Türkiye-Azerbaycan/ Rusya-Ukrayna ilişkileri - İki anlaşmaya dikkat

Rusya–Ukrayna Savaşı öncesinde ilk işareti ve Rusya’nın önemli bir hamlesi Rusya-Azerbaycan ilişkisinde görülmektedir. Moskova’da yapılan 22.02.2022 tarihli Aliyev ve Putin arasında 43 maddelik müttefiklik anlaşmasına dikkatinizi çekerim. Azerbaycan’ın 15.07.2021’de Türkiye ile Şuşa Beyannamesi’nin imzaladığını unutmayalım. Bu iki beyanname, bazı yönleriyle benzerlik gösterdiği gibi farklı hükümler de içermektedir. Kısacası bu hükümler; iki ülkenin taraf oldukları uluslararası örgütlerde karşılıklı olarak birbirlerinin çıkarlarını savunması anlamına gelmektedir.
Bu durumda Azerbaycan, Rusya’nın tutumunu destekleyecektir. İyi incelendiğinde Rusya, Türk Devletleri Topluluğu’nun gelişimini baltalamak için Azerbaycan’ın taraf olduğu bu beyannameye ilgili madde ekleyerek Azerbaycan’ın Türk Devletler Teşkilatı’ndaki konumunu olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca, Ermenilerin Azerbaycan’a yönelik bir saldırısı karşısında Rusya’nın Azerbaycan’ın yanında yer alacağı görünmektedir.
Rusya-Azerbaycan beyannamesinin 28. maddesinde, Azerbaycan ve Rusya, her türlü ticaret, banka vs. ilişkilerde para birimi olarak Manat kullanacaktır, başka bir para birimi, dolar vs. kullanılması belirtilmemiştir. Rusya ise Azerbaycan’a kendi para birimi ile ticaret yapacaktır.
SWIFT ÖNGÖRÜSÜ
27 Şubat 2022 tarihinde Rusya, resmi olarak Swift’ten çıktı. Putin, Ukrayna ile savaşacağını önceden planlamış olduğundan ve Swift’ten çıkacağını öngördüğünden, her iki ülkenin kendi para birimini kullanacağını beyannameye madde olarak eklemiştir. Savaşın ilk fişek işareti de denilebilir. Akıllı ve planlı bir hamledir. Zira Rusya, Ukrayna savaşı sürecinde ABD ve AB’nin yapacağı yaptırımları öngörmüştür.
Azerbaycan için ise ülkesinin toprak bütünlüğünü korumak ve güvence altına almak adımı önemlidir. Ukrayna savaşı sonrasında Rusya ile sorun yaşamamayı ve Ermeni saldırısından ülkesini korumayı hedeflediği açık gözükmektedir. Rusya için de önemli olan, Azerbaycan’ın yanında yer almasıdır.
Savaşın uzamaması Türkiye’nin yararınadır. (Bunu derken savaşa karşı olduğumu ifade edeyim.) Anlatmak istediğim farklı konulardır.
Savaşın uzaması durumunda Türkiye olarak NATO–ABD–AB ve Rusya dörtgeninde sorun yaşamamız kaçınılmazdır.
‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkemize sarılmalıyız.
Av. Mesut DEĞER - 22. Dönem Diyarbakır Milletvekili; araştırmacı-yazar
ÜSKÜDAR’DA İŞ KAPISI
ÜSKÜDAR Belediyesi, iş arayanları ve işverenleri Boğaziçi İstihdam Zirvesi’nde buluşturdu. Proje ile belediye, iş arayanların kariyer yolculuklarına rehberlik edecek. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “84 firmanın yetkilileri toplamda 518 işkoluyla gençlere iş kapısı aralıyor. Biz istihdam konusunu önemsiyoruz. İşverenler bu zirve sayesinde aradıkları elemanları bulacaklardır. Mavi yakadan beyaz yakaya burada herkese iş var. Ben vatandaşlarımızın bu fuarı iyi değerlendirmesini istiyorum” dedi.
GÜNÜN SÖZÜ
AMERİKA “gece sürüye saldırır veya saldırtır, sabah çobanla oturur ağlar”. Amerika ile dostluk, gecenin zifiri karanlığında, güneşin doğmasını beklemektir. Salim TAŞÇI
FAKİRLİK ARTTIKÇA OKULU BIRAKANLAR DA ARTIYOR!
ADANA Milletvekili Orhan Sümer, “Yoksulluk nedeniyle eğitime katılma oranındaki düşüşün araştırılması” için TBMM’de önerge verdi ve “2021 Eğitim Değerlendirme Raporuna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında tam 676 bin çocuk eğitim sistemi dışında kaldı. Bir başka deyişle 6-17 yaş arası 676 bin çocuk okula gitmedi” dedi. Gerekçesini de şöyle anlattı:
“Bu çocuklar okula gitmek istemedikleri için değil, ekonomik olarak ailelerinin güçleri yetmediği için eğitim sisteminin dışında kalıyorlar. Birçoğu fabrikalarda ucuz işçi olarak çalışmak zorunda kalırken, birçoğu da çok küçük yaşlarda güvencesiz çalışma hayatının çarkları arasında ezilmeye başlıyor.”
