Taliban meşrulaştırılmamalı

İnsan sevgisidir” dedi. Büyük Zafer’den iki yıl sonra 30 Ağustos 1924 günü Dumlupınar’da Çal Köyü yakınlarında Atatürk’ün katılımıyla ilk kutlama töreni yapıldığını aktaran Zorlu, Atatürk’ün burada yaptığı konuşmayı her Türk evladının mutlaka okuması gerektiğini söylüyor. Yaklaşık 7 sayfalık metinde 37 yerde Türk kavramını kullandığı görülmektedir. Mustafa Kemal Paşa öncelikle 30 Ağustos’un öneminden şöyle söz eder:
“30 Ağustos zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur. Ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbelli ki genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı.”
Atatürk, Türkiye’yi, Türk tarihini içerisine alacak şekilde görmekte ve yorumlamaktadır.
“Efendiler, yüzyıllardan beri inleyen, fakat baskıcıların, aldatanların, bilgisizlerin oluşturdukları engellerle yürek parçalayan sesini milletin kulağına duyuramayan zavallı vatan bugün diyor ki; can kulağınızı, bağrında en derin üzüntüler duymuş annenizin samimi sözlerine sürekli açık bulundurunuz. Efendiler, Asya’da, Avrupa’da, Afrika’da hükmedici olma güç ve kabiliyetini göstermiş olan atalarımız, zamanında bu sesi duymaktan geri çevrilmemiş olsalardı; Türk topluluğunun, Türk idealinin, Türk çıkarlarının korunmuş ve çoğaltılmış olacağı anavatanı bugünkü parçalanmış şekilde mi miras alırdık!”
Ve Mustafa Kemal Paşa hangi görev ve makamda olursa olsun ülkeyi yönetecek olanların üzerinde durması gereken yol haritasını açıklamaktadır:
YÜKSEK KARAKTER
“Efendiler! Yüzyıllardan beri Türkiye’yi yönetenler çok şeyler düşünmüşlerdir; fakat yalnız bir şeyi düşünmemişlerdir: Türkiye’yi. Bu düşüncesizlik yüzünden Türk vatanının, Türk milletinin uğradığı zararları ancak bir şekilde giderebiliriz: O da artık Türkiye’de Türkiye’den başka bir şey düşünmemek. Ancak bu düşünceyle hareket ederek her türlü kurtuluş ve mutluluk hedeflerine ulaşabiliriz.”
Ve konuşmasının sonunda tıpkı büyük nutukta olduğu gibi Türk gençliğine seslenmektedir.
Bölücü ve gerici terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağına; devletin bütünlüğünü, ulusun birliğini ve Cumhuriyetimizin kuruluş ilke ve devrimlerini koruma kararlılığının daha da güçlenerek süreceğine inanıyoruz. Yurttaşlarımızın, çocuklarımızın hiçbir ayrımcılık yapılmadan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nde, kardeşçe ve huzur içinde yaşamalarını istiyoruz. Bunun ancak doğru, kararlı ve el ele uygulanan politikalarla mümkün olacağını biliyoruz.
“İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB)” üyeleri olarak, ülkemizin plansız göçmen yoğunluğuyla demografik yapısının değiştirilmesine ve içinde bulunduğumuz orman yangınları, sel baskınları ve pandeminin neden olduğu zor günlerden bağımsızlık mücadelesindeki ruh ve iradeyle yine birlik ve dayanışma içinde el ele vererek kurtulacağımıza inanıyor, tüm Cumhuriyet sevdalılarının ‘Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.
Nazan MOROĞLU-İKKB Koordinatörü
GÜNÜN SÖZÜ“Politika tavla oynama, siyaset ise eksik taşla satranç oynama becerisidir.” Tahir Ç.
52 SAYFALIK YASA TASARISI İLE NE AMAÇLANMAK İSTENİYOR
BİR grup aydın sanatçı ve yazar bir bildiri yayınladı. Deniliyor ki: “Hükümetin başta Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları, Devlet Senfoni Orkestraları, Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet çok Sesli Korosu olmak üzere toplam 52 sanat kurumunun kapatılmasını öngören yasa tasarısı bizim ve çocuklarımızın geleceğini yok ediyor.
Bizler Cumhuriyet’in kültür-sanat kurumlarının kapatılmasına sonuna kadar karşıyız. Yapılması planlanan model baskıcı ve gerici bir modeldir ve sanatın özgürlüğünü elinden almaktadır.
Bunun yanı sıra eğitim fakülteleri, güzel sanatlar liseleri, konservatuvarlar da topun ucunda. Türkiye’de sanatın ölüm fermanı olan 52 sayfalık yasa tasarısı Meclis’te yarın, öbür gün onaylanabilir.
Sel felaketinin olduğu bir ilde caddenin adı “Dereboyu Caddesi”, size komik gelmez mi? Biz bunun gerisine bakalım. İstanbul’a bakalım; 2004-2021 yılları arasında İBB İmar Komisyonu’nda kaç plan değişikliği yapıldı? Bu sayı 15.000’i buluyor. Siz kalkıyor İmar Komisyonu’nda dere koruma bandını daraltıyor; yapılaşmanın yolunu açıyorsunuz. Zaten partilerin esas işi bu! Yazmaktan usanıyoruz. Ne yazık ki, aynı uygulama hep sürüyor.
