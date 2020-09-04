Trakya’nın Efes’i: Marmara Ereğlisi

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA’ya yaptığı açıklamada, M. Ereğlisi’ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ‘Perinthos Bazilikası’ndaki yaklaşık 400 metrekarelik mozaik döşemesinin, bugüne kadar Trakya’da bulunan en büyük mozaik olduğunu açıkladı.
Hacıoğlu, bazilikanın doğal şartlardan zarar görmemesi için özel olarak üstü örtülerek koruma altına alındığını belirterek, “Marmara Ereğlisi, Tekirdağ’ın en eski yerleşim yerlerini içinde bulunduruyor. Nasıl Ege’nin Efes’i varsa, Marmara Ereğlisi de Marmara’nın Efes’i olarak adlandırılacak yerdir. MÖ 1400 yılına kadar geçmişi olan bu ilçede tiyatrolar, stadyumlar, hamamlar, bazilikalar, surlar ve mezarlıklar bulunuyor. Bir antik kentte olması gereken bütün özellikler burada mevcut” dedi.
Bazilikanın, bakanlığın uzun süre yürüttüğü çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldığını dile getiren Hacıoğlu, “Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yetkilileri, bu bazilikanın rölöve ve restorasyon çalışmalarını hazırladı, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan da onaylandı. Yakın zamanda da burada uygulamaya başlanacak. 2021 yılında bakanlık programına girmesi bekleniyor” diyerek Selanik-Çanakkale yolu üzerinde bulunan bu önemli yerin, yani Marmara Ereğlisi’nin Trakya’nın Efes’i durumunda olduğunu ve gelecek yıllarda tarih turizminin de adresi olacağını vurguladı.
(Bu arada Marmara Ereğlisi’nin DSP’li belediye başkanı Hikmet Ata dün partisinden istifa edip AK Parti’ye geçti.)
GÜNÜN SÖZÜ
“DÜNYADA bilinen rezervlerin azaldığı bir dönemde, bu büyüklükteki doğalgaz keşfi çok değerlidir. Görünür muhtemel kategorisinde ifade edilebileceği anlaşılan bu rezervin, üretilebilirlik yönünden teyidi durumunda Türkiye, enerji stratejisinde önemli kazanımlar sağlayacak, küresel dinamikler nezdinde de elini güçlendirecektir.” Prof. Dr. Ali KAHRİMAN- Maden yüksek mühendisi
BAKALIM 29 EKİM’DE NE YAŞANACAK
AYASAFOYA’nın ibadete açıldığı, Lozan’ın da yıldönümü olan 24 Temmuz’da koronavirüs nedeniyle ilaçlama bahanesi ile Anıtkabir halka kapatıldı.
Özel gün olan 30 Ağustos’ta Anıtkabir’in saat 17.00 kısıtlaması olmadan mevzuat gereği tüm gün boyu halka açık olması gerekirken, buna karşın saat 20.00’ye kadar ziyarete açık olacağı duyurulmasına rağmen Anıtkabir saat 17.00’de halka kapatıldı.
Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir” gibi sözlerinin de yazılı olduğu posterleri Anıtkabir’e sokulmadı.
Anıtkabir’e Erdoğan girince amigoluk derecesinde bağıranlara müdahale edilmedi.
Tüm bunlar konusunda ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Bu gidişe bakılınca, 29 Ekim’de acaba neler yaşanacak... Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU-Hukukçu
AH BU KUMCULAR YOK MU!
KİMYA mühendisi/yazar Ekrem Hayri Peker, yaşadığımız doğa felaketlerinde kumcuların ne gibi katkısının(!) olduğunu sorguluyor:
“Giresun Dereli’de yaşanan felaketin bir sebebi de kumcular. Genelde köprü ve menfez ayaklarında kum birikir. Kum satanlar da bu kumları, bazen ayakların yanındaki taşları alıp satarlar. Bu durum Anadolu’nun hemen hemen her yöresinde yaygındır. Bunu yapanlar yakalanmaz, çünkü güvenlik birimleri bunu suç olarak görmezler. 65 yaşındayım ve derelerden izinsiz kum aldığı için cezalandırılmış bir kişiyi ne duydum, ne de okudum. Bu tür çevre suçu işleyen ve felakete yol açabilecek kişilere ağır cezalar verilmeli ve tecil edilmemelidir.