MESAJ PANOSU
KIRIM İŞGALİNİ UNUTMAYALIM
DÜNYA bugün gösterdiği şu tepki ve desteğin bir kısmını bile vaktiyle Kırım işgal edilirken gösterseydi; Kırım hâlâ korunurken dünya da bu noktaya gelmemiş olabilirdi! - Kürşat ZORLU
AFAD-KANDİLLİ FARKI
ARKADAŞLAR, eğer bizim atladığımız bir şey yoksa, AFAD=4.6, KANDİLLİ=2.7 değerleri, iki kurum arasında çok ciddi bir fark gösteriyor. Yetkililerin bu işin üzerine eğilmesi lazım. Zira büyük depremlerde bu uyuşmazlık acil müdahalelerde çok ciddi sorunlara yol açar. - Prof. Dr. Naci GÖRÜR
ARILAR ŞEKER BEKLİYOR
MUĞLA Milletvekili Suat Özcan çağrıda bulunuyor: “Muğla ilimizde arıcılık faaliyetleri özellikle yangınlardan sonra can çekişmektedir. Acil şeker desteğine ihtiyacımız vardır!” Geçen ağustostan beri bu çağrı yapılıyor. Bu kadar duyarsızlık olur mu?
DOĞAYI, zeytini, toprağı savunmak vatanı savunmaktır. Zeytinlikler madenciliğe ve iskâna açılmamalıdır. Gıda artık stratejik bir sektördür. Cahillik yapmayın. - Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ
BİLİYOR MUSUNUZ?
SUDA NİTRAT SORUNU
NİĞDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, “Sulardaki aşırı nitrat oranının insan sağlığı ve ekosistemlere zararlı olduğu belirlenmiştir. Su içeriğindeki oksijenin tükenmesine ve ötrofikasyona yol açması sorun yaratmaktadır” dedikten sonra Bakan Pakdemirli’ye “Ülkemizde yeraltı sularının içme suyu olarak kullanılmasında belirlenen nitrat konsantrasyon sınırı kaçtır? Bu konuda yaşanan bir sorun var mıdır? Bahsi geçen sular hangi kuruluş tarafından ne sıklıkla incelenmektedir?” diye sorduğunu...
MİLLET İttifakı üyesi DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, 6 Mart Pazar günü yapılacak Büyük Kongre ile sosyal medyada açıklama yaptığı saatlerde, Tansu Çiller’in ‘Parlamenter sistemi gençlerin önüne umut diye koymak ihanettir” duyurusunda bulunduğunu...
Türkiye-Azerbaycan/ Rusya-Ukrayna ilişkileri - İki anlaşmaya dikkat
Rusya–Ukrayna Savaşı öncesinde ilk işareti ve Rusya’nın önemli bir hamlesi Rusya-Azerbaycan ilişkisinde görülmektedir. Moskova’da yapılan 22.02.2022 tarihli Aliyev ve Putin arasında 43 maddelik müttefiklik anlaşmasına dikkatinizi çekerim. Azerbaycan’ın 15.07.2021’de Türkiye ile Şuşa Beyannamesi’nin imzaladığını unutmayalım. Bu iki beyanname, bazı yönleriyle benzerlik gösterdiği gibi farklı hükümler de içermektedir. Kısacası bu hükümler; iki ülkenin taraf oldukları uluslararası örgütlerde karşılıklı olarak birbirlerinin çıkarlarını savunması anlamına gelmektedir.
Bu durumda Azerbaycan, Rusya’nın tutumunu destekleyecektir. İyi incelendiğinde Rusya, Türk Devletleri Topluluğu’nun gelişimini baltalamak için Azerbaycan’ın taraf olduğu bu beyannameye ilgili madde ekleyerek Azerbaycan’ın Türk Devletler Teşkilatı’ndaki konumunu olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca, Ermenilerin Azerbaycan’a yönelik bir saldırısı karşısında Rusya’nın Azerbaycan’ın yanında yer alacağı görünmektedir.
Rusya-Azerbaycan beyannamesinin 28. maddesinde, Azerbaycan ve Rusya, her türlü ticaret, banka vs. ilişkilerde para birimi olarak Manat kullanacaktır, başka bir para birimi, dolar vs. kullanılması belirtilmemiştir. Rusya ise Azerbaycan’a kendi para birimi ile ticaret yapacaktır.
SWIFT ÖNGÖRÜSÜ
27 Şubat 2022 tarihinde Rusya, resmi olarak Swift’ten çıktı. Putin, Ukrayna ile savaşacağını önceden planlamış olduğundan ve Swift’ten çıkacağını öngördüğünden, her iki ülkenin kendi para birimini kullanacağını beyannameye madde olarak eklemiştir. Savaşın ilk fişek işareti de denilebilir. Akıllı ve planlı bir hamledir. Zira Rusya, Ukrayna savaşı sürecinde ABD ve AB’nin yapacağı yaptırımları öngörmüştür.