AKP ve CHP fark etmiyor, partilerin gruplarında siyasetçiler ne diyor: “Bize oy veren seçmenler oralarda oturuyor, bu fukaraların kaçak yapılarını -artık gecekondu denilmiyor- yasal hale getirmemiz gerek.” Evet, kâğıt üzerinde dere koruma mesafeleri daraltılıyor ama Meclis kararlarını doğa dinlemiyor! Ne denir, dere yatağını bulur. Bundan en büyük zararı da orada oturan vatandaşlar görüyor. En büyük ihanet de, İSKİ içme suyu havza yönetmeliğinin, kaçak yapılaşmayı yasal hale getirmek için değiştirilmesi. (Bu sorunun cevabını eski İBB Meclis üyesi Hüseyin Sağ’a sorduk, “Arşivimde çalışmam lazım, yarın cevap veririm” dedi.)
‘DARA’YA ÇEKMEK
Bu duruma karşı meslek odaları davalar açtı, yönetmelikler iptal edildi; aksine İBB Meclisi’nde yeniden yönetmelikler geçirildi. Şu an İBB gündeminde yeni bir havza yönetmeliği dosyası bekliyor. Seçilmişler dosyalara ‘evet’ derken, siyaset etiği ve mühendislik bilimine saygısızlık yapıldığını hiç düşünmüyor. Bunlara olumlu oy kullanan İBB ve İlçe Meclis üyelerinin ‘dara’ya yani hesaba çekilmeleri gerekmiyor mu? İstanbul’da tehlike çok uzak değil!
Biz bunları yazarken utanıyoruz, önceki akşam Fatih Altaylı’nın programında ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, Melih Gökçek’in yolsuzluklarını sıralarken, el koyduğu belediye aracını ve mallarını geri vermesi gerektiğini anlatırken utandığımız gibi.
GÜNÜN SÖZÜ
“Tabiata karşı işlenen bir suçun intikamı, insan adaletinden daha zorlu olur.” (Dostoyevski)
SORU BAŞKA YANIT BAŞKA!
Üniversite hocalarının söyledikleri dikkati değer:
- Isparta Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Avcı, her yıl kovan başına üretimin düştüğüne işaret ederek, “Yangınlar küresel ısınmanın bir sonucu. Hava Toroslar’dan geçerken nemini bırakınca poyrazın sıcak bir yel şeklinde esmesi sonucu doğuyor. Nem yoksa ‘Basra böceği’ de aktif olmuyor; çok narin bir canlı... Basralı alanları da biz yeterince kullanamıyoruz. Çünkü sarp araziler ve yol yok. Köy köy çalışmak lazım. Böceğin yaşam alanları da yüksek rakımlara kayıyor. Gelecek sene Muğla’nın bütün orman yönetim planı değişecek. Basralı işletme sahaları ayrılmalı. Ağaçlandırılacak alanlarda yerel tohum kullanılması lazım. Yanmayan yerlerdeki ağaçları mutlaka korumalıyız” diye konuştu.
- Karabük Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Kavgacı da yangın sonrası restorasyona ilişkin olarak, “Yangından beş ay sonra yoğun çiçeklenme olacak. Farklı üretim şekilleri açısından mevcut sahalar çok büyük çeşitlilik sunacak. Tamamen yanmış alanlarda bile kozalaklar vardı. Bir şey yapmasak bile oralar gelişecek. Yalnız buralardan yanan ağaçları alırken erozyonun minimuma indirilmesi gerekiyor. Yaşlı kızılçam ormanları kendini toparlar. Genç olanlarda ağaçlandırma olabilir. Makilik alanlara hiç dokunmamak lazım. Belki sürekli yanan genç alanlar maki örtüsüne bile bırakılabilir” ifadelerini kullandı. Yanan yerlere meyve ağacı ekelim gibi fikirlerin yanlış olduğunu vurgulayan Ali Kavgacı, “Bu evin sahibi kızılçam, mülkiyet onda. Ormanda farklı ilişkiler var. Bir de kozalak patlamaz. Şunu da belirtelim. Patladı denilen şey mesela Manavgat’ta 6 kilometre öteye sıçramış. Yangın alanlarından fırlayan küçük parçalardır” bilgisini paylaştı.
- Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, devletin, bakanlığın yapması gerekenleri ilgililere aktaracaklarını belirtti ve “Hep birlikte elimizden geldiği kadar arıcılara yardım edersek, arıcıları ayağa kaldırırız” dedi. Ahbap Derneği Başkan Yrd. Emrah Aydoğdu bölgeye her türü yardıma hazır olduklarını bildirdi.
- Balcılar, üretici başına 20’şer çuval hibe ‘arı yemi’ desteği bekliyorlar, Yapılan hesaplamalara göre, bir çuval şeker 200 TL, üretici başına 4 bin TL’lik bir destek gerekiyor. 6 bin kayıtlı üretici içinse 24 milyon TL’lik bir hibe desteği şart.
Arıcılar yangınla sarsılmış, ‘Basra böceği’nin yaşam alanları küle dönmüş, nem için yağmur düşmüyor, en önemlisi de arıların ölmemesi için ‘bal yemi’ bekleniyor.
Arıcılarımız, ‘Keşke evlerimiz yansaydı ama ormanlar yanmasaydı’ diyorlar. Çünkü onların geçimi arıcılık...
“Çam balı üretiminden vazgeçmemeliyiz. Devletin bir şekilde bizlere sahip çıkması gerekiyor. Yağmuru bekliyoruz.”
Arıcılar ve akademisyenlerin istedikleri özetle şöyle:
Acil eylem planı hazırlamak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları ve arı yetiştirici birlikleri ile beraber acilen çalıştay yapmalıdır.
Yanan orman alanlarında, yeşil aksamı bulunan ağaçlar kesilmemeli, tahribatın tam olarak tespit edilebilmesi için bir yıl beklenmelidir.
Arıcıların, bu yılki Tarım-Kredi ve Ziraat Bankası’na ödemesi gereken borçlar ertelenmeli veya affedilmelidir.
