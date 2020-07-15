Tek adam CHP’si mi?

CHP’de önemli görevler yapmış duayenler ile genel merkeze muhalefet edenlerin eleştirileri, talepleri şöyle özetlenebilir:
“Salonun sahibi Bilkent Üniversitesi Rektörü’nün açıkladığı resmi belge ve projelerde salonun kullanım alanı 2 bin metrekaredir, Bilim Kurulu’nun belirlediği pandemi koşullarına göre salonda 900 kişi bulunabilecektir.
- Kurultayda oy kullanma hakkına sahip kurultay üyesi sayısı 1362’dir. Onur üyeleri, medya mensupları, idari, teknik görevliler, güvenlik elemanları ile içecek-yiyecek servisi çalışanları dahil salonda en az 2 bin kişi bulunacaktır. Pandeminin resmen belirlenen kurallarına uymamanın yaratacağı sonuçların sorumluluğunu kim üstlenir? Kurultay ilerdeki bir zamanda, uygun yer ve koşullarda yapılmalıdır.
- Yerel seçimlerde ‘millet ittifakı’nın kurulmuş olması başarıdır ve bu ittifak yeni bileşenleriyle güçlendirilmeli ve sürdürülmelidir. ‘Cumhur ittifakı’nın kaybetmesini, ‘millet ittifakı’nın ve CHP’nin kazanmasını sağlayan başlıca faktörlerin a) milletin kamplara bölünmesi, b) işsizlik ve pahalılık, c) huzur ve güven yokluğu, d) Kürt kökenli seçmenlerin özellikle CHP adaylarına oy vermeleri olduğu kabul edilerek birçok bileşeni olan yerel seçimler başarısı sadece genel merkez yöneticilerine indirgenmemeli ve de kendi makamlarının korunmasına tahvil edilmeye çalışılmamalı, tek adamlığa heveslenilmemelidir.
ONUR ÜYELERİNE SAYGISIZLIK
CHP tüzüğünün ‘kurultay üyeleri’ni sayan 46. maddesi: ‘a) Genel başkan, PM üyeleri ve milletvekilleri doğal üye, b) il kongrelerinde milletvekilli sayısının iki katı olarak belirlenen seçilmiş üye, c) geçmişte genel başkanlık, bakanlık, milletvekilliği, PM üyeliği yapanlar, onur üyesidir’ hükmünü getirmiştir.
Devşirilmeden önce ‘CHP kapatılmalı, vakıf yapılmalı’ diyen şimdinin CHP Genel Başkan Yardımcısı ‘Salon küçük, onur üyelerini bu kurultaya almayacağız’ diyerek daha başta hukuka, tüzüğe, demokratik kurallara uymayacaklarını ilan ile vakıf yapmayı beceremedikleri ‘CHP’yi tek adam CHP’si yapacağız’ demiş oluyor!
CHP’de siyaset yapmış, önemli hizmetlerde bulunmuş, halen de her şeyi ile CHP’ye hizmet eden kurultay onur üyeleri olan H. Çetin, M. Karayalçın, A. Öymen, E. Çevikçe, Ö. Sav, A. Sav, E. Karakaş, F. Sağlar, Z. Temizel, H. F. Güneş, S. Ergül, S. Oktay, A. Keskin, K. Anadol, B. Baykam, O. Öymen, N. Matkap, Ö. Alpago ve diğerleri için ‘Kurultaya giremez, almayacağız’ deniliyor.
70 yıldır her kurultayda olduğu gibi, bu kurultayın onur üyeleri de kurultaya gelecek ve salona gireceklerdir. İçişleri Bakanı Soylu’ya ‘kurultaya girecekler-giremeyecekler’ listesi verilecek, Polis bariyerleri ve barikatları ile engel mi olunacak?
Gençlik kolları da bu kanunsuz, tüzüğe aykırı direktiflerinizi uygulamaz. Sayın CHP Genel Başkan Yardımcısının özel militanları, milisleri var ise Çubuk’taki linç girişiminde onların başında genel başkanı korusalardı!
