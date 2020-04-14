Tıpçılar insanı tedavi eder veterinerler de insanlığı

Prof. Dr. Hazım Gökçen’in yukarıdaki başlıkla gönderdiği yazı iki isimle başlıyor. Çin’deki COVID-19 salgının başarıyla koordine edip kısa sürede sönmesini sağlayan kişi veteriner hekim George Gao adlı bir bilim adamıdır. Diğer isim ise Almanya’da COVID-19 salgınını koordine eden ve her sözü kanun niteliğinde olan Robert Koch Enstitüsü Başkanı Berlin Veterinerlik Fakültesi’nden Prof. Lothar Wieler adlı bir veteriner hekimdir.
ABD’de COVID-19 salgınını önleme ve aşı üretimi projesinin başındaki kişi ise veteriner hekim Gary Whittaker’dir. Bu kuruluşlarda çalışan teknik elemanların büyük bir bölümü de veteriner hekimdir.
HAYVANSAL KÖKENLİ
Dünyada başta şarbon olmak üzere biyolojik savaş ajanı olarak kullanılan mikropların yüzde 80’i hayvansal kökenlidir.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA), yani Avrupa’daki gıdaların insan sağlığına olan etkilerini denetleyen kurumun başkanı da Dr. Bernhard Uhl adlı bir veteriner hekimdir.
Dünyada ilk defa sığır vebası virüsünün izolasyonunu yapan ve filtrelerden geçtiğini ispatlayan veteriner hekim bilim insanları Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün ve Dr. Adil Mustafa Şehzadebaşı’dır.
KURTULUŞ SAVAŞI
Nitekim ulusal Kurtuluş Savaşı’nda sığır vebasına yakalanan öküzler nedeniyle ordunun hareket ve lojistik gücü zayıfladığında, Türk veteriner hekimleri hazırladıkları aşı ve serumları uygulayarak öküzleri iyileştirmişler ve savaşın seyrini değiştirmişlerdir. Bunun üzerine Mareşal Fevzi Çakmak, “Türk veteriner hekimleri olmasaydı bağımsızlığımızı kazanamayacaktık” özlü sözünü söylemiştir.
Günümüzde koronavirüs kedilerde, köpeklerde, sığırlarda ve tavuklarda hastalık yapmaktadır. Hayvanlardaki korona hastalığına karşı veteriner hekimler ithal aşıları başarıyla kullanmaktadırlar. Hatta tavuklarda koronavirüsün neden olduğu enfeksiyöz bronşitiz hastalığına karşı yıllar önce Manisa Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nde Türk veteriner hekimleri tarafından aşı üretilmiş ve başarıyla uygulanmıştır. Ne yazık ki bu enstitü 2004 yılında kapatılmıştır.
Yarın: Tek tip sağlık,
GÜNÜN SÖZÜ
RUSYA İLE MÜZAKERE NEYE BENZER
“(AMERİKAN basınına konuşurken) Başkan Putin’in Ukrayna’dan, özellikle Doğu Ukrayna (Donbas) ve Kırım’dan çıkmaktan başka çaresi olmadığına inanıyorum. Kalanını zamana bırakıyoruz. Rusya ile müzakereler mayın tarlasında yürümeye benzer.”
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba
NASIL KAZIKLANDIM, GÖRÜN
ALANYA Kestel’de on gün kadar önce gece 95 kuruş indirim geldiği için Yüceller Petrol’den (Petrol Ofisi) otogaz almak istedim. “İndirimden haberim yok” dedi, bana 3.74’ten verdi. Şüpheye düştüm, Gazipaşa’da Petrol Ofisi’nde litresi 3.04 idi; Alanya’da kazıklandığımı anladım. Bayileri dolaştım, Opet’de 2.85, Class Oil istasyonunda ise 2.49 idi, oradan aldım tabii. İstanbul Göztepe ve Merter’de Class Oil 2.49’dan satıyor. 100 litre otogaz alımında sabah aldığım Petrol Ofisi ile Class Oil arasında 1.45 lira fiyat farkı var. Yani vatandaş kazıklanıyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’a buradan iletiyorum: Vatandaş bu kadar kazıklanır mı?