Son yıllarda yanan veya kaybedilen alanların tekrar ‘Basralı saha’ haline gelmesi 35-40 yıllık bir süreci gerektiriyor. Bu çok acı bir durum. Arıcıların bu kadar süreye tahammülü olur mu? Bakanlıkça acil olarak çam balı üretimine uygun ‘Basralı’ olabilecek alanlar belirlenmeli ve üç yıllık plantasyon programına alınarak ülke arıcılarının kullanımına sunulmalıdır.
En önemlisi de arıcılara acilen ‘yem’ temin edilmelidir. Ve de acilen yağmur düşmeli.
ARI VARSA HAYAT VAR
2003-2006 arasında NATO’nun Afganistan Kıdemli Temsilcisi olarak Kabil’de görev yapan Hikmet Çetin, katıldığı bir TV programında, “Bir grup diğerini şikâyete gelirdi hep” diyordu. Buna ilaveten kırk yıldır ardı ardına gelen işgaller, dış müdahaleler, iç çatışmalar nedeniyle silahların hiç susmadığı bir ülke Afganistan.
Türkiye’nin 10 bin adetle en büyük ‘Atatürk Fotoğrafları’ koleksiyonuna sahip, Atatürk hayranı, 100 adet yayınlanmış kitabı olan Hanri Benazus şöyle diyor: “Atatürk yokluktan bir ulus, bir modern devlet yarattı, değerini bilelim.” 1937’de 7 yaşında bir çocukken Atatürk ile tanışan Benazus, “Atatürk bana adımı soyadımı sordu, Hanri Benazus dedim. Bana sen kimsin, adın niye Hanri, niye Ahmet Mehmet değil, demedi. ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sözünü ben o zaman anladım” diyor. Ne denir: ‘Hayat ileriye doğru yaşanır, ancak geriye doğru anlaşılır.”
ŞİMDİ DE MÜLTECİ DENEMESİ Mİ
BTP lideri Hüseyin Baş’tan dikkat çekici açıklamalar:
İngiliz’in sermayesi ile İngiliz’e uşaklık yapanlar Atatürk’e düşmanlık yapıyor.
Herkes din tüccarı ama kimse dinini yaşamıyor, herkes Cumhuriyet tüccarı ama kimsenin Atatürk’e bir bağlılığı yok.
Bu ülkeyi Alevi-Sünni, Kürt-Türk diye birbirine düşüremeyenler mülteciler üzerinden deneme yapıyor.
Ülkede mülteciler eliyle karışıklık çıkarıp bu ülke insanına da
Santraller 26.08.2013 tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 07.08.2014 tarihli kararıyla özelleştirilmiş ve şirketimiz tarafından 2.671 milyar ABD doları bedelle devralınmıştır. Enerji kaynağı yerli kömür olan bu santrallerin ham madde ihtiyacı, bölgedeki kömür havzasından karşılanmaktadır.
Ören Akbelen, aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) orman gençleştirme planlaması kapsamında yer alan bölgelerden biridir. Bölge, halihazırda ‘2019 yılı endüstriyel plantasyon alanı’ olarak tanımlanmış ve maden faaliyetlerine uygun olarak teslim edileceği tarafımıza bildirilmiştir.
Bir kamu hizmeti olan elektrik üretimi ve madencilik faaliyetleri, 28.11.2020 tarihinde OGM tarafından uygun görüşü ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan orman izinlerine istinaden ‘görevli şirket’ sıfatıyla yürütülmektedir. Bahsi geçen orman izinleri için ağaçlandırma bedelleri ve yıllık kullanım bedellerinin tamamı, OGM hesaplarına zamanında yatırılmıştır. İzne konu orman alanının maden faaliyetlerine uygun şekilde şirketimize teslimi ise Orman İşletme Müdürlüğü’nün sorumluluk alanındadır.
“Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri” olarak yangın başladığı andan itibaren ortakların Türkiye’de mevcut tüm şantiye ve işletmelerindeki iş makinaları, yangın araçları ve teçhizatlarını uzman personellerle beraber yangın bölgesine gönderdik. Sadece Termik santrallerin değil aynı zamanda bölgedeki yerleşim alanlarının da yangından etkilenmemesi için olağanüstü çaba gösterdik. Ayrıca Belarus’tan 1 adet MI26 tipi 12 ton kapasiteli helikopteri kiralayıp orman yangınlarında kullanılmak üzere tahsis ettik. Helikopter halihazırda bölgede yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmaktadır.
Ülkemizin yaralarını elbirliğiyle sardığımız bu dönemde, yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını ve söndürülmesini diler, bu mücadelede canla başla çalışan herkese tekrar teşekkür ederiz.
Abdullah KELEŞ
Mühendis-Çeçen Grubu
GÜNÜN SÖZÜ
Hele iktidar mensuplarının ilçeyi ziyaretinde söyledikleri halkın acılarıyla ilgi ve alakası yoktur.
Bozkurt sakinlerinin yaşadığı afet bir doğa olayı veya kerestelerin köprüye birikmesiyle alakalı değil konu suç teşkil eden olaylar zinciridir. Mansabında kocaman bir şehir bulunan henüz 5 yaşındaki bir barajın, planlama, projelendirme, imalat ve işletmesi sırasında yapılan yanlış işlerin sonucunda Bozkurt’taki videolar kaç kişinin öldüğünü göstermektedir.