POLİS KURULTAYI MI?
Söylendiği gibi ‘iktidar kurultayı’ değil de, CHP tarihinde bir kara leke gibi duran, Ankara dışında Jandarma dikenli tel bariyerleri arkasında yapılan, medyada ve kamuoyunda ‘jandarma kurultayı’ diye nitelenen kurultay benzeri bir ‘polis kurultayı’ mı yapılacak?
Sayın Kılıçdaroğlu kurultayın hukuka uygun yapılmasından birinci derecede sorumludur. Onur üyeleri, delegeler, partililer olarak kendisini görevini yapmaya; olaylı, tartışılan bir kurultay yapılmaması için gerekli önlemleri almaya ve açıklamada bulunmaya davet ediyoruz.”
Kurultay için yukarıda söylenen konularda bakalım Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek, ne yapacak?
BİLİYOR MUSUNUZ?
15 TEMMUZ hain darbe girişiminin 4. yıldönümü nedeniyle bugün 11.30’dan itibaren, Tunus Caddesi’ndeki TESK Genel Merkez binası önünde vatandaşlara Türk bayrağı dağıtımı yapılacağını...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün, partisinin milletvekillerine Ege adalarıyla ilgili bir bilgi notu göndererek, “Bu konuda soru önergesi vermemiz, iktidarı sıkıştırmaktan çok bizi zor durumda bırakabilecek bir durum oluşturmaktadır” dediğini...
ESKİŞEHİR milletvekili Utku Çakırözer’in, TCDD’nin YHT ve ana hat seferlerinde engellilere ücretsiz ulaşım hakkının kaldırmasına“Engellileri eve mi kapatmak istiyorsunuz? Engellinin seyahat hakkını elinden almak ayrımcılıktır” diye tepki gösterdiğini...
EMPERYALİZMİN TRUVA ATI: FETÖ
“15 Temmuz’un verdiği en önemli ders, kamusal alanın mensubiyetler üzerinden değil liyakat esasıyla tanzim edilmesi gerektiğidir.”
Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı Talip GEYLAN
ANKARA’NIN ‘ADALET’İ VARDI
“ANKARA’da doğdu; en güzel, en aydınlık ve en kötü, en karanlık yılları Ankara’da yaşadı. Romanının kalbi de Ankara oldu, edebiyatının da.
O yıllarda yine de Ankara’nın adaleti vardı. Adalet Ağaoğlu, Cumhuriyet kadını, Cumhuriyet belleği, Cumhuriyet romancısıydı. Ankara’yı yazdı, Türkiye’yi etkiledi. Binlerce teşekkür, sevgi, saygı, hayranlıkla...”PEN Yazarlar Derneği
PROF. DR. TÜRK DİYOR Kİ
PFOF. Dr. Hikmet Sami Türk’ten, Ayasofya kararnamesi üzerine bir yorum: “İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 15. maddesi 1. fıkrasının (b) bendine göre, aynı kanunun 14. maddesinin 3. fıkrasının (c) ve (e) bentlerindeki ‘ehliyet’ ve ‘süre aşımı’ yönünden reddi gereken bir davanın kabulü ile altında Cumhuriyet’in kurucusu Kemal Atatürk’ün imzası bulunan bir Bakanlar Kurulu kararnamesinin iptali yanlıştır.”
‘AYRILMALAR OLAĞAN DURUMLARDIR’
S.B.Ü İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Ertürk, hastanesinin başarısını anlatırken “Birçok mücbir sebepten dolayı hekimlerimiz hastanelerinden ayrılabilmektedirler. Bunların tamamı her ne kadar istemesek de hekimlerimizin kendi istekleri doğrultusunda olan, yönetsel anlayışla alakası olmayan ve birçok hastanede de olması muhtemel olan, olağan durumlardır” açıklamasını yaptı.
Tek adam CHP’si mi?
