Taliban meşrulaştırılmamalı

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Zorlu, dün kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı “haklı ve kutlu bir mücadelenin geri dönülmez bir zaferle taçlandığını gün” olarak nitelendirdi ve “Şüphesiz bu zaferin mimarı ve başkomutanı her geçen vakit önemini ve değerini daha iyi kavradığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Birileri görmek istemese de, tarihi çarpıtsa da gerçek budur. Atatürk Türk demektir. Bilimin önderliğine inançtır.

İnsan sevgisidir” dedi. Büyük Zafer’den iki yıl sonra 30 Ağustos 1924 günü Dumlupınar’da Çal Köyü yakınlarında Atatürk’ün katılımıyla ilk kutlama töreni yapıldığını aktaran Zorlu, Atatürk’ün burada yaptığı konuşmayı her Türk evladının mutlaka okuması gerektiğini söylüyor. Yaklaşık 7 sayfalık metinde 37 yerde Türk kavramını kullandığı görülmektedir. Mustafa Kemal Paşa öncelikle 30 Ağustos’un öneminden şöyle söz eder:

“30 Ağustos zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur. Ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbelli ki genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı.”

Atatürk, Türkiye’yi, Türk tarihini içerisine alacak şekilde görmekte ve yorumlamaktadır.

“Efendiler, yüzyıllardan beri inleyen, fakat baskıcıların, aldatanların, bilgisizlerin oluşturdukları engellerle yürek parçalayan sesini milletin kulağına duyuramayan zavallı vatan bugün diyor ki; can kulağınızı, bağrında en derin üzüntüler duymuş annenizin samimi sözlerine sürekli açık bulundurunuz. Efendiler, Asya’da, Avrupa’da, Afrika’da hükmedici olma güç ve kabiliyetini göstermiş olan atalarımız, zamanında bu sesi duymaktan geri çevrilmemiş olsalardı; Türk topluluğunun, Türk idealinin, Türk çıkarlarının korunmuş ve çoğaltılmış olacağı anavatanı bugünkü parçalanmış şekilde mi miras alırdık!”

Ve Mustafa Kemal Paşa hangi görev ve makamda olursa olsun ülkeyi yönetecek olanların üzerinde durması gereken yol haritasını açıklamaktadır:

YÜKSEK KARAKTER

“Efendiler! Yüzyıllardan beri Türkiye’yi yönetenler çok şeyler düşünmüşlerdir; fakat yalnız bir şeyi düşünmemişlerdir: Türkiye’yi. Bu düşüncesizlik yüzünden Türk vatanının, Türk milletinin uğradığı zararları ancak bir şekilde giderebiliriz: O da artık Türkiye’de Türkiye’den başka bir şey düşünmemek. Ancak bu düşünceyle hareket ederek her türlü kurtuluş ve mutluluk hedeflerine ulaşabiliriz.”

Ve konuşmasının sonunda tıpkı büyük nutukta olduğu gibi Türk gençliğine seslenmektedir.