TBMM’de kritik HSK üyeliği seçimi

‘CHP’li avukat yanıtlanmayacak mı?’ başlıklı dünkü yazımızda parti avukatı Mustafa Kemal Çiçek’in eleştirilerine partinin hukuk biriminden ağır bir karşılık geldi ve şu ifadeler kullanıldı: “CHP’nin birçok avukatı bulunmaktadır. Bu avukatlardan birisi de maalesef parti aleyhine yalan ve iftiraları ile gündeme gelen Mustafa Kemal Çiçek’tir. Suç kapsamlı açıklamaları, gündeme getirdiği yalan ve iftiraları nedeniyle adı geçen avukat hakkında derhal azil işlemi yapılmış ve diğer hukuksal girişimlerde bulunulması kararı alınmıştır. Bu kapsamda, tatil sürecinin bitimi olan 17.05.2021 tarihi itibariyle; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Ankara Barosu Başkanlığına hazırlanmış olan şikâyet dilekçeleri sunulacak, ayrıca hakkında 100.000 TL bedelli tazminat davası açılacaktır.”

Hukuk Birimi Bürosu daha sonra, “Avukatlık mesleğinin anlam ve önemini idrak edememiş Çiçek’in gündeme getirdiği tamamen yalan ve iftira kapsamındaki açıklamaları için her iddia yönünden ayrı açıklama yapılmasını doğru bulduğumuzdan, her bir iddiası sonrasında doğru bilgiler sunulması yoluna gidilecektir” diye devam ediyor.

İddia 1: Hazineden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında alınan toplam 650 milyon TL, anket ve TV harcamaları adı altında birilerine aktarıldı!

Yanıt 1: 2019, 2020 ve 2021 yıllarında alınan toplam Hazine yardımı 386.764.039 TL’dir. 650 milyon yardım alındığı iddiası tamamen yalandır! Üstelik bu 3 yıllık dönemde de il ve ilçe örgütlerinin tüm masrafları karşılanmış, il ve ilçe binası olarak onlarca yeni taşınmaz satın alınmış, araçlar alınmış, yüzlerce çalışanın ödemeleri karşılanmış, seçim çalışmaları yapılmıştır. Dahası, tüm harcamaların denetimleri de ‘eksiksiz’ olarak yerine getirilmiştir.

İddia 2: İstanbul seçimleri için Genel Merkez’den 100 milyon TL gönderildi!

Yanıt 2: 100 milyon iddiası yalan kapsamında bulunmaktadır.

İddia 3: Parti ile ilgili bildiklerim yüzünden beni gönderemediler, Parti’den atamadılar!

Yanıt 3: Bu iddia ve değerlendirme de doğru değildir. Adı geçen avukatın ekonomik ve sosyal durumundan ötürü zarar görmemesi hassasiyeti çerçevesinde önceden Parti ile ilişiğinin kesilmesi yoluna gidilmemiştir. Zira Parti avukatlığını yapmasından ötürü kendisine her ay düzenli ödemeler yapılmıştır!

İddia 4: