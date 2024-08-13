Trakya’yı kim yağmaladı

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KOOPERATİF Başkanı Ulvi Özcan aradı, “Trakya’da ekilecek tarım toprağı kalmıyor, tarlalar satılıyor, konu çok hassas. Gelin tarlaları, arazileri gezelim, size vahim durumu anlatalım” dedi.

Kararlaştırdık ve yola çıktık. Silivri Selimpaşa’ya gittik. Biz de Silivri Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mustafa Altınkök’ü yanımıza katarak Kavaklı ve Silivri’nin civar köylerini dolaştık. Köylülerdeki tarım arazileri büyük tehdit altında. Kavaklı-Kadıköy arası tarlalarda hisseli satışlardan tel örgü ile çevirmelerinden dolayı buğday, arpa, ayçiçeği, bostan ve kavun ekimi ciddi şekilde azalmış durumda.

TOPATAN VE BAMYA NEREDE

Selimpaşa’yı biliriz bamyası meşhurdur. Geçmişte 1000 dönüm ekilen bamyanın miktarı 150, 200 dönüme düşmüş. O meşhur topatan kavunundan söz edersek, ne yazık ki onun tadını değil ekenini de bulamıyoruz. Topatan şekerpare gibi tatlı, içi sapsarıdır. Akşam sofrasının vazgeçilmesidir. Kırkağaç ve topatan esasında kardeştir. Dostlarımız Kumburgaz’ın girişinde yalısı olan Zeki Müren’in konuklarına her akşam kavunsuz-peynirsiz ikram yapmazmış.

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Kavun, bamya, ayçiçeği, buğdayın yetiştirildiği araziler. Trakya’dan Silivri üzerinden İstanbul’a gidenlerin her zaman hatırladığı, manzaralar bugün yok artık. Tarlalar villalar ve gecekondular ile doluşmuş. Tarım bitmiş, imara gelelim. Her geçen gün tarımsal üretim bitiyor, köylerden göç, ekip dikemeyen köyünü terk ediyor. Sözde emlak komisyoncuları eliyle araziler el değiştiriyor, tarımsal üretimden çıkan araziler bu kez, gecekondulara ve kaçak yapılaşmaya başlıyor.

ACI MANZARA ŞU

“Bizim ailelerimiz Balkanlardan geldikten sonra tarımsal üretimi koruduk. Ne yazık ki, önce sahillerde yapılaşma başladı. Zamanla tarımsal arazilere kadar ulaştı. E5’ten ve Topkapı’dan sonra Kapıkule’ye kadar uzanan yağmayı kim gerçekleştirdi; ‘Ağa Han Ödülü’ne layık olan yağmacılar!’

Esas tahripçiler belediyeciler ve siyasetçilerdir. Tahribatı ağırdır, affedilecek gibi değildir!”



GÜNÜN SÖZÜ



“İktidarın tadını alanların önemli bir kısmı, bu konumu kaybetmemek için deri değiştiren yılanlar gibi her gün başka kimliklere bürünürler.” George ORWELL

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ÇORLU’NUN KUZU CİĞERİ TESCİLLENDİ



TEKİRDAĞ’da tescilli gıda ürünü sayısı 11’e çıkarken, Balkanların ve Trakya’nın tarihi ‘ciğer sarma’ yemeği ünlü bir marka oldu. Tekirdağ köftesi, pabuç köftesi, salamura yaprağı, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Karacakılavuz dokumaları, Malkara eski kaşarı, Tekirdağ soğanı ve Çorlu seymen kavunundan sonra, Türk Patent ve Marka Enstitüsü’nce tescillenen Çorlu kuzu ciğer ve sarma yemeğiyle ürün sayısı 11’e yükseldi. Çorlu kuzu ciğer sarmanın lezzetini ön plana çıkarttığını anlatan lokanta işletmecisi Mithat Saydam, “Ciğer sarmamız Trakya’nın ve Balkanların en ideal lezzetlerimizdendir. Eski yıllarda sadece bahar aylarında kuzu kesimlerde olurdu. O zaman ciğer sarma yapılırdı, şu anda senenin her vakti kuzu bulabiliyoruz. Bayramlarda ve özellikle düğün yemeği olarak yapılıyor” dedi. Ciğer sarmanın süt kuzusunun takım ciğerinden ve gömleğinden yapıldığını aktaran Saydam “Şam fıstığı, soğan ve sarımsak ile baharatları, pirinci ve ciğeri atarak kavuruyoruz. Daha sonra kemik ve et suyu vererek demlenmeye bırakıyoruz” ifadesini kullandı.

