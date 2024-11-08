Trump kolay bir lider değil

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Dünya liderlerine karşı ilginç tavırlarıyla gündemden düşmeyen Donald Trump geri döndü. Onun yaşamı hep siyaset sahnesinde geçti. Siyasetiyle herkesin kafasını karıştırdı. Bu arada aklımıza Robert Kennedy Jr. geldi. Kimdi bu adam? ABD siyasi atmosferinde çok güçlü ailenin, yani Kennedy ailesinin bir ferdi.

Ve yeni ABD Başkanı D. Trump’ın kuvvetli destekleyicisi, ekibinin en değerli üyelerinden biri. Güçlü siyasetçi bir aile. Basit oyunların üstesinden gelen akıllı bir adam Trump.

Bütün dünyanın nefesini tutarak sonucunu beklediği Amerikan seçimleri hem Temsilciler Meclisi’nde hem Senato’da Cumhuriyetçilerin zaferiyle sonuçlandı. Başkanlık seçimini de Kamala Harris’i ezici bir çoğunlukla yenen Trump kazandı. Peki Demokratlar seçimi neden kaybetti?

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Siyaset mühendisleri seçimde kilit rol oynayan ‘salıncak eyaletlerde’ seçmenin neden Harris yerine Trump’a oy verdiğini çözmeye çalışıyorlar. Trump’ın bir lider karizması olduğu yönünde güçlü bir kanaat taşınıyor; Harris ise sadece bir bürokrat ve memur.

Trump, ABD’de tek baş?na iktidar oldu. Sadece ba?kanl??? de?il Senato ve Temsilciler Meclisi?ni de kazand?.

Bir de ?u var; Amerika?da kad?n erkekten daha a?a??da say?l?yor. Pensilvanya b?y?k bir eyalet ama ciddi bir kitle oylamaya kat?lmad?. Onlar? harekete ge?irmek i?in?ına iktidar oldu. Sadece başkanlığı değil Senato ve Temsilciler Meclisi’ni de kazandı.

Bir de şu var; Amerika’da kadın erkekten daha aşağıda sayılıyor. Pensilvanya büyük bir eyalet ama ciddi bir kitle oylamaya katılmadı. Onları harekete geçirmek için Elon Musk, “Seçime katılacaksan kart göster ve her gün çekiliş yapacağım 1 milyon dolar vereceğim’ dedi ama pek hoş karşılanmadı. Ama bir yandan da etkili oldu. Çekilişte kaç kişi katıldı belli değil. Bir sürü katılan sanmış ki, Cumhuriyetçi olmak lazım. Kandırılmış mı yoksa? Evet ama onlar bile kişi başına 500-1000 dolar almışlar.

PRATİK ÇÖZÜMLER

- Trump’ın karmaşık konulara bile pratik çözümler bulduğu söylenir.

- Galiba Venezuela liderine operasyon planlanıyormuş, eski başkanlığı döneminde bir milyar dolar her halükârda gidecek imiş ama sorunu çözüvermiş. Yani aslında bu operasyonlardan ekmek yiyenler ve yiyecek olanlar da cephe alabilirlermiş kendisine karşı. Belki de ondan suikast girişimi düzenlenmiş kendisine. Ama çözmüş.

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Trump konuşuyor; “Savaşı durduracağız” diyor. Çünkü karizmatik bir lider! Onun için kolay lider denemez!

KAMALA HARRİS, TÜRKİYE KARŞITI

- Trump bir fenomen, bir idol. Bakıp göreceğiz. Ulus devletimize sahip çıkarak, BOP’u yırtarak ikiz yasaları lağvederek doğru dengeli, dinamik bir dış politika izlemek zorundayız.

Harris mi? Katıksız bir Türkiye karşıtıdır. KKTC için de seçilmemesi daha iyi olmuştur!

GÜNÜN SÖZÜ

“Her sene açılan, sayısı 10 milyonun üzerindeki hukuk, ceza ve idare davaları büyük oranda sonraki yıllara sarkıyor, ilk derece, istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanması beş-altı yılı aşıyor. Böylece toplumsal barış, uzlaşma ve dayanışma giderek bozuluyor. Toplum hem kendisine hem de karşısındakilere güveni büyük oranda kaybetmiş bulunuyor.” Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet GÜN

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BİLİYOR MUSUNUZ?

ANITKABİR’E BİSİKLETLE KORTEJ

- ATAŞEHİR Belediyesi’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 86’ncı yıl dönümünde sergi, söyleşi ve konserden oluşacak etkinliklerle 9 Kasım Cumartesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde özlem ve minnetle anacağını, 10 Kasım günü de Ataşehir’den Anıtkabir’e bisikletlerle kortej oluşturulacağını...

- TÜRKİYE Bilişim Derneği İstanbul Şubesi’nin düzenlediği 18’inci İstanbul Bilişim Kongresi’nin bu sene ‘Yapay Zekâ ile E-Ticarette Sınırları Aşmak’ temasıyla 28 Kasım tarihinde Üsküdar Bilim Merkezi’nde yapılacağını...

- BURCU Yağcıoğlu’nun Galerist’te gerçekleşecek üçüncü kişisel sergisi ‘Küçük Kara Işık’ın, 15 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacağını...

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HER GÜN YÜRÜYÜN

HER iki bacak birlikte insan vücudundaki sinirlerin yüzde 50’sini, kan damarlarının yüzde 50’sini içerir ve kanın yüzde 50’si bunların içinden akar. Vücudu birbirine bağlayan en büyük dolaşım ağıdır. Yani her gün yürüyün.

ÇENGEL’İN CENAZESİ

- DÜNKÜ Yüksel Çengel’in cenaze haberi ile ilgili olarak birçok CHP’li de cenazeye katıldıklarını söylediler. Bunlar arasında; Özgür Özel, Murat Karayalçın, Mehmet Sevigen, Veli Ağbaba, Ali Özcan, Metin Soğuksu, Ayla Güneş Erbek, İsmail Hakkı Celayir, Erdal Dönmez, Fırat Aykut ve Zeynel Emre isimlerinin de bulunduğunu belirtmek isteriz.