Tam müjdelik bir haber

Yazımıza ‘müjde’ diyerek başlamak istiyoruz.
Dün, İstanbul’dan İzmir’e uzanan kara yolculuğumuz sırasında şahit olduklarımızı yazmış ve “Sanayi kümeleşmesi gibi tarım kümeleşmesini niçin planlamayız? Dünya ölçeğinde bir ‘tarım teknoparkı’ yapıp milyarlarca dolarlık ihracatı yakalayabiliriz” demiştik.
Bu yazımız üzerine İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli’den bir telefon aldık.
İTB 129 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en eski ticaret borsası, Kestelli de ilk ve tek kadın borsa başkanı.
Kestelli, İzmir Tarım ve Teknoloji Merkezi’nin (İTTM) kurulmakta olduğunu aktarıp şunları anlattı:
“Ülkemizde ve bölgemizde tarım, yüksek potansiyeline rağmen geleneksel yöntemlerle sürdürülmeye çalışılan bir sektör. İTTM Projesi, bu konudaki geç kalmışlığımızı gidermek üzere tarım girişimciliği ekosisteminin geliştirilmesini ve tarım 4.0 uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.
Bu amaçla önce Ege Üniversitesi ile birlikte tarım 4.0 raporunu hazırladık. Eksiklerimizi ve yapılması gerekenleri belirledik. Ardından İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) katkılarıyla İTTM’nin fizibilite raporlarını oluşturduk.
Ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Çiftliği’ni Türk tarımının ‘Silikon Vadisi’ haline getirmek üzere yola çıktık.
TARIM TEKNOLOJİLERİ
Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da büyük bir desteği söz konusu. İTTM’nin ülkemiz tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu teknolojik dönüşüme, yerli tarım teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesiyle katkı koymasını amaçlıyoruz. Ayrıca verimliliğin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi, girdi optimizasyonu, enerji tasarrufu, süregelen kronik sorunlara teknolojiyle çözümler üretmeye çalışılması ve güvenilir danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmesi de yapılacak çalışmalar arasında.”
Işınsu Hanım’ı dinledikten sonra umutlanmamak elde değil. Bu konuda daha fazla bilgilenmek gerekiyor.
MESAJ PANOSU
SAROZ’DAKİ ÇÖPLER BİZİ UTANDIRIYOR
SAHİLE bırakılan çöpler, çöp kutularının bulunmadığı kumsalların temel sorunu. Saroz kıyıları da belediye sınırları dışında olan köylerin doğal plaj alanlarıdır. Dolayısıyla vatandaşlar bu sahillerde çöp toplanmadığını bilerek (Kimi yerlerde çöp arabalarının girebileceği yol koşulları yoktur), sahilden ayrılırken torbaladıkları çöplerini sahilde bırakmayıp yanlarına almaları gerektiğini öğrenmeli, uygun yerde çöplerini muhafaza kutularına bırakmalıdır.
Köy muhtarları bu çözüme hassasiyet göstererek tatilcileri bilgilendirip ilgilerini sağlamak için yöntemler aramalıdır.
Örneğin camilerden salgınla ilgili yapılan anonsların benzeri sahile çöp bırakmamak için de yapılmalıdır. Çözüm için konu uzmanlarının da yardıma hazır olduğunu düşünüyorum.
Prof. Dr. Ayşen BULUT
Halk sağlığı uzmanı
-HAM bal, propolis, arı sütü, arı ekmeği ve polen gibi arı ürünlerinin çocukluk çağından itibaren tüketimi büyük önem taşıyor. Propolis, hem tarihte hem de günümüzde antiviral, antibakteriyel, antioksidan özellikleri ile ön plana çıkıyor. Yerli arı ürünlerinin üretimi desteklenmeli ve arttırılmalı.
