avrupa’nın en büyük özel araştırma firması. Prof. Şahin kanser araştırmaları ve bağışıklık alanında dünya çapında bir otorite, 50’yi aşkın patent sahibi. Mainz Üniversitesi III. Kliniği’nde deneysel onkoloji profesörü. 55 yaşındaki Prof. Şahin, İskenderun doğumlu, üç yaşında ailesiyle Almanya’ya gelmiş ve Köln’de okumuş. Prof. Dr. Şahin’in eşi Doç. Dr. Özlem Türeci (immünolog) de kanser konusunda saygın bir otorite. İstanbul ve Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde yetişmiş. Babası da eyalette bir doktormuş.
İSKENDERUNLU UĞUR BEY
25 Mart’ta ‘Dünyada 49 kurum, firma, laboratuvar veya bilim insanı büyük bir yarış içinde-Kulaklar aşı haberinde’ başlığıyla vermiştik. 2 Nisan’daki ‘Salgından çıkış yolu aranıyor-Almanya’da üç senaryo’ yazısında da daha sonraki gelişmeleri özetlemiştik
Dün açıklanan çalışmalar, Pfizer ve BioNTech tarafından yürütülüyor.
Prof. Şahin’e göre, bu virüs gelip geçici bir salgın değil ve “Hayır, bu sefer farklı” diye de bir sözü var.
Şimdi aşı testine başlıyor Prof. Uğur Şahin Hoca... Üç aşamada test çalışmalarına başlanacak. Üç aşamadan sonra Paul Ehrlich Enstitüsü testlerin düzgün yapılıp yapılmadığını inceleyecek ve aşıya başlanmasına buna göre izin verilecek.
Başarılar diliyoruz kendisine.
MESAJ PANOSU
YILLARCA Emek Sineması’na çok hizmet verdin Hikmet Dikmen... Hepimizin başı sağ olsun. Nur içinde yat. Ali POYRAZOĞLU
BİR günde 5 bin kişi ölüyor. Amerika’da adeta atom bombaları atılıyor dört bir coğrafyaya. Kerem KIRÇUVAL
AYNI kaderde ölmeye başladıysak artık kimse ‘öteki’ değil ve kimse ‘kutsal’ değil. Bu saatten sonra ucuz siyaset yapılmaz bu dünyada. Erhan KARADAĞ
OKUYUNUZ
LİMONDA OYUNLAR
MERSİN’de limonu da ‘siyasete’ soktular... Limon stokçuluğunu kimler yapıyor? ‘Şalvarlı gazeteci’ neler anlatıyor.
DEVLET, veterinerlerini önemsemek zorundadır.
Veteriner hekim Teoman TOYMAN / BURDUR