İstanbul’da Class Oil’in sattığı otogaz ile Alanya Petrol Ofisi bayisinin satış fiyatı arasında yüzde 65 fiyat farkı var. Class Oil 2.29, Petrol Ofisi 3.74. İkisinin arasında 1.45 lira fiyat farkı olur mu? Her ikisinin de aynı ürünü Tüpraş’tan aldıklarını da hatırlatmak isterim.
KORONAYLA MÜCADELE VE SANSÜR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, AKP’nin hazırladığı ve önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacağı ifade edilen yasa teklifi taslağına tepki gösterdi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ‘vatandaşa destek’ adı altında hazırlanan taslağın asıl amacının ‘sansür’ olduğunu ifade ederek “Vatandaş aş, iş; AKP ise sosyal medyayı zapturapt altına alma derdinde. Dünyanın neresinde virüs ile mücadele sansür yoluyla yapılıyor?” dedi.
GÜRER: ‘BELEDİYE İŞÇİLERİ GERÇEK KADRO İSTİYOR’
NİĞDE milletvekili Ömer Fethi Gürer, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarından sonra en faal olan kesimlerin başında gelen belediye işçilerinin büyük bölümünün halen gerçek belediye kadrosu değil, belediye şirket kadrosunda olduğunu ve daimi kadroya alınmadığını belirterek, “En azından bu süreçte kadro bekleyen belediye işçilerinin haklı talepleri yerine getirilmelidir” dedi.
DPT HAYATA GEÇİRİLMELİ
“PLANLAMAK, planlayabilmek çok önemli bence. Dünyayı görmüş bilgili donanımlı ve hayalleri olan vizyoner insanlara Türkiyemizin çok ihtiyacı var. DPT tekrar hayata geçirilmelidir.”
- Asaf EREM
OKUYUNUZ
İŞÇİ çıkarma yasağı doğru ama... İşsizler havuzunun daha da taşmaması için yerinde bir önlem ama uygulamasının nasıl olacağı sorularla dolu. Dr. Engin Ünsal’ın ilginç yazısı.
İSKİ faturalarında “Tahakkuk farklı okuma yapılan ilk dönemde mahsuplaştırılacaktır” dendiğini biliyor musunuz?
Ufuk ASIMPINAR
Tıpçılar insanı tedavi eder veterinerler de insanlığı
Prof. Dr. Hazım Gökçen’in yukarıdaki başlıkla gönderdiği yazı iki isimle başlıyor. Çin’deki COVID-19 salgının başarıyla koordine edip kısa sürede sönmesini sağlayan kişi veteriner hekim George Gao adlı bir bilim adamıdır. Diğer isim ise Almanya’da COVID-19 salgınını koordine eden ve her sözü kanun niteliğinde olan Robert Koch Enstitüsü Başkanı Berlin Veterinerlik Fakültesi’nden Prof. Lothar Wieler adlı bir veteriner hekimdir.
ABD’de COVID-19 salgınını önleme ve aşı üretimi projesinin başındaki kişi ise veteriner hekim Gary Whittaker’dir. Bu kuruluşlarda çalışan teknik elemanların büyük bir bölümü de veteriner hekimdir.
HAYVANSAL KÖKENLİ
Dünyada başta şarbon olmak üzere biyolojik savaş ajanı olarak kullanılan mikropların yüzde 80’i hayvansal kökenlidir.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA), yani Avrupa’daki gıdaların insan sağlığına olan etkilerini denetleyen kurumun başkanı da Dr. Bernhard Uhl adlı bir veteriner hekimdir.
Dünyada ilk defa sığır vebası virüsünün izolasyonunu yapan ve filtrelerden geçtiğini ispatlayan veteriner hekim bilim insanları Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün ve Dr. Adil Mustafa Şehzadebaşı’dır.
KURTULUŞ SAVAŞI
Nitekim ulusal Kurtuluş Savaşı’nda sığır vebasına yakalanan öküzler nedeniyle ordunun hareket ve lojistik gücü zayıfladığında, Türk veteriner hekimleri hazırladıkları aşı ve serumları uygulayarak öküzleri iyileştirmişler ve savaşın seyrini değiştirmişlerdir. Bunun üzerine Mareşal Fevzi Çakmak, “Türk veteriner hekimleri olmasaydı bağımsızlığımızı kazanamayacaktık” özlü sözünü söylemiştir.
