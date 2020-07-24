Tarihte bugün güzel bir gün

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi, 24 Temmuz’da imzalanan Lozan Antlaşması’yla ilgili anlamlı bir açıklama yaptı ve “Lozan karşıtlığı bölücü, gerici, işbirlikçi, cemaatçi, tarikatçı, PKK ve FETÖ’cü vb yapılanmalara göz yummaktır” dedi. ADD’nin açıklaması özetle şöyle:
“Lozan, Cumhuriyetimizin ve milletimizin dayandığı en güçlü siyasi ve hukuki temeldir. Bu temelle oynamak, Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılması ve yıkılmasıdır. Milletimizin ayrıştırılması, kamplaştırılması ve kutuplaştırılmasıdır. Buna izin vermeyeceğiz. Lozan karşıtlarının yürüttüğü, sinsi politikalara seyirci kalmadık, kalmayacağız.
Lozan’ın 97. yıldönümünde Büyük Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün, milli kahramanlarımızın, devrim ve demokrasi şehitlerimizin manevi huzurlarında ve milletimizin önünde bir kez daha ant içiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhuriyetimizin çağdaş niteliklerine, Lozan’a ve milletimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Uyarıyoruz: Lozan karşıtlığı, Sevr yandaşlığıdır. Atatürk’ün kurduğu milli devletin tasfiyesidir. Orta çağ karanlığına teslim olmaktır. Hilafet ve saltanat heveslilerine biat etmektir. Bu emperyal oyunlara karşı, herkesi dikkatli olmaya; yurttaşlık sorumluluğu ile yasal ve demokratik yollarla mücadeleye çağırıyoruz.”
(ADD Genel Merkezi’nde bu akşam bir Lozan etkinliği yapılacak.)
UNUTMA!
1. DÜNYA Savaşı’nın ardından Sevr Anlaşması’yla neredeyse yok edilmek istenen ülke, verdiği Kurtuluş Savaşı’yla Mondros’un yerine Mudanya’yı, Sevr’in yerine Lozan’ı getirmiştir.
24 Temmuz 1923- Günümüz Türkiyesi’nin sınırlarının çizildiği Lozan Antlaşması imzalandı.
24 Temmuz 1950- Gazeteciler Cemiyeti, sansürün kaldırılışını Basın Bayramı ilan etti.
24 Temmuz 1960- Basın Ahlak Yasası imzalandı.
24 Temmuz 1963- Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıktı.
MÜBADİLLER LOZAN’IN BAYRAM OLMASINI İSTİYOR
TÜRKİYE’de 33 mübadil derneğinin önderi Esat Halil Ergelen, Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler ve vakıf genel sekreteri Sefer Güvenç’i temsilen TBMM’ye, siyasi parti yöneticilerine, milletvekillerine, STK’lara ve kamuoyuna bir açıklama yaparak 24 Temmuz’un ‘Lozan Barış Bayramı’ olarak ilan edilmesini ve resmen kutlanmasını istediklerini açıkladı.
Kurultayda PM’ye aday önermede sayı sınırı yok
İŞTE LİSTE OYUNU!
CHP kurultayı yarın başlayacak. İlk günkü seçimde Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6. kez genel başkan seçilmesi bekleniyor. Pazar günü de PM ve diğer organların seçimi var. Siyasi yasalar üzerinde uzmanlığı bilinen Sabri Ergün’e sormaya devam ediyoruz. “Parti meclisi adayı önermede sayı sınırlaması yoktur” diyor.
“Kurultayda seçimler öncesinde gözetilmesi gereken tüzüğün 51. maddesinin 2. ve 3. fıkra hükümleri önemlidir” diyor.
- fıkra, “Genel başkan adayı olmak için kurultay üye sayısının en az yüzde 5’inin yazılı (imzalı) önerisi gerekir. Bir kurultay üyesi genel başkan adaylarından sadece birisi için imza verebilir; mükerrer imzalar geçersizdir” buyurucu hükmünü getirmiştir.
- fıkra, “Parti meclisi (PM) üyeliğine aday olmak için en az on (10) kurultay üyesinin ya da genel başkanın yazılı (imzalı) önerisi gerekir” hükmünü getirmiştir. Bu 3. fıkra hükmünde, genel başkan adaylığını düzenleyen 2. fıkradaki gibi “Bir kurultay üyesi genel başkan adaylarından sadece birisi için imza verebilir” türünden kısıtlayıcı bir kayıt, bir sayı sınırlaması bulunmadığı içindir ki, bir kurultay üyesi birden fazla PM üye adayı için yazılı (imzalı) öneride bulunabilecektir.