Dolayısıyla “Baraj taşıverdi, biz de kapakları açıverdik ve suyu salıverdik, kapakları açınca Bozkurt ilçesini su aldı götürdü, yüzlerce insan hayatını kaybediverdi. Biz ne yapalım” diyemezsiniz. TV kanallarında bunu savunamazsınız. Devletin Bakanı dahi bunu savunamaz. Bu bir doğa felaketi değil, proje safhasından başlayarak işletme haline kadar yapılan yanlışlıkların bedelinin halka canıyla malıyla ödetilmesidir!
RÜŞVET VE İLTİMAS
35-40 yıl önce çalıştığım ve mensubu bulunmakla şeref duyduğum DSİ’de eskiden bilgili, vatansever mühendisler vardı. Şimdi projeler deneyimsiz özel şirketlere yaptırılıyor. İşler rüşvet ve iltimas ile yürüyor.
Yetkililere sesleniyorum: “Mansabında şehir kurulmuş bir yeri meydana gelebilecek feyezan durumunda yaşanabilecek olayları en ince ayrıntılarına kadar etüt etmeden HES yapılmasına nasıl müsaade edersiniz?”
Biz HES yapılmasın demiyoruz! Planlaması, projesi, imalatı, işletmesi doğru dürüst yapılsın, yapılan işler vatandaşa zarar vermesin istiyoruz.
Keban Barajı yapılalı 55 yıl oluyor. 50 misli dev bir tesis. Bir felaket oldu mu?
Sıkıntılı bir gündemimiz var. Orman yangınlarına, sel felaketlerine ilaveten gözler giderek artan Afganlara da çevrilmiş durumda. Acil çözülmesi gereken fiili bir durum var. Türkiye’ye akan ‘düzensiz Afgan göçü’, toplumdaki hassasiyetlerin zirve yapmasına yol açıyor. Salgının tetiklediği ‘işsizlik’, ‘hayat pahalılığı’ gibi herkesi etkileyen olumsuzlukların faturasının düzensiz göç ile gelenlere çıkarılmak istenmesi toplumda gerginlik yaratıyor. ‘Düzensiz göç’ bir ülkeye yasadışı yollardan girmektir. Resmi verilere göre, 7 Temmuz 2021 itibarıyla yakalanan 63 bin düzensiz göçmenin 26 bini Afganistan vatandaşıymış. Sorun biraz da ‘göçe sebep ülke’ ile ‘göçün hedefi ülkeler’ arasında olmamızdan kaynaklanıyor. Saha araştırmaları Afganların bir bölümünün Türkiye’de kalmak istediğini de gösteriyor. Sorun pek çok katmanlı.
Göz ardı etmeyelim. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre, şu anda Türkiye’de ‘uluslararası koruma altında’ 116 bin Afgan yaşıyor. ‘140 bini Almanya’da’ olmak üzere Avrupa ülkelerinde 500 bin civarında Afgan var.
Derin siyasi analizi bir yana bırakalım. ABD, 7 Ekim 2001’de girdiği Afganistan’dan tam 20 yıl sonra çekiliyor. NATO müttefikleri bu haberi duyar duymaz ABD’den önce tası tarağı toplayıp kaçıp gitti. Taliban yönetimi çökmüş ama silinememişti. Şimdi Taliban harap haldeki ülkeye hâkim oldu. Taliban’dan kaçanlar, NATO müttefikleriyle çalışanlar ülkeyi terk ediyor. Yıllardır devam eden ama göze batmayan ‘düzensiz göç’ şimdi tetiklendi, hızlandı. Dileriz vahim sonuçlar yaşanmaz!
Alman filozof Kant’ın sorduğu felsefi sorulardan biri de “Ne yapabilirim”dir. Öyleyse bizim ne yapmamız gerek? Cevaplar muhtelif. ‘Derhal göç bakanlığı kurulsun’, ‘Kaçak geleni derhal geri gönderelim’ ‘Bayramda veya bir işi için Suriye’ye gideni tekrar ülkeye sokmayalım’... Bunlar soruyu karşılamıyor aslında. Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç’in dediği gibi “Türkiye ne kimsenin bekleme odası, ne de AB’nin sınır muhafızı”. Türkiye göçmen havuzu da değil. Erdoğan ne demişti: “Burası yolgeçen hanı da değil!”
Duvar göçü engelleyemez. Geniş konsensus sağlayacak bir göç politikası belirlememiz gerekiyor, hem de acilen.
GÜNÜN SÖZÜ
“BİR ağaç kökleri kadar güçlü, dalları kadar gösterişli, meyvesi kadar faydalıdır. Köklerine sarıl, ülken için çalış, ailen için güzel yarınlar hazırla.” Aziz SANCAR
İKTİDAR ZAMDA AYRIMCILIK YAPIYOR
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapor için ‘insanlık için kırmızı kod’ diyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: “Dünyayı yok eden fosil yakıtları sonlandırmanın zamanı geldi, fosil yakıtların yeni keşif ve üretimine son vermeli, sübvansiyonları da yenilenebilir kaynaklara kaydırmalı.” Bunlar herkesin katılacağı birer dilek; çabuk gerçekleşse keşke, ama mümkün değil. Çünkü dünyada müthiş bir paylaşım savaşı yaşanıyor. Dünyayı felakete sürükleyen sera gazını atmosfere en fazla salan Çin ve ABD sanki başka bir gezegende gibiler.
Rapor büyük çapta yankıya yol açtı. Çünkü büyük çapta can ve mal kayıplarına yol açan sel baskınlarının, orman yangınlarının yaşandığı bir dönemde yayınlandı. Halbuki bu ilk rapor değil. Her 5 ila 7 yılda bir ‘Değerlendirme Raporu’ yayınlanıyor. 1990, 1996, 2001, 2007 ve 2014 yıllarında beş rapor yayınlanmıştı. Hafızalarımızı yoklayalım; kim, neyi, ne kadar hatırlıyor. Örneğin beşinci raporun ana teması ‘Küresel İklim Değişikliğinin Nedeni Biziz. Harekete Geçmemiz Gerekiyor’ idi. Harekete geçtik mi, hayır!
