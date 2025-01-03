Türkiye’yi korumak zorundayız

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Çünkü devlet, tek millet esaslıdır. Ve o millete mensubiyet hem vatandaşlık hem de ortak duygu birliği, ortak tarih, ortak çıkar vs. vardır. Türkiye Cumhuriyeti bir milli devlet olup Atatürk tarafından modern esaslar üzerine inşa edilmiştir.

Bütün sorunlarımıza rağmen Osmanlı’dan çıkan devletler arasında bizim kadar kalkınan, çağdaşlaşan ve milletleşme sürecinde başarılı olan bir başka devlet yoktur. Bunu korumaya azami özen göstermek en doğru yoldur.

Türkiye bölgesel/küresel ölçekte PKK/PYD ve destekçilerine karşı yürüttüğü mücadelede avantajlı bir konumdayken milli-üniter yapımızın sorgulanmasına yol açacak girişimlerden uzak durup, komşumuz Suriye’ye de aynı anayasal yapının sürdürülmesini telkin etmek doğru olmaz mı?

Prof. Dr. Hasan ÜNAL

2- Türkiye’de güçlü bir birliktelik gerekir

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Kurtuluş ancak milli çizgide bir araya gelmesi gereken güçlü bir birliktelik ve yasal olarak aktif siyasetle mümkündür. Bunun YSK’daki karşılığı ise kanunda tanımlandığı üzere siyasi ittifaktır ve maalesef ki buna itiraz etme şansınız da yoktur.

Siyasi bir ittifak, seçimlere katılma yeterliliği bulunan en az iki parti ile kurulabilmektedir. Kurulacak olan bu ittifaka seçime katılma yeterliliği bulunmayan siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, platformlar, gruplar ve münferiden toplum kanaat önderleri de katılabilmektedir.

Özetle; izlenecek yasal yol, öncelikle bir ittifak kurmak ve hemen ardından iyi bir çalışma heyeti oluşturmak, ortaya çıkan kurtuluş reçetesini halka anlatmak ve ittifak olarak seçimlerde tercih edilir hale gelmektir.

Başka bir yol ve çaremiz yoktur.

Bizleri bu araya getiren ve ülkenin geleceğine çare olabilecek böylesi güzel bir birlikteliğin temelini atan Övgün Ahmet Ercan’a gayretleri için çok teşekkür ediyor ve şahsından bu kez de yukarıda ifade etmiş olduğum ulvi göreve öncülük etmesini istirham ediyor.

Bu vatani bir görevdir. Dr. Vecdet ÖZ

3- Bizim sol siyaset ihtiyacımız yok mu?

Türkiye’de yaşanan bunca ekonomik krize rağmen hâlâ sol partiler bir alternatif olamıyor ve sağ partiler hâlâ güçleniyorsa bir yerlerde yanlış yapılıyor.

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Türkiye’de birçok sol/sosyalist parti halen Kemalist diktatörlük (!) heyulası görüp onu yıkmaya çalışırken, ülke korkunç bir karanlığa doğru sürüklenmektedir. Türkiye’de ayağı bu topraklara basan 20. yüzyılın en büyük devrimlerinden biri olan Türk Devrimi’ni öcüleştirmeyip, onu daha ileri götürme iradesi taşıyan bir sol siyaset ekmek su kadar gereklidir. Eğer erken seçim olmazsa bir sonraki seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 3.5 yıl var. Antiemperyalist, kamucu, laik, çağdaş, hukukun üstünlüğünü savunan sol partilerin program yapıp halka gitmesi, belki de büyük bir ittifak oluşturulabilmesi için yeterli zaman. Mustafa Kemal KAYA - Tarihçi, araştırmacı

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GÜNÜN SÖZÜ

“Sizi Allah ile aldatmaya çalışanlara kanmayın. Dinin sembolü sarık, sakal, cübbe veya türban değil; ahlak, adalet, akıl ve ilimdir.”

Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK

MESAJ PANOSU

- “BEN belediyede en düşük ücreti 42 bin TL olarak açıklamaya utanıyorum. Adamlar 22 bin TL’yi utanmadan açıklıyorlar.”

Tanju ÖZCAN

- AK Parti, MHP, BBP, HÜDAPAR, DSP, Öcalan, vb... Rengarenk... Yeni bir Cumhuriyet kurmak istiyorlar. Lozan’ın olmayacağı. İşte 1921 dedikleri.

Av. Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU

- SP İstanbul Milletvekili Bülent Kaya ne mi dedi: “Tüzel kişiliği biz parti olarak değil de bir isim ile adlandıracağız. Çatı grubunun kurulması ile ilgili isim üzerinde istişareler devam ediyor.”

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NE KADAR ÇOK DEĞERİMİZ GİTTİ

Türkiye’de 2024’de yitirdiğimiz değerler: Metin Arolat, Gönül Akkor, İrfan Alış, Gökçe Akçelik, Ayla Algan, Mario Levi, Türker İnanoğlu, Ahmet Uğurlu, Ayten Gökçer, Tolga Savacı, Sevda Ferdağ, Kayhan Yıldızoğlu, Murat Soydan, Kenan Işık, Genco Erkal, Feruze Çerçi (Füruzan), Çetin Körükçü, Sadullah Celen, Güneri Civaoğlu, Ahu Tuğba, Vural Çelik, Bahar Öztan, Tomris Giritlioğlu, Mehmet Güleryüz, Fatma Karanfil, Baysan Pamay, Ergun Hiçyılmaz, Alev Alatlı, Fuat Keyman, Fırat Kızıltuğ, Mustafa Ayaz, Teoman Südor, Kamuran Yarkın, Hasan Yalnızoğlu, Yetvart Tomasyan, Celal Başlangıç, Sevil Üstekin, Asuman Tuğberk Yolaç, Aydemir Akbaş, Şerif Gören, Temel Tekin, Muazzez İlmiye Çığ, Nazar

Büyüm, Sami Şekeroğlu, Afşar Timuçin, Ferit Edgü, Erkan Yolaç, Tuncay Akça, Ömer Erdoğdular, Arif Keskiner, Üstün İnanç,

Süreyya Berfe, Ankaralı Turgut.

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SERVET BÜYÜMESİ

- TÜRKİYE’de 2023 yılında ‘servet büyümesi’ önceki yıla göre yüzde 158 arttı. C. B.

ÖCALAN’I ÇIKARACAKSANIZ BUNUN HAZIRLIKLARINI NİYE YAPMADINIZ

Eski MHP Milletvekili Şevket Bülent Yahnici, ‘Apo’ya özgürlük’ ve ‘umut hakkı’ istemek dahil yapılanların tamamının suç olduğunu söylüyor. “Madem böyle davranacaktınız önce kanunları (hüküm ve kuralları) değiştirseydiniz. Mesela Apo için ‘iade-i muhakeme’ yapabilirdiniz ya da ‘yazılı emirle bozma’... - bu arada Meclis İç Tüzüğü’nü de hazır hale getirmek lazım- Pozitif, yani geçerli hüküm ve kurallarla yaptığınız bu işler Anayasa ve ilgili yasalara aykırıdır.”