Bilim Kurulu üyesi
Prof. Dr. Ateş KARA
- AYÇİÇEĞİ hasadına günler kala çiftçiye zulümdür bu. Gümrük vergisini çerezlikte yüzde 27’den yüzde 3’e indirmek doğru mudur? Biz DP olarak ne ezilen, ne ezen, insanca, hakça demokratik düzen istiyoruz.
Necmettin DÖNMEZ
BİLİYOR MUSUNUZ?
Öğrencilerin yüzde 5’inin evinde TV yok
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in “MEB’in paylaştığı son rakamlara göre Türkiye’de 1.5 milyon öğrencinin internet erişimi olan cihaza, 1 milyon öğrencinin ise internete erişimi yok. Öğrencilerin yüzde 5’inin evinde televizyon yok. Eğitimdeki mevcut eşitsizliğin daha da derinleşmesi riskine karşın cihaz ya da internete erişimi olmayan öğrencilere yönelik acil bir eylem planının hazırlanması, somut adımların atılması gerekmektedir” dediğini...
- HALKIN Kurtuluş Partisi (HKP)’nin, Eğirdir Gölü’nün kuruyarak yok olmasına karşı 24 Ağustos Pazartesi 15.00’de Eğirdir Kaleönü’nde yapılacak eylem çağrısında bulunduğunu...
- 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Kültür Bakanlığı’na “Tokat-Erbaa Horoztepe höyük ve nekropol alanını imara açıp, kime peşkeş çekmek istiyorsunuz?” diye sorduğunu...
- PANDEMİ döneminde online satışların artmasına dikkat çeken Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar’ın, ihracat yaptıkları Fransa, Hollanda ve ABD gibi ülkelere online satışların geçen yıla oranla yüzde 100 arttığını belirttiğini...
GÜNÜN SÖZÜ
‘MAVİ vatan’ projesinde bizlere bir olta atacak bir deniz bırakmayacak emperyallerle mücadele edenlerin, millete denize girmek için sahilde bir havuzluk yeri çok gören turizm vakıfları ile de mücadele etmesi gerekmiyor mu?” Tahir ÇALGÜNER
Tam müjdelik bir haber
Yazımıza ‘müjde’ diyerek başlamak istiyoruz.
Dün, İstanbul’dan İzmir’e uzanan kara yolculuğumuz sırasında şahit olduklarımızı yazmış ve “Sanayi kümeleşmesi gibi tarım kümeleşmesini niçin planlamayız? Dünya ölçeğinde bir ‘tarım teknoparkı’ yapıp milyarlarca dolarlık ihracatı yakalayabiliriz” demiştik.
Bu yazımız üzerine İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli’den bir telefon aldık.
İTB 129 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en eski ticaret borsası, Kestelli de ilk ve tek kadın borsa başkanı.
Kestelli, İzmir Tarım ve Teknoloji Merkezi’nin (İTTM) kurulmakta olduğunu aktarıp şunları anlattı:
“Ülkemizde ve bölgemizde tarım, yüksek potansiyeline rağmen geleneksel yöntemlerle sürdürülmeye çalışılan bir sektör. İTTM Projesi, bu konudaki geç kalmışlığımızı gidermek üzere tarım girişimciliği ekosisteminin geliştirilmesini ve tarım 4.0 uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.
Bu amaçla önce Ege Üniversitesi ile birlikte tarım 4.0 raporunu hazırladık. Eksiklerimizi ve yapılması gerekenleri belirledik. Ardından İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) katkılarıyla İTTM’nin fizibilite raporlarını oluşturduk.
Ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Çiftliği’ni Türk tarımının ‘Silikon Vadisi’ haline getirmek üzere yola çıktık.
TARIM TEKNOLOJİLERİ
Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da büyük bir desteği söz konusu. İTTM’nin ülkemiz tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu teknolojik dönüşüme, yerli tarım teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesiyle katkı koymasını amaçlıyoruz. Ayrıca verimliliğin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi, girdi optimizasyonu, enerji tasarrufu, süregelen kronik sorunlara teknolojiyle çözümler üretmeye çalışılması ve güvenilir danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmesi de yapılacak çalışmalar arasında.”