60 ÜLKE 234 BİLİMİNSANI
Hiç merak ettiniz mi, nedir bu IPCC. BM’ye bağlı ‘Çevre Örgütü’ ve ‘Dünya Meteoroloji Örgütü’ tarafından 6 Aralık 1988’de kurulmuş. Merkezi Cenevre’de. Başkanı Ekim 2015’ten beri Güney Koreli 76 yaşındaki Prof. Hoesung Lee; 2007 Nobel Barış Ödülü’ne IPCC ile ABD Başkan Yardımcısı Al Gore layık bulunmuştu. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 200 civarındaki ülke IPCC’nin üyesi, kurucusu. Yönetim kademesinde sanırım Türk biliminsanı yok, belki de var veya vardı. Almanya’dan gazeteci dostumuz Halit Çelikbudak’a sorduk, o da bulamadı. Bilen varsa severek duyururuz.
6.Değerlendirme Raporu, 60’dan fazla ülkeden seçilen 234 biliminsanı tarafından yazılmış. Binlerce araştırma, makale, yayın taranıp incelenmiş. Raporun ilk ve ikinci taslağı için binlerce uzman ve hükümet temsilcisinin yorumu alınmış. Sera gazı emisyonunun hızla radikal biçimde azaltılmaması halinde sıcaklığın sanayileşme öncesi döneme göre 1,5 derece artmasını engellemek artık mümkün değil, diyor rapor. Küresel ısınmanın yüzyılın sonuna kadar 2 derece ve üzerinde seyredeceği tahmininde bulunuluyor.
Raporun altını çizdiği en önemli mesaj şöyle. İklimin değişmekte olduğuna dair tartışma artık sona erdi. Felakete doğru giden küresel ısınmanın tek sebebi ‘insan’. Biliminsanları diyor ki, 1,5 derece ısınmada insan sağlığı, bitki örtüsü, gıda güvenliği, su temini, ekonomik büyüme gibi pek çok konu ağır darbeler alacak. Şimdi artık ‘düşünme zamanı değil, harekete geçmeliyiz’.
Zaman daralıyor!
GÜNÜN SÖZÜ
Hazine arazilerinin yapılaşmaya karşı korunmasında geçmişte çok büyük görev üstlenen çam ormanları günümüzde de ne yazıktır ki barut fıçısı gibi İstanbul’u tehdit etmektedir.
İstanbul’da dikim yoluyla oluşturulan söz konusu çam ormanları Beykoz, Sarıyer, Sultanbeyli, Ümraniye ve Kartal gibi ilçelerde yoğun yerleşim alanları ile iç içedir. Orman yangınları ile iklim değerleri arasında çok sıkı bir ilişki vardır. En donanımlı yangın filoları bile ekstrem hava koşullarında yanıcı özelliği çok yüksek olan çam ormanlarındaki yangının büyük bir faciaya dönüşmesine engel olamayabilir. Bundan dolayı İstanbul’da orman yangınlarının önlenmesinde sıra dışı, kalıcı ve köklü tedbirlerin alınması kaçınılmaz olmuştur.
Orman yangınları açısından büyük bir risk taşıyan İstanbul’daki çam ormanlarını zaman kaybetmeden yangına daha dayanıklı ve İstanbul’un asli ağaç türlerinden olan “meşe, kestane ve kayın” ormanlarına dönüştürmek zorundayız. Söz konusu çalışmalara hemen başlamalıyız ve hızla bitirmeliyiz.
Aksi takdirde yarın çok geç kalabiliriz ve büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir.
GÜNÜN SÖZÜ
“Onlara doğruyu söyleyin; birincisi yapılacak en doğru şey bu olduğu için, ikincisi nasıl olsa doğruyu öğrenecekleri için.” Paul GALVİN
ANAYASA’NIN ORMAN HASSASİYETİ
T.C.
Selçuk Bayraktar; SİHA’ların efendisi. Mütevazı, çalışkan, yorulmaz, dirençli kimliği ile bu başarının arkasındaki adam... Evet, Erdoğan’ın damadı. Bu olgu SİHA’ların üretiminde, babadan havacı bu delikanlının önünü açtıysa ne mutlu Türkiye’ye. Şimdi sözümüz Selçuk Bayraktar’a; 2022 yazı başına kadar Türkiye sizden 20 adet YİHA istiyor... YİHA, Yangın İnsansız Hava Aracı. Sizin elinizdeki teknolojik düzeyde bunu üretmenin çok zor olmayacağına inanıyoruz.
Hele SİHA’larda milli motor denemeleri artarken. Sizin dünyanın parmak ısıracağı en gelişkin YİHA’ları kısa sürede üretip devreye sokacağınıza inanıyoruz.
İlk planda belki bir, iki, üç, beş YİHA... Ama Türkiye gibi bir ülkenin en az 20 uçaklık bir yangın söndürme filosuna ihtiyacı var. Sadece orman değil, her türlü yangında hemen devreye girebilecek YİHA’lar filosu. Üstelik, önümüzdeki yıllarda, daha da ısınacak ve muhtemel yine yanacak olan Akdeniz ülkelerine ve kuzey ülkelerine de kiralanabilecek, destek için yollanacak YİHA’lar. Maksimum su, kimyasal, köpük kapasitesine sahip, yangınların dibine kadar girebilecek yüksek manevra kabiliyeti taşıyan Türk yangın uçakları. Dünyanın kıskandığı uçaklar. Akdeniz’de yangınlarda efsane olacak, herkesin yardımına koşacak uçaklar. Türk SİHA’larından sonra Türk YİHA’ları. Evet Selçuk Bayraktar’dan bunu istiyoruz, bunu bekliyoruz. Tarih önünde cümleyi daha net yazalım: Türk milleti sizden bunu bekliyor.
