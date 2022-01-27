‘Türkiye Balkanlar’da tehdit değildir’

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, önceki günkü yazımızda keneviri gündeme almamıza sevindiğini ancak bazı eksikleri de bildirme gereğini duyduğunu bildirdi. Yılmaz’ın paylaşmak istediği bilgiler şöyle:

“Öncelikle bilmelisiniz ki kenevir konusunun son 5 yıl içinde gündeme gelmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna beyanatları ile ivme kazandı, hatta kendisi YÖK Devlet Üniversiteleri’nden biri olan Yozgat Bozok Üniversitesi’ni ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında ihtisaslaşması için yetkilendirdi. Ocak 2020’de Yozgat Bozok Üniversitesi’ni kenevir alanında bölgesine ve hatta ülkemize katkı vermek üzere ‘İhtisas Üniversiteleri’ kapsamına dahil etti. Bu tarihten sonra Yozgat Bozok Üniversitesi, bünyesinde Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nü de kurarak, bilimsel araştırma faaliyetlerine çok yönlü bir şekilde başladı. Farklı araştırma alanlarında 100’den fazla akademisyenle kenevir esaslı AR-GE faaliyetlerini yürütmektedir. Bir taraftan da bu alanda insan kaynakları oluşturmaya, lisansüstü tezler yürütmeye, eğitim öğretim faaliyetlerinde kenevire daha fazla yer vermeye çalışmaktadır. Diğer taraftan kenevir esaslı yeni proje alanları oluşturarak, iç ve dış kaynaklı desteklerle farklı alanlarda (tarım, kimya, sağlık, tekstil, kozmetik, inşaat, mobilya, enerji, gıda vb.) 40 civarında aktif projeyle bilgi üretmeye devam etmektedir.”

GÜNÜN SÖZÜ

“YAŞAMI zorlaştıran sorunların çözümünde sen, ben ve o yoktur. Devlet ve milletle bütünleşmiş sadece kamu otoritesi vardır.” Faruk ÇEBİ

MEMURLAR DAHA DA YOKSULLAŞIYOR

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin, memurlara ikramiye verilmesi için Cumhurbaşkanı’na 21 Ocak’ta 20. kez başvurduklarını ve kamu işçilerine olduğu gibi memurlara da ilave tediye (ikramiye) verilmesini istediklerini açıkladı.

Zengin, “Kamu işçilerine 65 yıldır ödenirken memurlara 1 kuruşluk ikramiye bile yok. İşçi sendikalarını ve konfederasyonlarını bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, sendikalarına örnek olmalarını diliyoruz. Biz memurlar olarak ayrımcılığa ve haksızlığa isyan ediyoruz. Memurların satın alma gücünün düştüğünü ve hızla yoksullaştıklarını bildirmek istiyoruz” dedi.