‘Tek aday, tek liste’ yanlılarının “PM listesi için 52 aday x 10 imza=520 kurultay üyesi önerisi (imzası) gerekir” yönündeki görüşlerin hukuksal ve tüzüksel dayanağı yoktur.
Genel merkez böyle bir şeyi savunabilir mi?
BLOK LİSTE İLE TEK LİSTE RİSKİ
Tüzüğün 51. maddesinin 5. ve 6. fıkraları kurultay başladığında ve kurultay seçimleri öncesinde dikkatle gözetilmesi gereken önemli düzenlemeler getirmişlerdir. Kurultayda ‘çarşaf liste’ değil, 51/5 madde ve fıkrasına göre blok liste önerilir ve kabul edilir ise PM ve YDK seçimlerinin ‘tek blok liste’ ile yapılması söz konusu olabilir.
Şöyle ki: Kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu dışında bir başka aday çıkmaz, çıkar da yeterli imzayı toplaması mümkün kılınmaz olursa, tüzüğün 51/6 maddesi ve fıkrası “Blok liste ancak kurultayca seçilmiş genel başkan (ki genel başkan seçimi ilk gün yapılmakta, PM ve YDK seçimleri ise kurultayın ikinci günü yapılmaktadır) ya da genel başkan adayları tarafından belirlenen (önerilen) adayların yer aldığı listedir” hükmünü getirdiğinden, tek aday olarak birinci gün seçilen -başka genel başkan adayı olmadığı için başka bir PM ve YDK aday listesi de tüzük gereğince olamayacağı için- Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olarak belirleyip önereceği PM ve YDK adayları ‘blok listesi’ seçimlerde zorunlu olarak oy verilecek ‘tek liste’ olacaktır.
Elbette ki bütün bunların ne kadar hukuki ve demokratik olduğunu yurttaşlar, delegeler ve partililer takdir edecektir!
BİLİYOR MUSUNUZ?
AYASOFYA’DA CUMA NAMAZI
DANIŞTAY 10. Dairesi’nin Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesinden sonra ilk Cuma namazının bugün kılınacağını...
CHP Hatay Milletvekili Mahmut Güzelmansur’un, S. Arabistan’ın iki yıldır uyguladığı örtülü boykotun ağustosta tam boykota dönüştürüleceğinin öğrenilmesinin Hataylı ihracatçı ve TIR’cıları tedirgin ettiğini söylediğini...
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na bir okurumuzdan gelen notta, müteahhitlere yapılan baskı nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürü Behçet Eren’in mercek altına almasını istediklerini...
Tarihte bugün güzel bir gün
ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi, 24 Temmuz’da imzalanan Lozan Antlaşması’yla ilgili anlamlı bir açıklama yaptı ve “Lozan karşıtlığı bölücü, gerici, işbirlikçi, cemaatçi, tarikatçı, PKK ve FETÖ’cü vb yapılanmalara göz yummaktır” dedi. ADD’nin açıklaması özetle şöyle:
“Lozan, Cumhuriyetimizin ve milletimizin dayandığı en güçlü siyasi ve hukuki temeldir. Bu temelle oynamak, Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılması ve yıkılmasıdır. Milletimizin ayrıştırılması, kamplaştırılması ve kutuplaştırılmasıdır. Buna izin vermeyeceğiz. Lozan karşıtlarının yürüttüğü, sinsi politikalara seyirci kalmadık, kalmayacağız.
Lozan’ın 97. yıldönümünde Büyük Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün, milli kahramanlarımızın, devrim ve demokrasi şehitlerimizin manevi huzurlarında ve milletimizin önünde bir kez daha ant içiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhuriyetimizin çağdaş niteliklerine, Lozan’a ve milletimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Uyarıyoruz: Lozan karşıtlığı, Sevr yandaşlığıdır. Atatürk’ün kurduğu milli devletin tasfiyesidir. Orta çağ karanlığına teslim olmaktır. Hilafet ve saltanat heveslilerine biat etmektir. Bu emperyal oyunlara karşı, herkesi dikkatli olmaya; yurttaşlık sorumluluğu ile yasal ve demokratik yollarla mücadeleye çağırıyoruz.”
(ADD Genel Merkezi’nde bu akşam bir Lozan etkinliği yapılacak.)
UNUTMA!