Kerem ÇALIŞKAN-Gazeteci
GÜNÜN SÖZÜ
“İtibardan tasarruf olmaz zihniyeti değişmeli, tedbirden tasarruf olmaz.”
(Muhammet TOKAT-Milas Belediye Başkanı)
İBB’nin Bakırköy’deki ek hizmet binası işi biraz karışık
Ankara’da bulunan adliye binalarının nerede olduğunu, hangi binada hangi mahkemelerin olduğunu artık avukatlar bile bilmemektedir. Her gün bölünüp, parçalanıp, değil duruşma salonu, yangın merdiveni bile olmayan, kime ait olduğu, kaç lira kira ödendiği bilinmeyen binalara taşınmaktadır.
Ceza ve Aile Mahkemeleri Sıhhiye Adalet Sarayı’nda, Asliye Hukuk, Sulh Hukuk ve Tüketici Mahkemeleri Dışkapı Ek Hizmet Binası’nda, İş Mahkemeleri ve Ticaret Mahkemeleri Balgat Ek Adliye Binası’nda, İcra Hâkimlik ve mahkemeleri Eskişehir yolunda, İcra Müdürlükleri Söğütözü’nde, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri Yenimahalle’de, Bölge Adliye ve İdare Mahkemeleri Eskişehir yolunda ayrı binalarda, Yargıtay Daire ve Savcılıkları’nın kimi Çankaya Ehlibeyt Mahallesi’nde, bir kısmı Bakanlıklar’da bir kısmı Kızılay’da bulunmaktadır. Adli tatile girdiğimiz bugünlerde yeni bir bölünme yapılarak Aile Mahkemeleri, Asliye Ticaret ve Çocuk Mahkemeleri Söğütözü semtinde bulunan ayrı bir binaya taşınmaktadır.
Sıhhiye semtinde özel olarak yapılan Ankara Adalet Sarayı’nın arkasında, bu binanın üç mislinin sığacağı bir alan varken, buranın boş bırakılarak, uzak ve değişik yerlerde, kiralık ve yetersiz binalara gidilmesi tamamen yanlış bir harekettir. Bütün bu bölünme ve taşınmaların, güven olarak en alt seviyede bulunan adaletin, yapı ve bina olarak da parçalanmasından başka hiçbir anlamı yoktur. Adaleti parçalamanın ek versiyonu olarak icat edilen ‘Çoklu Baro’ da savunma gücünü parçalamanın bir diğer yönüdür.
Bütün bunlardan beklenen sonuç; adaletin de özelleştirilerek köprülerde, otoyollarda araç geçiş garantisi verilmesi gibi, dava garantisi verilerek özel şirketlere devredilmesidir.
Av.A. Erdem AKYÜZ-Hukukun Egemenliği Derneği Onursal Genel Başkanı
GÜNÜN SÖZÜ
Güneyde Osmaniye’den güneybatıda Muğla’ya uzanan orman yangınlarını önlemek, yangını söndürmekten daha öncelikli bir görevimizdi. Yangın ekologlarının belirttiği üzere birkaç milyon yıldan beri orman yangınları Akdeniz bölgesinin bir gerçeği. Akdeniz’in kızılçamı ve maki bitki örtüsü, bu yangın düzeni altında yaşamını sürdürecek ya da yeniden var edecek biçimde evrilmiştir. Çıkan yangınlar erken uyarı sistemleriyle belirlenip erken müdahale edilmediği takdirde, bugün yaşadığımız gibi önü alınamaz boyutlara ulaşabiliyor.
OGM’nin ‘resmi istatistikler’ adıyla düzenli olarak yayımlanan verilerine göre 2020 yılında ülkemizde orman yangınlarının; yüzde 28,4’ünün ihmal, yüzde 5,6’sının kaza, yüzde 2,1’inin kasıt, yüzde 9,2’sinin doğal ve yüzde 54,7’sinin de bilinmeyen nedenlerle çıktığı görülüyor.
Bazı yerlere ‘yangın tehlikesi var’ şeklinde tabela asmakla bu görev yerine getirilmiş olmuyor. Liyakate değil sadakate göre atamalar ve rotasyon uygulaması yangınlarla mücadelede zaaf yaratmaktadır. OGM, bir yandan orman mühendisleri ile orman muhafaza memurlarını sözleşmeli olarak çalıştırmayı yaygınlaştırırken bir yandan da ‘rotasyon’ düzenini sürdürmektedir.
AKDENİZ İKLİMİNE KIZILÇAM
Orman köylülerinin orman ile sistematik biçimde azaltılan bağı yeniden tesis edilmelidir.
Anayasaya göre yanan ormanları ağaçlandırmak OGM’nin görevidir. Herkes içinden geldiği şekilde, bulabildiği fidanlarla yanan yerlerde ağaçlandırma yapamaz, yapmamalıdır.
Milyonlarca yıldır o yöreye uyum sağlamış ağaç, çalı ve otsu bitki türlerinin o yörenin koşullarında daha fazla yaşam şansına sahip olacağı açıktır.
Ağaçlandırma gereken hallerde dikilecek fidanlar mutlaka yanan alanda doğal yetişen ağaç türlerinden ve yörenin ekolojik koşullarına benzer özellikteki bölgeden seçilmelidir. Ülkemizde kızılçam ve maki bitki örtüsü dışındaki türlerin Akdeniz’in yangın koşullarına uyum sağlaması çok zordur.