Kumcuların plajların yakınından da kum çekerek plajların yok olmasına sebep olduğu daha geçenlerde gazetelerde haber oldu.
Bir de düşünün, İstanbul’da deniz kumu ile yapılmış kaç bina, apartman vardır. Hiç hesap edilmiş midir?”
BİLİYOR MUSUNUZ?
- CHP’nin 97’nci kuruluş yıldönümünü 9 Eylül’de Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda kutlayacağını...
- UÇAK seferlerinin başlamasıyla günde ortalama 200 uçağın indiği Antalya’da, Ukrayna ve İngiltere’den gelen turist sayısındaki artışın turizm sektörünü sevindirdiğini...
- TARIMSAL ürünlerin ve tarımda kullanılan teknolojik aletlerin sergilendiği Karaevli Tarım ve Teknoloji Fuarı’nın açılışında konuşan Tekirdağ BBB Kadir Albayrak’ın “Tekirdağ’ın Türkiye’de tarıma en fazla destek veren yerel yönetimlerden biri olduğunu” söylediğini...
- TÜRKİYE’nin en değerli spor yöneticilerinden Şener Erzik’in ‘Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!’ adlı kitabını “Övünmek için değil bilinmek için yazdığını” söylediğini...
DÜZELTME
77 yaşındaki elektrik mühendisi Timur Çınar’dan düzeltme:
“Dünkü ‘casino-Bulgaristan’ yazınızla ilgili bir düzeltme yapmak isterim. Edirne’ye 37 kilometre mesafede olan yer Slancev Brag veya daha çok bilinen adı ile Sunny Beach değil, Svilengrad’dır. Slancev Brag Edirne’ye yaklaşık 170 kilometredir. Bilgilerinize sunarım.”
Trakya’nın Efes’i: Marmara Ereğlisi
Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA’ya yaptığı açıklamada, M. Ereğlisi’ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ‘Perinthos Bazilikası’ndaki yaklaşık 400 metrekarelik mozaik döşemesinin, bugüne kadar Trakya’da bulunan en büyük mozaik olduğunu açıkladı.
Hacıoğlu, bazilikanın doğal şartlardan zarar görmemesi için özel olarak üstü örtülerek koruma altına alındığını belirterek, “Marmara Ereğlisi, Tekirdağ’ın en eski yerleşim yerlerini içinde bulunduruyor. Nasıl Ege’nin Efes’i varsa, Marmara Ereğlisi de Marmara’nın Efes’i olarak adlandırılacak yerdir. MÖ 1400 yılına kadar geçmişi olan bu ilçede tiyatrolar, stadyumlar, hamamlar, bazilikalar, surlar ve mezarlıklar bulunuyor. Bir antik kentte olması gereken bütün özellikler burada mevcut” dedi.
Bazilikanın, bakanlığın uzun süre yürüttüğü çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldığını dile getiren Hacıoğlu, “Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yetkilileri, bu bazilikanın rölöve ve restorasyon çalışmalarını hazırladı, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan da onaylandı. Yakın zamanda da burada uygulamaya başlanacak. 2021 yılında bakanlık programına girmesi bekleniyor” diyerek Selanik-Çanakkale yolu üzerinde bulunan bu önemli yerin, yani Marmara Ereğlisi’nin Trakya’nın Efes’i durumunda olduğunu ve gelecek yıllarda tarih turizminin de adresi olacağını vurguladı.
(Bu arada Marmara Ereğlisi’nin DSP’li belediye başkanı Hikmet Ata dün partisinden istifa edip AK Parti’ye geçti.)
