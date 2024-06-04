Trakya’yı kurtarmamız gerekiyor

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Trakya’da atıkların bu kadar zararlı ve çok olmasının sebeplerinin başında özellikle tekstilde hala eskimiş çağ dışı proseslerin kullanılmasıdır. Türkiye’nin tekstilde Çin gibi bir ucuz üretim devi ile rekabet edebilmesinin en önemli tarafı da kimsenin kullanmayacağı, kirli ve eski teknolojiler... Afrika ülkeleri bile terk etti, bizde ise ‘iş yaptık’ diye ortalarda dolanıp hava atan firmalar var. Tek dertleri para, yenilik, iyileştirme, araştırma gelişme hak getire. Derin deşarj denilen ve halkı oyalamak için milyarlar harcanan, hiçbir ‘fayda’ sağlamayan, üstelik Ergene Havzası’nın atıklarını Marmara’ya da bulaştıran fiyaskonun hesabı sorulmalı.

Trakya’nın Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illeri topraklarını baştan sona toplamda 283 km uzunlukta olan Ergene Nehri’nin yok edilmesini görmezden gelemeyiz. Trakya halkının kanserden kırıldığı, Saroz Körfezi’nin 40 yıldır tüm bu kirliliklerle yok edildiğini niye göz ardı ediyoruz.

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Trakya’daki bugün itibariyle ortalama 3000 sanayi kuruluşu gelişigüzel yerleşmiş durumda. Böylesine verimli tarım toprakları üzerinde sanayi siteleri üretilmesine, ranta kurban edilmesine niye kitlesel ve güçlü bir ses çıkartılmıyor.

Her gün bölgede ortalama 4 milyon metreküp suyun yer altından babamızın malıymış gibi çıkartıp kullanıp kirlettikten sonra çataklara, derelere ve sonunda Ergene Nehri’ne bırakanları görmezden gelemeyiz!

Değerli Trakyalılar; kısacası bölgede yıllardır oynanan bu senaryoyu iyi görmek, ses çıkarmak ve seçilmişler aracılığıyla son derece değerli olan tarım topraklarımızı, suyumuzu ve havamızı hep birlikte siyaset ayırmaksızın yaşanır halde tutmak zorundayız.



GÜNÜN SÖZÜ



“Kayyum denen garabete başından beri karşı olan birisiyim. Kayyum insanların demokrasiye olan inancını kırıyor.”

Ekrem İMAMOĞLU



BİLİYOR MUSUNUZ?



- ARTER’in, edebiyat ve sanat ilişkisine yeni bakışları mümkün kılmak amacıyla düzenlenen Kütüphane Söyleşileri serisinde yazar Yekta Kopan’ın 8 Haziran Cumartesi 17.00’de Arter Kütüphanesi’nde söyleşi gerçekleştireceğini...

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- HAKKÂRİ Belediyesi’ne kayyum atanması üzerine bazı kuruluş ve platformların bir bildiri yayımlayarak ‘Anayasaya göre, bütün yurttaşların eşit sahip olduğu dokunulmaz bir hak olan seçme hakkına saygının gereğinin yapılmasını ve Hakkari’ye atanan kayyumun derhal geri çekilmesini’ istediklerini açıkladığını...



MESAJ PANOSU

HUKUK VE EĞİTİM



- HUKUK ve Eğitim, hoş geldin yaz kampanyası diyerek, bütün video eğitim ve E-kitaplarda yüzde 8 indirim yapıyor. Bu uygulama 10 Haziran’a kadar sürecek. Size diyorlar ki “Hukuk eğitimin uzman eğitmenleri eşliğinde hukuk alanındaki bilgi birikimlerini artırın.”

- ÖĞRETMENLER Sendikası; “Öğretmenlik Meslek Kanunu, ayrıştırıcı değil, kapsayıcı olmalı. Eğitimcileri bölmemeli, haklar yarım kalmamalı” açıklamasını yaptı.



- İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta diyor ki: “Samsun’un Aktakum ilçesinde bulunan Kurupelit Yat Limanı’nda yapılan dalgakıran sonrasında zamanla belirgin ölçüde kıyı erozyonu oluşturduğu görülüyor.”

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GÖZLER 3 TEMMUZ’DA



ÇARŞI pazarın yüksek fiyatları ile baş etmeye çalışan emeklinin aylığına temmuzda yapılacak artış netleşmeye başladı. Gözler 3 Temmuz’a kilitlendi. TÜİK mayıs ayı TÜFE verisini yüzde 3.37 olarak duyurdu. Ocakta yüzde 6.7, şubatta yüzde 4.53, martta yüzde 3.16, nisanda yüzde 3.18 ve mayısta yüzde 3.37 olmak üzere enflasyon beş ayda kümülatif yüzde 22.72 düzeyinde gerçekleşti.

Yüksek enflasyonun ezdiği sabit ve dar gelirli emekli, dul ve yetim aylığına temmuzda yapılacak zam, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran TÜFE verisi ile netleşecek. Öngörüler yılın ikinci yarısı için 16 milyon 154 bin emekli, dul ve yetim aylığında yüzde 25-26 arası artış olması yönünde.

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Milyonların beklentisi ve umudu 6 aylık TÜFE artışının yanı sıra refah payının verilmesi ve 10 bin TL tutarındaki en düşük aylığın göreceli artırılması. Eğer refah payı verilmezse bir, iki ay sonra yine yoksunları oynarlar, yakınmaları yürekleri dağlar.

Memur ve memur emeklisine yılbaşında verilen yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammı beş ayda eridi. Bu kitle yüzde 6.7 oranında enflasyon farkı edindi. Maaşlarına temmuzda yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 10 düzeyinde enflasyon farkı yansıtılması kuvvetle muhtemel.

Mutfağı ve cebi yakan yüksek enflasyon ile hayat pahalılığı dizginlenemediğinden maaş ile aylıklara yansıtılan zam hemen eriyor. Şükrü KARAMAN