CHP’nin 25-26 Temmuz’da yapılacak 37. kurultayı; zamanı, yeri ve genel merkezin yasa ve tüzük dışı uygulamaları nedeniyle/iddialarıyla tartışılmaya devam ediyor.
CHP’de önemli görevler yapmış duayenler ile genel merkeze muhalefet edenlerin eleştirileri, talepleri şöyle özetlenebilir:
“Salonun sahibi Bilkent Üniversitesi Rektörü’nün açıkladığı resmi belge ve projelerde salonun kullanım alanı 2 bin metrekaredir, Bilim Kurulu’nun belirlediği pandemi koşullarına göre salonda 900 kişi bulunabilecektir.
- Kurultayda oy kullanma hakkına sahip kurultay üyesi sayısı 1362’dir. Onur üyeleri, medya mensupları, idari, teknik görevliler, güvenlik elemanları ile içecek-yiyecek servisi çalışanları dahil salonda en az 2 bin kişi bulunacaktır. Pandeminin resmen belirlenen kurallarına uymamanın yaratacağı sonuçların sorumluluğunu kim üstlenir? Kurultay ilerdeki bir zamanda, uygun yer ve koşullarda yapılmalıdır.
- Yerel seçimlerde ‘millet ittifakı’nın kurulmuş olması başarıdır ve bu ittifak yeni bileşenleriyle güçlendirilmeli ve sürdürülmelidir. ‘Cumhur ittifakı’nın kaybetmesini, ‘millet ittifakı’nın ve CHP’nin kazanmasını sağlayan başlıca faktörlerin a) milletin kamplara bölünmesi, b) işsizlik ve pahalılık, c) huzur ve güven yokluğu, d) Kürt kökenli seçmenlerin özellikle CHP adaylarına oy vermeleri olduğu kabul edilerek birçok bileşeni olan yerel seçimler başarısı sadece genel merkez yöneticilerine indirgenmemeli ve de kendi makamlarının korunmasına tahvil edilmeye çalışılmamalı, tek adamlığa heveslenilmemelidir.
ONUR ÜYELERİNE SAYGISIZLIK
CHP tüzüğünün ‘kurultay üyeleri’ni sayan 46. maddesi: ‘a) Genel başkan, PM üyeleri ve milletvekilleri doğal üye, b) il kongrelerinde milletvekilli sayısının iki katı olarak belirlenen seçilmiş üye, c) geçmişte genel başkanlık, bakanlık, milletvekilliği, PM üyeliği yapanlar, onur üyesidir’ hükmünü getirmiştir.
Devşirilmeden önce ‘CHP kapatılmalı, vakıf yapılmalı’ diyen şimdinin CHP Genel Başkan Yardımcısı ‘Salon küçük, onur üyelerini bu kurultaya almayacağız’ diyerek daha başta hukuka, tüzüğe, demokratik kurallara uymayacaklarını ilan ile vakıf yapmayı beceremedikleri ‘CHP’yi tek adam CHP’si yapacağız’ demiş oluyor!
CHP’de siyaset yapmış, önemli hizmetlerde bulunmuş, halen de her şeyi ile CHP’ye hizmet eden kurultay onur üyeleri olan H. Çetin, M. Karayalçın, A. Öymen, E. Çevikçe, Ö. Sav, A. Sav, E. Karakaş, F. Sağlar, Z. Temizel, H. F. Güneş, S. Ergül, S. Oktay, A. Keskin, K. Anadol, B. Baykam, O. Öymen, N. Matkap, Ö. Alpago ve diğerleri için ‘Kurultaya giremez, almayacağız’ deniliyor.
70 yıldır her kurultayda olduğu gibi, bu kurultayın onur üyeleri de kurultaya gelecek ve salona gireceklerdir. İçişleri Bakanı Soylu’ya ‘kurultaya girecekler-giremeyecekler’ listesi verilecek, Polis bariyerleri ve barikatları ile engel mi olunacak?