Azerbaycan için ise ülkesinin toprak bütünlüğünü korumak ve güvence altına almak adımı önemlidir. Ukrayna savaşı sonrasında Rusya ile sorun yaşamamayı ve Ermeni saldırısından ülkesini korumayı hedeflediği açık gözükmektedir. Rusya için de önemli olan, Azerbaycan’ın yanında yer almasıdır.
Savaşın uzamaması Türkiye’nin yararınadır. (Bunu derken savaşa karşı olduğumu ifade edeyim.) Anlatmak istediğim farklı konulardır.
Savaşın uzaması durumunda Türkiye olarak NATO–ABD–AB ve Rusya dörtgeninde sorun yaşamamız kaçınılmazdır.
‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkemize sarılmalıyız.
Av. Mesut DEĞER - 22. Dönem Diyarbakır Milletvekili; araştırmacı-yazar
ÜSKÜDAR’DA İŞ KAPISI
ÜSKÜDAR Belediyesi, iş arayanları ve işverenleri Boğaziçi İstihdam Zirvesi’nde buluşturdu. Proje ile belediye, iş arayanların kariyer yolculuklarına rehberlik edecek. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “84 firmanın yetkilileri toplamda 518 işkoluyla gençlere iş kapısı aralıyor. Biz istihdam konusunu önemsiyoruz. İşverenler bu zirve sayesinde aradıkları elemanları bulacaklardır. Mavi yakadan beyaz yakaya burada herkese iş var. Ben vatandaşlarımızın bu fuarı iyi değerlendirmesini istiyorum” dedi.
GÜNÜN SÖZÜ
AMERİKA “gece sürüye saldırır veya saldırtır, sabah çobanla oturur ağlar”. Amerika ile dostluk, gecenin zifiri karanlığında, güneşin doğmasını beklemektir. Salim TAŞÇI
FAKİRLİK ARTTIKÇA OKULU BIRAKANLAR DA ARTIYOR!
ADANA Milletvekili Orhan Sümer, “Yoksulluk nedeniyle eğitime katılma oranındaki düşüşün araştırılması” için TBMM’de önerge verdi ve “2021 Eğitim Değerlendirme Raporuna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında tam 676 bin çocuk eğitim sistemi dışında kaldı. Bir başka deyişle 6-17 yaş arası 676 bin çocuk okula gitmedi” dedi. Gerekçesini de şöyle anlattı:
“Bu çocuklar okula gitmek istemedikleri için değil, ekonomik olarak ailelerinin güçleri yetmediği için eğitim sisteminin dışında kalıyorlar. Birçoğu fabrikalarda ucuz işçi olarak çalışmak zorunda kalırken, birçoğu da çok küçük yaşlarda güvencesiz çalışma hayatının çarkları arasında ezilmeye başlıyor.”
MESAJ PANOSU
KIRIM İŞGALİNİ UNUTMAYALIM
DÜNYA bugün gösterdiği şu tepki ve desteğin bir kısmını bile vaktiyle Kırım işgal edilirken gösterseydi; Kırım hâlâ korunurken dünya da bu noktaya gelmemiş olabilirdi! - Kürşat ZORLU
AFAD-KANDİLLİ FARKI
ARKADAŞLAR, eğer bizim atladığımız bir şey yoksa, AFAD=4.6, KANDİLLİ=2.7 değerleri, iki kurum arasında çok ciddi bir fark gösteriyor. Yetkililerin bu işin üzerine eğilmesi lazım. Zira büyük depremlerde bu uyuşmazlık acil müdahalelerde çok ciddi sorunlara yol açar. - Prof. Dr. Naci GÖRÜR
ARILAR ŞEKER BEKLİYOR
MUĞLA Milletvekili Suat Özcan çağrıda bulunuyor: “Muğla ilimizde arıcılık faaliyetleri özellikle yangınlardan sonra can çekişmektedir. Acil şeker desteğine ihtiyacımız vardır!” Geçen ağustostan beri bu çağrı yapılıyor. Bu kadar duyarsızlık olur mu?
DOĞAYI, zeytini, toprağı savunmak vatanı savunmaktır. Zeytinlikler madenciliğe ve iskâna açılmamalıdır. Gıda artık stratejik bir sektördür. Cahillik yapmayın. - Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ
BİLİYOR MUSUNUZ?
SUDA NİTRAT SORUNU
NİĞDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, “Sulardaki aşırı nitrat oranının insan sağlığı ve ekosistemlere zararlı olduğu belirlenmiştir. Su içeriğindeki oksijenin tükenmesine ve ötrofikasyona yol açması sorun yaratmaktadır” dedikten sonra Bakan Pakdemirli’ye “Ülkemizde yeraltı sularının içme suyu olarak kullanılmasında belirlenen nitrat konsantrasyon sınırı kaçtır? Bu konuda yaşanan bir sorun var mıdır? Bahsi geçen sular hangi kuruluş tarafından ne sıklıkla incelenmektedir?” diye sorduğunu...
MİLLET İttifakı üyesi DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, 6 Mart Pazar günü yapılacak Büyük Kongre ile sosyal medyada açıklama yaptığı saatlerde, Tansu Çiller’in ‘Parlamenter sistemi gençlerin önüne umut diye koymak ihanettir” duyurusunda bulunduğunu...