1. DÜNYA Savaşı’nın ardından Sevr Anlaşması’yla neredeyse yok edilmek istenen ülke, verdiği Kurtuluş Savaşı’yla Mondros’un yerine Mudanya’yı, Sevr’in yerine Lozan’ı getirmiştir.
24 Temmuz 1923- Günümüz Türkiyesi’nin sınırlarının çizildiği Lozan Antlaşması imzalandı.
24 Temmuz 1950- Gazeteciler Cemiyeti, sansürün kaldırılışını Basın Bayramı ilan etti.
24 Temmuz 1960- Basın Ahlak Yasası imzalandı.
24 Temmuz 1963- Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıktı.
MÜBADİLLER LOZAN’IN BAYRAM OLMASINI İSTİYOR
TÜRKİYE’de 33 mübadil derneğinin önderi Esat Halil Ergelen, Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler ve vakıf genel sekreteri Sefer Güvenç’i temsilen TBMM’ye, siyasi parti yöneticilerine, milletvekillerine, STK’lara ve kamuoyuna bir açıklama yaparak 24 Temmuz’un ‘Lozan Barış Bayramı’ olarak ilan edilmesini ve resmen kutlanmasını istediklerini açıkladı.
Kurultayda PM’ye aday önermede sayı sınırı yok
İŞTE LİSTE OYUNU!
CHP kurultayı yarın başlayacak. İlk günkü seçimde Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6. kez genel başkan seçilmesi bekleniyor. Pazar günü de PM ve diğer organların seçimi var. Siyasi yasalar üzerinde uzmanlığı bilinen Sabri Ergün’e sormaya devam ediyoruz. “Parti meclisi adayı önermede sayı sınırlaması yoktur” diyor.
“Kurultayda seçimler öncesinde gözetilmesi gereken tüzüğün 51. maddesinin 2. ve 3. fıkra hükümleri önemlidir” diyor.
‘Tek aday, tek liste’ yanlılarının “PM listesi için 52 aday x 10 imza=520 kurultay üyesi önerisi (imzası) gerekir” yönündeki görüşlerin hukuksal ve tüzüksel dayanağı yoktur.
Genel merkez böyle bir şeyi savunabilir mi?
BLOK LİSTE İLE TEK LİSTE RİSKİ
Tüzüğün 51. maddesinin 5. ve 6. fıkraları kurultay başladığında ve kurultay seçimleri öncesinde dikkatle gözetilmesi gereken önemli düzenlemeler getirmişlerdir. Kurultayda ‘çarşaf liste’ değil, 51/5 madde ve fıkrasına göre blok liste önerilir ve kabul edilir ise PM ve YDK seçimlerinin ‘tek blok liste’ ile yapılması söz konusu olabilir.
Şöyle ki: Kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu dışında bir başka aday çıkmaz, çıkar da yeterli imzayı toplaması mümkün kılınmaz olursa, tüzüğün 51/6 maddesi ve fıkrası “Blok liste ancak kurultayca seçilmiş genel başkan (ki genel başkan seçimi ilk gün yapılmakta, PM ve YDK seçimleri ise kurultayın ikinci günü yapılmaktadır) ya da genel başkan adayları tarafından belirlenen (önerilen) adayların yer aldığı listedir” hükmünü getirdiğinden, tek aday olarak birinci gün seçilen -başka genel başkan adayı olmadığı için başka bir PM ve YDK aday listesi de tüzük gereğince olamayacağı için- Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olarak belirleyip önereceği PM ve YDK adayları ‘blok listesi’ seçimlerde zorunlu olarak oy verilecek ‘tek liste’ olacaktır.
Elbette ki bütün bunların ne kadar hukuki ve demokratik olduğunu yurttaşlar, delegeler ve partililer takdir edecektir!
BİLİYOR MUSUNUZ?
AYASOFYA’DA CUMA NAMAZI
DANIŞTAY 10. Dairesi’nin Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesinden sonra ilk Cuma namazının bugün kılınacağını...
CHP Hatay Milletvekili Mahmut Güzelmansur’un, S. Arabistan’ın iki yıldır uyguladığı örtülü boykotun ağustosta tam boykota dönüştürüleceğinin öğrenilmesinin Hataylı ihracatçı ve TIR’cıları tedirgin ettiğini söylediğini...
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na bir okurumuzdan gelen notta, müteahhitlere yapılan baskı nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürü Behçet Eren’in mercek altına almasını istediklerini...