Devletin bir valisi yangınla ilgili olarak toplantı yapıyor, ama ‘Millet İttifakı’nın belediye başkanı toplantıya davet edilmiyor.
Aklımıza bazı sorular geliyor:
Bu toplantılar kimin talimatıyla ve kimlerin katılımıyla yapılıyor?
Deprem gibi, sel gibi, yangın gibi afetler olduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri en başta yardıma koşardı. 28 Temmuz’da başlayan yangınlarla ilgili olarak, bugüne kadar bu konuda herhangi bir haber yok. Ama, takdire şayan bir şekilde, Azerbaycan 100 askeriyle yangın söndürmeye katkı veriyor.
Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) orman yangınlarında niçin kullanıma sokulmuyor?
Yeşil vatanımız yanıyor, içimiz kan ağlıyor.
Yangın çıkan bölgelerimizdeki halkımızın, belediyelerin, itfaiyelerin özverili çalışmaları değer biçilmez ölçüde yücedir.
Türk Hava Kurumu’nun sahibi olduğu yangın söndürme uçaklarını devreye sokmayan yetkilileri ise kınıyoruz.
Ne yazık ki bütün Türkiye yanıyor; halk kendi imkânlarıyla yangına müdahale etmeye çalışıyor, ormandakilere araba ile buz taşımaya çalışıyor, kürek sapı temin ediyor. Hele gençlerin Hisarönü’ndeki çalışmaları örnek bir belgesel olmalı.
Böyle bir felaket karşısında “Ordumuz, askerimiz nerede?” diye bir soru sormak gerekiyor. Buna cevap verilmeli. Askerimiz ‘tatbikat’ gibi, ‘avcı boy çukurları’ gibi mesnetsiz, çadır kurmak gibi ‘meşguliyetlerle’ yangından uzak tutulmamalı... Askerin İdlib, Barış Pınarı Harekâtı, Fırat Kalkanı, Katar, Afganistan, Irak’ta Suriye, Kosova’dan önce Manavgat’ta Bodrum’da, Milas’ta, Marmaris-Hisarönü’nde görev yapması gerekmiyor mu?
GÜNÜN SÖZÜ
“Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Yangın bölgesinde buz da kürek sapı da lazımHİSARÖNÜ’NDE BİR KURTARMA ÖYKÜSÜ
“CAYIR cayır yanıyoruz” diye feryat ediyor Ecem Göğceloğlu... “Arkadaşlarım Marmaris Hisarönü’nden ihtiyaç malzeme listesini gönderdiler. Düşünün beşinci geceyi geçirdiler.” Arkadaşlarının ne zor şartlarda yardıma koşuşturduklarını anlatırken “Ciğerleri kül dolmuş, bazı arkadaşlarımız bayılmışlar” diyor...
Yangında üç taraftan mahsur kalmışlar. 25 yaşındaki insanlar belki de ilerde bunun sağlık yönünden sıkıntısını çekecekler. Ciğerlere kül dolmak ne demektir, bilen biliyor. Bunu duyduğunuz zaman dehşet içinde kalıyorsunuz.
Bu konuda çözüm olarak çok önemli bir güç olan TSK uçan unsurları devreye alınmalıdır.
Envanterde olan ve sayısı yaklaşık 120 civarında olan, gece uçuş kabiliyetine sahip, son derece yetenekli pilotları olan genel maksat helikopterlerine satın alınacak havuz aparatı ve kısa bir eğitim ile bu büyük güç özellikle yaz aylarında kritik bölgelerde konuşlandırılarak yangınlara anında müdahale imkânı sağlanmalıdır. Buradaki en önemli husus helikopterlerimizin gece görüş uçuşu da yapabilmesidir. Bu da yangına 24 saat müdahale etme şansı tanımaktadır.
Ayrıca ömürlerini doldurmuş olan C/130 ve C/160 nakliye uçakları da modifiye edilerek yangın söndürme uçakları olarak Türk Hava Kurumu’nun (THK) emrine verilmelidir.
Atatürk’ün emri ile kurulan, ülkemize sayısız pilot yetiştiren, zirai ilaçlama ve yangın söndürme konularında uzun yıllar başarı ile hizmet veren THK’nın içinde bulunduğu sıkıntının en önemli nedeni kurban derileri toplanmasının 2013 yılında kurum elinden alınarak serbest bırakılması olmuştur. THK bu gelirle ayakta duran bir kurumdu. Oysaki bugün bu derilerin çoğu tarikat, cemaat yapıları tarafından toplanmaktadır. Kanunda bu değişikliği yapanlar THK’nın düştüğü bu durumdan aslen sorumludurlar. Yapılması gereken acilen bu kanunun gözden geçirilmesi ve THK’ya gerekli maddi desteğin sağlanmasıdır. Ufuk ALP
GÜNÜN SÖZÜ
“Rüzgâr dinsin, yangın sönsün!” R.Ö.
VATAN SAVUNMASINDAYIZ
“ORMAN
Erken seçim hükümeti olarak 12 Mayıs’ta atanan ve hâlâ görev başında bulunan ve yeni hükümet güven oyu alana kadar, anayasa gereği iktidarda kalacak olan Başbakan General Yanev hükümeti, beklemekten kararmış ve buruşmuş yüzlere biraz neşe, azdan az tebessüm ve ümit parlaklığı serpti. Kimse kendisinden bir şey beklemezken sürpriz olarak bir zam paketi açıkladı. Bu sürpriz kime derseniz? TC’deki soydaşlarımızı da direkt olarak ilgilendirdiğinden hemen anlatalım.