Işınsu Hanım’ı dinledikten sonra umutlanmamak elde değil. Bu konuda daha fazla bilgilenmek gerekiyor.
MESAJ PANOSU
SAROZ’DAKİ ÇÖPLER BİZİ UTANDIRIYOR
SAHİLE bırakılan çöpler, çöp kutularının bulunmadığı kumsalların temel sorunu. Saroz kıyıları da belediye sınırları dışında olan köylerin doğal plaj alanlarıdır. Dolayısıyla vatandaşlar bu sahillerde çöp toplanmadığını bilerek (Kimi yerlerde çöp arabalarının girebileceği yol koşulları yoktur), sahilden ayrılırken torbaladıkları çöplerini sahilde bırakmayıp yanlarına almaları gerektiğini öğrenmeli, uygun yerde çöplerini muhafaza kutularına bırakmalıdır.
Köy muhtarları bu çözüme hassasiyet göstererek tatilcileri bilgilendirip ilgilerini sağlamak için yöntemler aramalıdır.
Örneğin camilerden salgınla ilgili yapılan anonsların benzeri sahile çöp bırakmamak için de yapılmalıdır. Çözüm için konu uzmanlarının da yardıma hazır olduğunu düşünüyorum.
Prof. Dr. Ayşen BULUT
Halk sağlığı uzmanı
-HAM bal, propolis, arı sütü, arı ekmeği ve polen gibi arı ürünlerinin çocukluk çağından itibaren tüketimi büyük önem taşıyor. Propolis, hem tarihte hem de günümüzde antiviral, antibakteriyel, antioksidan özellikleri ile ön plana çıkıyor. Yerli arı ürünlerinin üretimi desteklenmeli ve arttırılmalı.
Bilim Kurulu üyesi
Prof. Dr. Ateş KARA
- AYÇİÇEĞİ hasadına günler kala çiftçiye zulümdür bu. Gümrük vergisini çerezlikte yüzde 27’den yüzde 3’e indirmek doğru mudur? Biz DP olarak ne ezilen, ne ezen, insanca, hakça demokratik düzen istiyoruz.
Necmettin DÖNMEZ
BİLİYOR MUSUNUZ?
Öğrencilerin yüzde 5’inin evinde TV yok
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in “MEB’in paylaştığı son rakamlara göre Türkiye’de 1.5 milyon öğrencinin internet erişimi olan cihaza, 1 milyon öğrencinin ise internete erişimi yok. Öğrencilerin yüzde 5’inin evinde televizyon yok. Eğitimdeki mevcut eşitsizliğin daha da derinleşmesi riskine karşın cihaz ya da internete erişimi olmayan öğrencilere yönelik acil bir eylem planının hazırlanması, somut adımların atılması gerekmektedir” dediğini...
- HALKIN Kurtuluş Partisi (HKP)’nin, Eğirdir Gölü’nün kuruyarak yok olmasına karşı 24 Ağustos Pazartesi 15.00’de Eğirdir Kaleönü’nde yapılacak eylem çağrısında bulunduğunu...
- 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Kültür Bakanlığı’na “Tokat-Erbaa Horoztepe höyük ve nekropol alanını imara açıp, kime peşkeş çekmek istiyorsunuz?” diye sorduğunu...
- PANDEMİ döneminde online satışların artmasına dikkat çeken Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar’ın, ihracat yaptıkları Fransa, Hollanda ve ABD gibi ülkelere online satışların geçen yıla oranla yüzde 100 arttığını belirttiğini...
GÜNÜN SÖZÜ
‘MAVİ vatan’ projesinde bizlere bir olta atacak bir deniz bırakmayacak emperyallerle mücadele edenlerin, millete denize girmek için sahilde bir havuzluk yeri çok gören turizm vakıfları ile de mücadele etmesi gerekmiyor mu?” Tahir ÇALGÜNER