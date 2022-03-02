Ukrayna işgali 1 Mart’ı hatırlattı

Ukrayna işgali bize Türkiye’nin 19 yıl önce ABD ile yaşadığı 1 Mart tezkere krizini hatırlattı.
Her türlü baskı ve tehdide rağmen TBMM, ülkesini işgalden, kanlı bir savaşın parçası olmaktan kurtarmıştı. Ukrayna ise emperyalizmin vaatlerine kanarak ülkesinin işgaline adeta davetiye çıkardı.
Oyunun senaryosu hep ‘bölge ülkelerine insan hakları ve demokrasi getirmektir”.. Afganistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Libya’ya demokrasi ve insan hakları değil kan gözyaşı, bölünme ve işgal getirildi. Son olarak da NATO ve AB üyeliği havucuyla Ukrayna oyuna getirilerek işgal ettirilip, uzaktan seyredilmektedir.
Baykal’a yakın bir isim olan CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş dün uzun bir açıklama yaptı: “BOP uğruna, Türkiye’yi bölme, parçalama oyunu tutmadı. 2003’de ‘Irak elindeki kimyasal silahları kullanacak’ yalanına TBMM kanmadı. Kansaydık ne olurdu. Uzatmayalım, konuşulanlar malum; tezkere hayır diyen, 5’i çekimser kalan CHP’li, AKP’li 269 milletvekili diğerleri parlamento dışında bırakıldı.
Baykal istifa etmek zorunda bırakıldı. MHP bölündü, 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olamayınca AKP içinden de iki parti çıkarıldı.”
Terörle, işgalle, darbe girişimleri ile diz çökertilemeyen Türkiye, muhalefetle ele geçirilmek isteniyor. Biden daha aday adayı iken Doğu Akdeniz’deki çıkarlarına çomak soktuğu için Türkiye’de iktidarı değiştireceklerini ama bu kez darbe ile değil, seçimle açıktan muhalefeti destekleyeceklerini taahhüt etmişti. Kılıçdaroğlu’nun şu sözlerini unutmayın;
“Biden Türkiye’ye demokrasi getirecek, NATO da demokrasinin güvencesi olacak.”
Muhalefetin önceki gün açıkladığı güvenliksiz ve dış politikasız ‘gelecek’ programında ABD’yi rahatsız edecek tek kelime var mı diye CHP içindeki muhalefet soru soruyor.
Sözü CHP’ye getiriyor Yılmaz Ateş; “Parti sevgisi, disiplini ve nezaketi ile bu sorunların üstü kapatılamaz, kapatılmamalıdır. Çünkü Atatürk’ün deyimiyle “Türkiye Cumhuriyeti’ni nezakete ve safsataya kurban edemeyiz.” 1 Mart’ta dik duran, eğilmeyen yurtseverleri kutlarız.
GÜNÜN SÖZÜ
“Putin, Kiev ve Harkov’u kanlı biçimde düşürecek. Batı ah-vah diyecek. Söylenecek başka bir söz var mı?” K. Ç.
UKRAYNA SAVAŞI VE JEOPOLİTİĞİ
- UKRAYNA, NATO ve AB’den gelen herhangi bir askeri tehlikeye karşı Rusya için ‘kalkan ülke’ olarak görülmektedir. Zbigniew Brezinski’nin ünlü ‘Büyük Satranç Tahtası’ eserinde belirttiği gibi “Ukrayna olmadan, Rusya bir Avrasya İmparatorluğu olamayacaktır.”
Dr. Violeta Stratan İLBASMIŞ-Gazeteci- Araştırmacı
- RUSYA kritik bir dönemde ABD propagandası için malzeme vermekle kalmadı, uluslararası kamuoyunu da karşısına aldı. Ayrıca direnişin uzaması, Ukrayna ulusal kimliğinin Rusya’ya karşı daha da pekişmesini sağlar. Çatışma kısa süre içinde, Ukrayna dışına taşmadan son bulacaktır. Dr. A. Murat ŞENER
PUTİN’İ İZLEMEK
KAPIMIN önüne gelirsen ben de senin evinin önüne giderim.
Putin böyle demek istiyor.
Barış silahla değil, barışla çözülür.
Silahla barışın sağlandığı ülke yok.
Eğitimle barış olur, silaha bakmazsın.
Ukrayna halkı, gençliği
Batı’daki gibi özgürlük ve demokrasi istiyor...
Rusya’daki gibi dikta rejim istemiyor.
Bunu Rus tankları ile bastıramazsın...
Çekoslovakya’da Rusya bunu denedi; yenildi.
Ukrayna’da da er geç yenilecek...
Kiev’i alsa da; Zelenski gitse de!..
Ne diyelim, itiraz var mı?