GÜNÜN SÖZÜ
“DÜNYADA bilinen rezervlerin azaldığı bir dönemde, bu büyüklükteki doğalgaz keşfi çok değerlidir. Görünür muhtemel kategorisinde ifade edilebileceği anlaşılan bu rezervin, üretilebilirlik yönünden teyidi durumunda Türkiye, enerji stratejisinde önemli kazanımlar sağlayacak, küresel dinamikler nezdinde de elini güçlendirecektir.” Prof. Dr. Ali KAHRİMAN- Maden yüksek mühendisi
BAKALIM 29 EKİM’DE NE YAŞANACAK
AYASAFOYA’nın ibadete açıldığı, Lozan’ın da yıldönümü olan 24 Temmuz’da koronavirüs nedeniyle ilaçlama bahanesi ile Anıtkabir halka kapatıldı.
Özel gün olan 30 Ağustos’ta Anıtkabir’in saat 17.00 kısıtlaması olmadan mevzuat gereği tüm gün boyu halka açık olması gerekirken, buna karşın saat 20.00’ye kadar ziyarete açık olacağı duyurulmasına rağmen Anıtkabir saat 17.00’de halka kapatıldı.
Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir” gibi sözlerinin de yazılı olduğu posterleri Anıtkabir’e sokulmadı.
Anıtkabir’e Erdoğan girince amigoluk derecesinde bağıranlara müdahale edilmedi.
Tüm bunlar konusunda ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Bu gidişe bakılınca, 29 Ekim’de acaba neler yaşanacak... Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU-Hukukçu
AH BU KUMCULAR YOK MU!
KİMYA mühendisi/yazar Ekrem Hayri Peker, yaşadığımız doğa felaketlerinde kumcuların ne gibi katkısının(!) olduğunu sorguluyor:
“Giresun Dereli’de yaşanan felaketin bir sebebi de kumcular. Genelde köprü ve menfez ayaklarında kum birikir. Kum satanlar da bu kumları, bazen ayakların yanındaki taşları alıp satarlar. Bu durum Anadolu’nun hemen hemen her yöresinde yaygındır. Bunu yapanlar yakalanmaz, çünkü güvenlik birimleri bunu suç olarak görmezler. 65 yaşındayım ve derelerden izinsiz kum aldığı için cezalandırılmış bir kişiyi ne duydum, ne de okudum. Bu tür çevre suçu işleyen ve felakete yol açabilecek kişilere ağır cezalar verilmeli ve tecil edilmemelidir.
Kumcuların plajların yakınından da kum çekerek plajların yok olmasına sebep olduğu daha geçenlerde gazetelerde haber oldu.
Bir de düşünün, İstanbul’da deniz kumu ile yapılmış kaç bina, apartman vardır. Hiç hesap edilmiş midir?”
BİLİYOR MUSUNUZ?
- CHP’nin 97’nci kuruluş yıldönümünü 9 Eylül’de Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda kutlayacağını...
- UÇAK seferlerinin başlamasıyla günde ortalama 200 uçağın indiği Antalya’da, Ukrayna ve İngiltere’den gelen turist sayısındaki artışın turizm sektörünü sevindirdiğini...
- TARIMSAL ürünlerin ve tarımda kullanılan teknolojik aletlerin sergilendiği Karaevli Tarım ve Teknoloji Fuarı’nın açılışında konuşan Tekirdağ BBB Kadir Albayrak’ın “Tekirdağ’ın Türkiye’de tarıma en fazla destek veren yerel yönetimlerden biri olduğunu” söylediğini...
- TÜRKİYE’nin en değerli spor yöneticilerinden Şener Erzik’in ‘Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!’ adlı kitabını “Övünmek için değil bilinmek için yazdığını” söylediğini...
DÜZELTME
77 yaşındaki elektrik mühendisi Timur Çınar’dan düzeltme:
“Dünkü ‘casino-Bulgaristan’ yazınızla ilgili bir düzeltme yapmak isterim. Edirne’ye 37 kilometre mesafede olan yer Slancev Brag veya daha çok bilinen adı ile Sunny Beach değil, Svilengrad’dır. Slancev Brag Edirne’ye yaklaşık 170 kilometredir. Bilgilerinize sunarım.”