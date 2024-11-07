Trump ve temiz enerji

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Trump, Pennsylvania, Georgia ve Kuzey Carolina gibi önemli eyaletlerini kazandı. Ayrıca Temsilciler Meclisi ve Senato’da da çoğunluğu kazanarak yasaları geçirme konusunda daha kolay bir yol açacağı tahmin ediliyor.

ABD seçim sonuçları, BM İklim Görüşmeleri COP29’un Bakü’de başlayacağı sırada geldi. Bu sonucun görüşmeler üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi için iklim diplomasisi uzmanı Alex Scott’un bu güncellemesini okuyabilirsiniz. Seçim sonuçlarının küresel iklim eylemine etkileri üzerine uzman Avrupa İklim Vakfı’ndan Laurence Tubiana “ABD seçim sonuçları küresel iklim eylemi için bir gerilemedir, ancak Paris Anlaşması direncini kanıtladı ve herhangi bir ülkenin politikalarından daha güçlüdür” dedi.

BİLİYOR MUSUNUZ?

- BİLKENT Üniversitesi, Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği ‘Halk Edebiyatında Yeni Açılımlar’ başlıklı çalıştayın 13 Kasım Çarşamba 14.00’de yapılacağını...

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- ADANA Milletvekili Ayhan Barut’un, yarım litre suyun marketlerde 15 TL’ye satıldığını, bir litre sütün ise üreticiden 13 liraya alındığını vurgulayarak “Üreticiyi perişan ettiniz, halkı da şu kuru ekmeğe muhtaç ettiğiniz” diye tepki gösterdiğini...

- ÇANAKKALE Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Bayramiç Belediye Başkanı Cem Atılgan’ın Bayramiç Hacıbekirler Köyü’nde Halilağa Bakır Maden sahasının tam ortasında ağaç kesimini durdurduklarını ve CHP heyetinin “Doğayı ve yaşam alanlarımızı korumak için binlerce ağacın yok olmasına seyirci kalamayız” dediklerini...

- BAĞIMSIZ Türkiye Partisi Genel başkanı Hüseyin Baş’ın, Karabük kongresindeki konuşmasında “Madem maaşlar artınca ekonomi batıyor, asgari ücreti ve emekli maaşını düşürelim! Gerçek sorun açlık ve sefalettir” dediğini...

TARAFTARLIK DUYGUSU

- FB kalesine en çok gol atan GS’lı santrafor Metin Oktay’dır. Niye bilir misiniz? Çünkü, FB defans oyuncusu Naci, Mili Takım’dan arkadaşı Metin Oktay’a ‘aman sakatlanmasın’ diye hep incelik göstermiştir. Futbol budur. Yurtseverlik budur. “Ne şikesi, memleket elden gidiyor” sözünün anlamı da budur. Çıkarılması gereken asıl bilanço budur!Soner YALÇIN

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CHP ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ

CHP İstanbul örgütünde önemli bir değerini kaybetti. Yüksel Çengel hem öğrenci hem siyasi önderdi. Yol arkadaşları, “Parti büyüğümüzü, yol arkadaşlığımızı ve mücadelesini asla unutmayacağız” dediler. İstanbul İTİA mezunu, Cağaloğlu merkezli Milli Türk Talebe Birliği’nin 46. Dönem Başkanı, Bakırköy İlçe Başkanı, Avcılar’ın ilk belediye başkanı (1977-1980), İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı, İstanbul İl Başkanı, CHP PM ve MYK üyesi, parti genel saymanı, 18.dönem İstanbul milletvekili, Meclis Başkanlık Divanı üyesi görevlerinde bulunan Yüksel Çengel, 1 Kasım’da yaşamını yitirdi. Vefat haberini CHP Genel Başkanı Özgür Özel kamuoyuna duyurdu. Cenazesi 3 Ekim Pazar günü Ataköy, 5. Kısım Camii’nde kılınan öğle namazından sonra Mevlanakapı Merkez Efendi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazesine kalabalık bir öğrenci ve partili grubu katıldı.

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Yüksel Çengel’in gençlik liderleri ve parti arkadaşları şu isimlerden ve büyüklerinden oluşuyordu.

Nuri Yazıcı, Ahmet Güryüz Ketenci, Erol Ünal, Özer Öztarhan, Muzaffer Selçuk, Tarhan Erdem, Nurettin Sözen, Hikmet Çetin, Önder Sav, Kemal Anadol, Raif Ertem; (bir önceki dönemden) Orhan Birgit, Suphi Baykam, Süleyman Genç, Sabri Ergül, Yılmaz Alpaslan.

MİLLİ GÖRÜŞ’LE ÇEKİŞME!

Çengel’i, TMTB’nin Lüleburgaz’da Kepirtepe Köy Enstitüsü’nde yapılan kavgalı kongresinde tanımıştık. Erbakan’ın ‘Milli Görüş’ünde yeni örgütlenmeye başlayan bu gençler, bu kongreden sonra örgütü ele geçirmişlerdi.

Bir başka siyaset arkadaşı Alev Coşkun, Çengel için “Gençlik kitlesi arasında saygın bir isme sahipti. O ülkenin birliğine, milletin bütünlüğüne inanmış Atatürk’e içtenlikle bağlı hukuk devleti ve demokrasi ilkeleri için gözünü kırpmadan mücadele etmiş bir vatan evladıydı. Bu gibi insanlar kolay kolay yetişmiyor” dedi.

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ÇİLLER’İN PARTİSİ

DYP’den eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller’in yeni kurduğu partinin adı ve ambleminin adının ‘Merkez Sağ Parti’ olduğu sosyal medyada yer aldı.

BAKIRKÖY’DE AK PARTİ-CHP DÜELLOSU

- BAKIRKÖY Belediye Meclisinde kayyum tartışmaları sırasında AK Partili Ali Fatinoğlu ile CHP’li Erkan Gül arasında düello yaşandı. Erkan Gül’e “Seni akşam evinden aldırırım” diyen Fatinoğlu, hızını alamayarak “Bir dahaki Meclise bütün adamlarımı toplayıp gelirim” tehdidini savurdu. Fatinoğlu’nun üzerine yürüyen Erkan Gül ise “Akşam seni bekliyorum” karşılığını verdi.

MESAJ PANOSU

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kahire’de düzenlenen 12. Dünya Kent Forumu’nda, yerel yönetimlerinin dünya barışı eve adalet için daha fazla inisiyatif alıp, ses yükseltmesi gerektiğine vurgu yaparak “Biz İstanbul olarak bunu Balkanlarda başardık. Bugün 65 şehrin bir araya geldiği Balkan şehirleri işbirliği Ağı B-41’i, 2021 yılında kurduk. Bu yıl ise 12-14 Aralık tarihlerinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika şehirlerinin belediye başkanlarını, bölgesel barış ve iş birliğinin sağlanması için yerel yönetimler olarak neler yapabileceğimizi konuşmak üzere İstanbul’a davet ettik” dedi.