Gençlik kolları da bu kanunsuz, tüzüğe aykırı direktiflerinizi uygulamaz. Sayın CHP Genel Başkan Yardımcısının özel militanları, milisleri var ise Çubuk’taki linç girişiminde onların başında genel başkanı korusalardı!
POLİS KURULTAYI MI?
Söylendiği gibi ‘iktidar kurultayı’ değil de, CHP tarihinde bir kara leke gibi duran, Ankara dışında Jandarma dikenli tel bariyerleri arkasında yapılan, medyada ve kamuoyunda ‘jandarma kurultayı’ diye nitelenen kurultay benzeri bir ‘polis kurultayı’ mı yapılacak?
Sayın Kılıçdaroğlu kurultayın hukuka uygun yapılmasından birinci derecede sorumludur. Onur üyeleri, delegeler, partililer olarak kendisini görevini yapmaya; olaylı, tartışılan bir kurultay yapılmaması için gerekli önlemleri almaya ve açıklamada bulunmaya davet ediyoruz.”
Kurultay için yukarıda söylenen konularda bakalım Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek, ne yapacak?
BİLİYOR MUSUNUZ?
15 TEMMUZ hain darbe girişiminin 4. yıldönümü nedeniyle bugün 11.30’dan itibaren, Tunus Caddesi’ndeki TESK Genel Merkez binası önünde vatandaşlara Türk bayrağı dağıtımı yapılacağını...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün, partisinin milletvekillerine Ege adalarıyla ilgili bir bilgi notu göndererek, “Bu konuda soru önergesi vermemiz, iktidarı sıkıştırmaktan çok bizi zor durumda bırakabilecek bir durum oluşturmaktadır” dediğini...
ESKİŞEHİR milletvekili Utku Çakırözer’in, TCDD’nin YHT ve ana hat seferlerinde engellilere ücretsiz ulaşım hakkının kaldırmasına“Engellileri eve mi kapatmak istiyorsunuz? Engellinin seyahat hakkını elinden almak ayrımcılıktır” diye tepki gösterdiğini...
EMPERYALİZMİN TRUVA ATI: FETÖ
“15 Temmuz’un verdiği en önemli ders, kamusal alanın mensubiyetler üzerinden değil liyakat esasıyla tanzim edilmesi gerektiğidir.”
Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı Talip GEYLAN
ANKARA’NIN ‘ADALET’İ VARDI
“ANKARA’da doğdu; en güzel, en aydınlık ve en kötü, en karanlık yılları Ankara’da yaşadı. Romanının kalbi de Ankara oldu, edebiyatının da.
O yıllarda yine de Ankara’nın adaleti vardı. Adalet Ağaoğlu, Cumhuriyet kadını, Cumhuriyet belleği, Cumhuriyet romancısıydı. Ankara’yı yazdı, Türkiye’yi etkiledi. Binlerce teşekkür, sevgi, saygı, hayranlıkla...”PEN Yazarlar Derneği
PROF. DR. TÜRK DİYOR Kİ
PFOF. Dr. Hikmet Sami Türk’ten, Ayasofya kararnamesi üzerine bir yorum: “İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 15. maddesi 1. fıkrasının (b) bendine göre, aynı kanunun 14. maddesinin 3. fıkrasının (c) ve (e) bentlerindeki ‘ehliyet’ ve ‘süre aşımı’ yönünden reddi gereken bir davanın kabulü ile altında Cumhuriyet’in kurucusu Kemal Atatürk’ün imzası bulunan bir Bakanlar Kurulu kararnamesinin iptali yanlıştır.”
‘AYRILMALAR OLAĞAN DURUMLARDIR’
S.B.Ü İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Ertürk, hastanesinin başarısını anlatırken “Birçok mücbir sebepten dolayı hekimlerimiz hastanelerinden ayrılabilmektedirler. Bunların tamamı her ne kadar istemesek de hekimlerimizin kendi istekleri doğrultusunda olan, yönetsel anlayışla alakası olmayan ve birçok hastanede de olması muhtemel olan, olağan durumlardır” açıklamasını yaptı.