Üç nesil biyolog

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin Çorlu Karatepe’de yapmak istediği atık tesisi projesi için Tekirdağ Valiliği tarafından verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı vardı, ne oldu?

Aynı yer için 22 Haziran 2021 saat 11.00’da Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde ‘Halkı Bilgilendirme Toplantısı’ neden yapılacak? Bu tesis Türkiye’nin en yoğun sanayileşmesi ile boğuşan, can çekişen Çorlu için ne anlama geliyor?

Bir milyon nüfusu aşan Tekirdağ ilinde bütün sorunlu faaliyetlerin aynı yere yığılması hak mı? Sanayiden kaynaklı göçle, kalabalıklaşmayla, aşırı yapılaşmayla boğuşan şehrin muhtemel genişleme alanının ortasına, zaten 10 yıl önce halkın bütün itirazlarına rağmen inatla kurulan tesis ölüm kusarken, hemen dibine, etkisini katlayacak bir tesisi ne amaçla yapmaya yeltenirler?

Bölge siyasetçilerinin, başta akademik meslek odaları olmak üzere bölge insanını temsil eden tüm odaların, sivil toplum kuruluşlarının ve her türlü sıkıntıya rağmen bu şehirde yaşayan, yaşamak zorunda olan, çocukları için, sağlıklı bir çevre için el ele vermesi gerektiğinin farkında olan herkesin bu gidişe dur demesinin zamanı gelmedi mi?

Havasıyla, suyuyla, toprağıyla, caddesiyle, sokağıyla, komşusuyla yaşam kalitesinin asgari standartlarına sahip bir şehirde yaşamak için hâlâ susacak mıyız?

Yetmedi mi sustuğunuz?

Murat SEVGİTrakya Platformu Yürütme Kurulu Üyesi

GÜNÜN SÖZÜ

“Yeni nesil, sanayi kesiminde çalışmayı tercih etmiyor. Gençlerimiz ne yazık ki mavi yaka işlere yeterince talip değiller. Sanayiyi yeni nesil için trend meslek yapmalıyız. Gençlerimiz, sanayide kariyer kazancını ve geleceklerini mesleki eğitimle kazanma fırsatını kaçırmamalı. İTO olarak hamilik projemizle bizler mesleki eğitimin tam destekçiyiz.”