Günümüzde koronavirüs kedilerde, köpeklerde, sığırlarda ve tavuklarda hastalık yapmaktadır. Hayvanlardaki korona hastalığına karşı veteriner hekimler ithal aşıları başarıyla kullanmaktadırlar. Hatta tavuklarda koronavirüsün neden olduğu enfeksiyöz bronşitiz hastalığına karşı yıllar önce Manisa Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nde Türk veteriner hekimleri tarafından aşı üretilmiş ve başarıyla uygulanmıştır. Ne yazık ki bu enstitü 2004 yılında kapatılmıştır.
Yarın: Tek tip sağlık,
GÜNÜN SÖZÜ
RUSYA İLE MÜZAKERE NEYE BENZER
“(AMERİKAN basınına konuşurken) Başkan Putin’in Ukrayna’dan, özellikle Doğu Ukrayna (Donbas) ve Kırım’dan çıkmaktan başka çaresi olmadığına inanıyorum. Kalanını zamana bırakıyoruz. Rusya ile müzakereler mayın tarlasında yürümeye benzer.”
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba
NASIL KAZIKLANDIM, GÖRÜN
ALANYA Kestel’de on gün kadar önce gece 95 kuruş indirim geldiği için Yüceller Petrol’den (Petrol Ofisi) otogaz almak istedim. “İndirimden haberim yok” dedi, bana 3.74’ten verdi. Şüpheye düştüm, Gazipaşa’da Petrol Ofisi’nde litresi 3.04 idi; Alanya’da kazıklandığımı anladım. Bayileri dolaştım, Opet’de 2.85, Class Oil istasyonunda ise 2.49 idi, oradan aldım tabii. İstanbul Göztepe ve Merter’de Class Oil 2.49’dan satıyor. 100 litre otogaz alımında sabah aldığım Petrol Ofisi ile Class Oil arasında 1.45 lira fiyat farkı var. Yani vatandaş kazıklanıyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’a buradan iletiyorum: Vatandaş bu kadar kazıklanır mı?
İstanbul’da Class Oil’in sattığı otogaz ile Alanya Petrol Ofisi bayisinin satış fiyatı arasında yüzde 65 fiyat farkı var. Class Oil 2.29, Petrol Ofisi 3.74. İkisinin arasında 1.45 lira fiyat farkı olur mu? Her ikisinin de aynı ürünü Tüpraş’tan aldıklarını da hatırlatmak isterim.
KORONAYLA MÜCADELE VE SANSÜR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, AKP’nin hazırladığı ve önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacağı ifade edilen yasa teklifi taslağına tepki gösterdi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ‘vatandaşa destek’ adı altında hazırlanan taslağın asıl amacının ‘sansür’ olduğunu ifade ederek “Vatandaş aş, iş; AKP ise sosyal medyayı zapturapt altına alma derdinde. Dünyanın neresinde virüs ile mücadele sansür yoluyla yapılıyor?” dedi.
GÜRER: ‘BELEDİYE İŞÇİLERİ GERÇEK KADRO İSTİYOR’
NİĞDE milletvekili Ömer Fethi Gürer, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarından sonra en faal olan kesimlerin başında gelen belediye işçilerinin büyük bölümünün halen gerçek belediye kadrosu değil, belediye şirket kadrosunda olduğunu ve daimi kadroya alınmadığını belirterek, “En azından bu süreçte kadro bekleyen belediye işçilerinin haklı talepleri yerine getirilmelidir” dedi.
DPT HAYATA GEÇİRİLMELİ
“PLANLAMAK, planlayabilmek çok önemli bence. Dünyayı görmüş bilgili donanımlı ve hayalleri olan vizyoner insanlara Türkiyemizin çok ihtiyacı var. DPT tekrar hayata geçirilmelidir.”
OKUYUNUZ
İŞÇİ çıkarma yasağı doğru ama... İşsizler havuzunun daha da taşmaması için yerinde bir önlem ama uygulamasının nasıl olacağı sorularla dolu. Dr. Engin Ünsal’ın ilginç yazısı.
İSKİ faturalarında “Tahakkuk farklı okuma yapılan ilk dönemde mahsuplaştırılacaktır” dendiğini biliyor musunuz?
Ufuk ASIMPINAR