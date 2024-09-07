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Yalçın Bayer
Yalçın Bayer
Yalçın BayerYazarın Tüm Yazıları

Tüzükte öncelikler ne olmalı

#CHP#CHP Genel Başkanlığı#CHP Kurultayı

CHP’nin Tüzük Kurultayı çalışmaları başladı.

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Grup ve kişiler tüzük konusunda hala çalışmalarını sürdürüyor. Evet, tüzükte öncelikler ne olmalıdır?

Siyasal İletişimci Erdal Tekin; “Tüzüğün 3 temel ilkesi nedir?” diye sorarak diyor ki:

CHP’nin demokratikleşmesi demek, Türkiye’nin demokratikleşmesi demektir.

Partinin yapacağı Tüzük Kurultayından demokratik bir tüzüğün çıkması büyük bir beklentidir.”

Peki nasıl bir tüzük ve öncelikleri neler olmalıdır?

Öncelikle üç temel esas üzerinden gidilmelidir.

-Zamanı anlamak ve iyi okumak.

-Temel değerler ve kollektif siyaset.

-Hedeflerimiz.

Bu üç üst düzey aşağıdaki alt başlıklarla doldurulmalı. 21. Yüzyıl Demokratik ve Erdemli Türkiye’yi uluslararası toplumla tekrar buluşturmalıdır.

-Barışçıl ve adil bir dünya,

-Sosyal ve demokratik bir Türkiye,

-Kadın-erkek eşitliği,

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-Sürdürülebilir ilerleme ve niteliksel büyüme,

-Daha iyi bir eğitim, çocuk dostu toplum ve güçlü bir aile yapısı...”

BEDRİ BAYKAM SORUYOR: ‘BAŞKA NE YAPABİLİRİM Kİ’

CHP Genel Başkanlığı için mücadele eden, tüzük çalışmaları yapan ressam Bedri Baykam: CHP’nin Tüzük Kurultayı hakkında kısa birkaç not eklemekle yetineceğim. Yıllardır ve son iki haftadır yazdıklarıma ekleyebileceğim çok önemli bir iki madde var. Geçen hafta da detaylı anlattığım, 2003’teki kurultay günü yaşanan ve artçı şokları bugüne kadar süren tüzük darbesinin CHP tarihinde bir daha hiçbir şekilde yaşanmaması için şu maddenin kesinlikle eklenmesi lazım:

Genel Başkan veya MKYK veya Parti Meclisi, CHP Kurultayı’ndan altı ay öncesinden itibaren hiçbir tüzük değişikliği öneremez, Parti’nin işleyiş çarkını, yöneticilerin ve adayların seçilme yöntemlerini değiştiremez.”

Neden bu maddenin tüzüğe eklenmesi şart?

“Çünkü 2003’te hiçbir faşist partide bile görülmeyen bu kabul edilemez hak ihlali, CHP’nin prestijini yerle bir eden yöntemlerle Genel Başkan seçimine geçmeye birkaç saat kala gerçekleşti ve siyasi haklar gasp edildi. Bu yüz kızartıcı uygulamanın bir daha gelecekte hiçbir yönetim tarafından gündeme bile gelememesi için bu ek maddenin konması şart.

Bunun dışında, yıllardır dillendirdiğimiz;

-Partinin halka açılması

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- Adayların tüm üyeler tarafından her bölgede yapılacak önseçimlerle belirlenmesi

- Delegeler iki farklı genel başkan adayına imza verebilsinler ve böylece tüzüğün “genel başkan gizli oy, açık tasnifle seçilir” maddesi ihlal edilmiş olmasın (aksi taktirde tek adaya deklare imzalarla kimin kimi seçtiği açığa vurulmuş oluyor)

- Kadın ve gençlere gerçekten uygulanacak kontenjanlar ayrılması

– Dönem sınırlanması

- İki dönem başarısız Genel Başkan ve MKYK’nın istifası ve benzer sayısız demokratikleşme formülü umarım yaşama geçer.”

Bunları defalarca yazmak, genel başkanlara, grup başkan vekillerine ve yöneticilere dillendirmek ve hatta yayınlamak dışında, daha ne yapılabilir ki? Gerisini Ankara’da Tüzük Kurultayı’nda yaşayarak göreceğiz...

#CHP#CHP Genel Başkanlığı#CHP Kurultayı
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