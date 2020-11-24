Ovalı ne gibi çalışmalar yürütüyor, Prof. Üçüncü bize aktarıyor.“2017 yılında ‘kan ve kök hücreden yapay deri üretimi’ ile dünyanın prestijli tıp ödüllerinden, ABD Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği’nin ‘en iyi deneysel araştırma ödülü’ne layık görüldü. Kendisiyle KTÜ’den arkadaşız. Kendisiyle sohbetimiz esnasında verdiği bilgilerin kamuoyunca yeterince anlaşılmadığını düşündüm ve bu bilgilerin karar alma mekanizmaları, bilim adamları ve kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini düşündüğüm için sizlerle paylaşıyorum, bilim camiasında bu görüşlerin tartışılması gerekir.”Anlaşıldığı kadarıyla Ercüment Ovalı ayrıntıya girmiyor ve “Aşı çeşitlerinin daha kolay anlaşılabilmesi için iki büyük gruba ayırmalıyız. 1. grup yeni platform aşılar, 2. grup eski platform aşılar” dedikten sonra şu bilgiyi aktarıyor:“Türkiye’ye gelince, TÜBİTAK bünyesinde 13, TUSEB bünyesinde 2 aşının üretilmeye çalışıldığını duyuyoruz. Hatta Erciyes Üniversitesi-Koçak Farma ikilisi ülkemizdeki ilk klinik çalışması Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde başladı (Faz 1); diğeri Acıbadem Üniversitesi’nde. Bu aşı ile ilgili yakın tarihte klinik Faz 1 çalışmasının başlaması bekleniyor.” Türkiye insanlarını COVID’den kurtarmaya çalışan ve bunun için gece gündüz uğraşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu değişik yöntemli Türk aşı çalışmasına da gereken ilgiyi gösterir diye umuyoruz.GÜNÜN SÖZÜ“BİR araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerleme. Birlikte çalışmaksa gerçek başarıdır.”Henry Ford‘AKP DEPRESYONDA’ERBAKAN döneminin siyasetçilerinden olan ve bugün AKP’yi üzüntü ile izlediğini söyleyen RP kökenli bir siyasetçi “AKP depresyonda” dedi.“Neden” diye sorduğumuzda şöyle konuştu: “Erbakan, İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığı ile dört belde belediye başkanlığını kazanırken bu kampanyalarında ‘Zafer inananlarındır’, ‘Zafer yakındır’ sloganlarını kullanıyordu. Erdoğan’ın AKP’si de bu zihniyetle hareket etti, açılım yapamadı. Erbakan’ın temel kavramlarının etkisinde kaldı, yeni slogan üretemedi.Ve bugün geldiği noktada siyaseten tıkandı, çok da yanlışlar yaptı.Bugün yaşanan sıkıntıları ‘reform’ diyerek aşmak istiyor.Geçmişten arınmak istiyor ama kurtulamıyor. Sıkıntıları büyük.”Ve ardından önemli bir saptama yapıyor:“Bu sıkıntılar yüzünden AKP bugün depresyondadır.”Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, bu ‘depresyona’ çözüm bulabilecek siyasi güçlerinden çok uzakta; zaten Erdoğan’ın son çıkışından sonra sesleri de kesildi. Çare hem kolay hem zordur!PARTİLERDE DİSİPLİNYÜKSEK Disiplin Kurulları (YDK), partilerin bir anlamda kendi içlerindeki en üst yargı organı gibi.Hem yargı bağımsızlığı deyip hem de YDK’ların kurultaylarda/büyük kongrelerde anahtar listelere dayalı olarak oluşturulması...Her şey partilerin kendi içinden başlar. İşte partiler ve yargı bağımsızlığı gerçeği! Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLUMESAJ PANOSUCHP belediyelerine çağrımdır: Bu zor salgın günlerinde AKP iktidarının kendi kaderine terk ettiği gelir elde edemeyen tüm emekçilere var gücünüzle destek olun. Asfaltımız yenilenmese de olur. Yeter ki hiçbir insanımız aç ve açıkta kalmasın! Dr. Fikri SAĞLARTRT FM’i boğdurmayın. Klasik Batı müziği dinleme özgürlüğümüzü kısıtlamayın. Evrensel ve ulusal dünya bakışı ile adil karar verin. Nurettin KAPTANÖĞRETMENLER GELECEKTEN ÜMİTSİZ!TÜRK EĞİTİM-SEN Genel Başkanı Talip Geylan, 24 Kasım Öğretmenler Günü anketinin sonuçlarını açıkladı. 9-16 Kasım tarihlerinde 15 bin 811 öğretmenin katılımıyla yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 69.1’inin Bakan Ziya Selçuk’tan ilk üç beklentisi içinde en çok olanı 3600 ek göstergesi, öğretmenlerin mali haklarının çözülmesi, mesleğin itibar kaybının önlenmesi. Yüzde 34,8’i Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmasını istiyor, yüzde 26.4’ü yönetici atamalarında liyakate önem verilmesini. Diğer ön önemli ilk üçte öğretmen yetiştirme sorunu, tayin özlük hakları sorunu, kadrolu-sözleşmeli ayrımı ve nicel eksiklikler var.MAAŞLAR DÜŞÜKEğitim-İş’in öğretmenlerin ekonomik, mesleki ve sosyal durumlarına ilişkin araştırması da benzer değerlendirmelerde bulunuyor:Öğretmenin hali: Borçlu, umutsuz ve haksızlığa uğramış...5 bin 514 öğretmenle yapılan araştırmaya göre yüzde 83’ü maaşının düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığını düşünüyor. Diğer tüm sebeplerle birlikte öğretmenlerin yüzde 93’ü öğretmenliğin saygın bir meslek olma özelliğini kaybettiği konusunda hemfikir.BİLİYOR MUSUNUZ?OSMAN Pamukoğlu’nun İttihat ve Terakki dönemini anlattığı yeni kitabı ‘İttihat ve Terakki–İsyankâr Doğanlar’ın (İnkılâp) çıktığını...TÜM Bel-Sen’in “Avcılar Belediyesi’nde üç aydır devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç elde edilememiş, alacaklarımız ödenmemiştir. Üyelerimizle yaptığımız toplantıda aldığımız karar doğrultusunda taleplerimiz kabul edilene kadar eylemlerimiz devam edecektir” açıklamasını yaptığını...GÖKÇE Çakır Ercan’ın, 158 ülkeden 6 bin 400 fotoğrafçının katılımıyla Paris’te gerçekleşen Profesyonel Fotoğrafçılar Avrupa Topluluğu’nun ‘WPE Awards International Photography-2020 Yılı Final Yarışması’nda fotomanipülasyon kategorisinde 3’üncü olduğunu...