Ukrayna işgali 1 Mart’ı hatırlattı
Ukrayna işgali bize Türkiye’nin 19 yıl önce ABD ile yaşadığı 1 Mart tezkere krizini hatırlattı.
Her türlü baskı ve tehdide rağmen TBMM, ülkesini işgalden, kanlı bir savaşın parçası olmaktan kurtarmıştı. Ukrayna ise emperyalizmin vaatlerine kanarak ülkesinin işgaline adeta davetiye çıkardı.
Oyunun senaryosu hep ‘bölge ülkelerine insan hakları ve demokrasi getirmektir”.. Afganistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Libya’ya demokrasi ve insan hakları değil kan gözyaşı, bölünme ve işgal getirildi. Son olarak da NATO ve AB üyeliği havucuyla Ukrayna oyuna getirilerek işgal ettirilip, uzaktan seyredilmektedir.
Baykal’a yakın bir isim olan CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş dün uzun bir açıklama yaptı: “BOP uğruna, Türkiye’yi bölme, parçalama oyunu tutmadı. 2003’de ‘Irak elindeki kimyasal silahları kullanacak’ yalanına TBMM kanmadı. Kansaydık ne olurdu. Uzatmayalım, konuşulanlar malum; tezkere hayır diyen, 5’i çekimser kalan CHP’li, AKP’li 269 milletvekili diğerleri parlamento dışında bırakıldı.
Baykal istifa etmek zorunda bırakıldı. MHP bölündü, 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olamayınca AKP içinden de iki parti çıkarıldı.”
Terörle, işgalle, darbe girişimleri ile diz çökertilemeyen Türkiye, muhalefetle ele geçirilmek isteniyor. Biden daha aday adayı iken Doğu Akdeniz’deki çıkarlarına çomak soktuğu için Türkiye’de iktidarı değiştireceklerini ama bu kez darbe ile değil, seçimle açıktan muhalefeti destekleyeceklerini taahhüt etmişti. Kılıçdaroğlu’nun şu sözlerini unutmayın;
“Biden Türkiye’ye demokrasi getirecek, NATO da demokrasinin güvencesi olacak.”
Muhalefetin önceki gün açıkladığı güvenliksiz ve dış politikasız ‘gelecek’ programında ABD’yi rahatsız edecek tek kelime var mı diye CHP içindeki muhalefet soru soruyor.
Sözü CHP’ye getiriyor Yılmaz Ateş; “Parti sevgisi, disiplini ve nezaketi ile bu sorunların üstü kapatılamaz, kapatılmamalıdır. Çünkü Atatürk’ün deyimiyle “Türkiye Cumhuriyeti’ni nezakete ve safsataya kurban edemeyiz.” 1 Mart’ta dik duran, eğilmeyen yurtseverleri kutlarız.
GÜNÜN SÖZÜ
“Putin, Kiev ve Harkov’u kanlı biçimde düşürecek. Batı ah-vah diyecek. Söylenecek başka bir söz var mı?” K. Ç.
UKRAYNA SAVAŞI VE JEOPOLİTİĞİ
- UKRAYNA, NATO ve AB’den gelen herhangi bir askeri tehlikeye karşı Rusya için ‘kalkan ülke’ olarak görülmektedir. Zbigniew Brezinski’nin ünlü ‘Büyük Satranç Tahtası’ eserinde belirttiği gibi “Ukrayna olmadan, Rusya bir Avrasya İmparatorluğu olamayacaktır.”
Dr. Violeta Stratan İLBASMIŞ-Gazeteci- Araştırmacı
- RUSYA kritik bir dönemde ABD propagandası için malzeme vermekle kalmadı, uluslararası kamuoyunu da karşısına aldı. Ayrıca direnişin uzaması, Ukrayna ulusal kimliğinin Rusya’ya karşı daha da pekişmesini sağlar. Çatışma kısa süre içinde, Ukrayna dışına taşmadan son bulacaktır. Dr. A. Murat ŞENER
PUTİN’İ İZLEMEK
KAPIMIN önüne gelirsen ben de senin evinin önüne giderim.
Putin böyle demek istiyor.
Barış silahla değil, barışla çözülür.
Silahla barışın sağlandığı ülke yok.
Eğitimle barış olur, silaha bakmazsın.
Ukrayna halkı, gençliği
Batı’daki gibi özgürlük ve demokrasi istiyor...
Rusya’daki gibi dikta rejim istemiyor.
Bunu Rus tankları ile bastıramazsın...
Çekoslovakya’da Rusya bunu denedi; yenildi.
Ukrayna’da da er geç yenilecek...
Kiev’i alsa da; Zelenski gitse de!..
Ne diyelim, itiraz var mı?