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BİLİYOR MUSUNUZ?



* ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Kuaför TIR’ının, Antalya’nın 19 ilçesinde vatandaşlara ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmetlerinin aralıksız sürdürdüğünü...

* ANTALYALI Avukat Arif Karabağ’ın, Kuşadası’ndaki yazlık konutunun bulunduğu Grup Sitesi’ne Atatürk büstü yaptırarak armağan ettiğini, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılı’nın kutlandığı gün büstün açılışının yazlıkçı komşuların da katıldığı küçük bir törenle yapıldığını...



KİTAPLAR

YUNUS NADİ’DEN EŞİNE MEKTUPLAR



* Atatürk’ün arkadaşı Yunus Nadi’nin mektuplarında, ‘Büyük Harp’in sıkıntılı günleri, Milli Mücadele sırasında, Ankara’da mebusluk dönemi, Mustafa Kemal Paşa ile yakın ilişkisi, Cumhuriyet’in kuruluş yılları ve gazetecilik faaliyetlerinden notlar ve ailesine özlemini içeren satırlar yer alıyor. ‘Düşmanı Yendik Nazime!’ adlı kitabı Adalet Çavdar, Hasan Hayyam Meriç ve Emre Taylan’dan oluşan bir ekiple birlikte Cumhuriyet’in eski ortaklarından ve Emine Uşaklıgil hazırlamış.

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* Özlem Altan-Olcay ve Evren Balta’nın ‘Amerikan Pasaportu’; ‘Ulusötesi Çağda Aidiyet ve Vatandaşlık’ (Çeviren: Ezgi Dikici/Koç Üniversitesi Yayınları) adlı incelemeleri, vatandaşlık kurumu, kimlik, aidiyet, göç ve Türkiye-ABD İlişkileri gibi birçok konu hakkında yeni bakış acıları sunan bir kitap.

* Kronik Kitap’ın Tarık Zafer Tunaya’dan 1952 baskısında ‘Türkiye’de Siyasi Partiler - 2. Mütareke Dönemi’ kitabının önsözünde “Mademki Türkiye’de bu kadar siyasi parti kuruldu, niçin demokrasi vaktiyle tahakkuk etmedi” sorusuna yanıt arıyor.

* Gani Aşık, ‘Çilelerin Çınarı-Yetimlikten Vekilliğe’ (Cumhuriyet Kitapları)

* Özge Bahar Sunar - Albert Asensio ‘Burası Kimin Odası?’ Redhouse Kidz (Sev Yayınları)



* Düzenleme Ahmet Urfalı ‘Gurbeti Vatan Yapanlar-Avrupa’ya Türk Göçünün 60 Yılı Armağanı (Defne Yayınevi)

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SCHENGEN’E 6 MİLYAR TL



SCHENGEN vizesine başvuru rakamları açıklandı. Türkiye 1 milyon 55 bin 995 başvuru ile Çin’den sonra başvuru yapan ikinci ülke oldu. Verilere göre Türk vatandaşları banka, tercüme ve noter gibi ek ücretlerle 6 milyar TL’ye yakın ödeme yaptı. 80 Euro olan

başvuru ücreti de bu arada 90.6 Euro’ya yükseldi. Fikret AYDEMİR - Radyo Gar’dan

‘MİRAS ZEYTİNLERİ’ SÖKMEYİN



* CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay’ın birçok yerinde Kırıkhan’da, Antakya’da ve İskenderun’da çeşitli sebeplerle ve habersizce zeytinlikleri sökülen yurttaşları ziyaret ederek, “Hasadı bitmeyen bu zeytinlerin sökülmesinin kimseye bir yararı yok. Kullanılabilecek birçok arazi mevcutken bize miras kalan bereketli zeytin ağaçlarımızı sökmenin Hatay’a zararı büyük olacaktır” açıklamasını yaptı.