Emekli maaşlarına, özürlülere, sosyal yardım alanlara ve yalnız sosyal yardımlarla geçinmeye çalışanların hepsinin gelirine zam geliyor. Evet ilk defa halkın faydasına bir hareket. Evet bu kanun onaylandıktan sonra Bulgaristan’da yoksulluk sınırı 390 leva olarak belirlendi. Bulgaristan’da bu emekli maaşını alanların tamamının aylığı 390 leva (195 avro) olacak. Emeklilik maaşı alamayan ve yalnız sosyal yardımla geçinmeye çalışanların aylık geliri ise 170 leva (85 avro) olacak. Hiçbir yerde çalışmayan ve yardım maaşı alanların sınırı da 150 leva (75 avro) olacak. Bu iş ekim ayına kadar çözülecektir. Çünkü Ekim 2021’de Bulgaristan’da cumhurbaşkanı seçimi geliyor.
Şimdilik tüm emekli maaşı alanlara her ay 50 leva (25 avro). COVID-19 salgını için yardımı alanlar bu 50 levayı almaya da devam edecekler. Bu yardımlar da kesilmeyecektir. (Bu bilgiler Türkiye’de yaşayan Bulgaristan’da emekli olanlar için de geçerlidir.) Bilginize. Ayrıca en düşük emekli maaşı üzerinde emekli geliri olan yaşlıların hepsinin emekli maaşlarına Ekim 2021’den başlayarak yüzde 12.5 zam yapılacaktır.
İSLAMIN 3. BAYRAMI: ‘GADİR-İ HUM BAYRAMI’
BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Ramazan ve Kurban’dan sonra İslam dünyasının üçüncü dini bayramı olan Gadir-i Hum Bayramı’nı kutladı ve “Müslümanlar ayrışarak değil, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) önünde birer saman çöpü gibi sürüklenerek değil, gerçek İslam’ı temsil eden Ehl-i Beyt ortak paydasında bir bilek bir yürek olarak izzet ve şerefine kavuşacaktır.” ifadelerini kullandı.
Hicri takvime göre Zilhicce ayının 18. günü Gadir-i Hum Bayramı olarak kutlanıyor. Hz. Muhammed, Veda Haccı sonrası Mekke’den Medine’ye dönerken ashabını Gadir-i Hum denen yerde toplamış ve Hz. Ali’nin imametini ilan etmiştir.
Ayetle sabit olan ve tam 220 Sünni kaynak tarafından da doğrulanan bu olay, Gadir-i Hum Bayramı olarak kutlanıyor. Oğul Baş, “Asırlar süren karartmaya Prof. Dr. Haydar Baş son verdi” diyor.
Güneyimizde aynı anda 15 yangın; hem kuruyor hem de kavruluyoruz
Belediye hizmetlerinde, hizmeti kullananlar yönünden farklı ücret alınması, uygun ve doğru bir yöntem değildir. Belediyenin, açıklanan şekilde bir karar alması halinde, alınan kararın iptal edilmesi için dava açılması da yasal bir haktır ve başvurulması gereken yasal ve normal prosedür budur.
Bu yola başvurmadan “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, ırkçı söylemlerde bulunmak” gibi hayali ve ağır bir suçun izafe edilmesinin, aynı görüşü paylaşanları korku ve endişeye sevk ederek suskun kalmalarını sağlamaktan başka amacı olamaz.
Türkiye’de değişik ülkelerden göç eden insan sayısının kimliği, kişiliği tam olarak bilinmemekle birlikte, 11 milyon civarında olduğu söyleniyor. Yunanistan’ın nüfusunun 10.7, İsviçre’nin nüfusunun 8.5 milyon olduğu nazara alındığında, bir ülke nüfusundan daha fazla göçmeni, Türkiye’nin değil, hiçbir ülkenin kabul etmeyeceği ve kaldıramayacağı açıktır.
Göçmenleri uzak tutmak isteyen Avrupa ülkelerinin; kara sınırlarında elektrikli bariyerler kurmaları, deniz sınırlarında mülteci dolu botları itekleyerek batırmaları veya başka ülkelere bahşiş gibi para önererek o ülkelerde tutmaya çalışmaları karşısında, Bolu Belediyesi’nin düşündüğü önlem çok daha hafif kalmaktadır. Bu tehlikeli göçü önlemek adına görüş açıklayan ya da aynı görüşü paylaşan, aynı şekilde düşünen kişileri ve halkı korku ve endişeye sevk ederek susmalarını sağlamaktan başka bir amacı olamaz.
Kişisel görüş ve ifade özgürlüğüne ve demokratik, laik “Atatürk İlke ve Devrimleri”ne, ülkenin birlik ve bütünlüğüne özen ve saygı gösterilmesini istemek en doğal hakkımızdır. Av.A. Erdem AKYÜZ
GÜNÜN SÖZÜ
“KENDİ siyasetlerini her vesile ile ‘zemzem’ ile yıkıyor iktidar. Ama her türlü illegal faaliyet iddiası tozu dumana katıyor, siyasetin tavasında hiç iz bırakmıyor. Tava mı çok teflon, yoksa bu arkadaşlar mı çok umursamaz, anlaşılamıyor!” Sühan ÖZKAN-Hukukçu
TURİSTLER NİYE MASKE TAKMIYOR?
Taliban meşrulaştırılmamalı
Taliban’ın Kabil Havalimanı’nın işletilmesi için Türkiye’den istediği teknik destek konusunda muhalefet, hak ve özgürlükler alanında adım atılmasını önkoşul olarak açıkladı.
TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Taliban dünyaya Afganistan’da yaşayanların hak ve özgürlükleri konusunda, terörle, uyuşturucu ile ve göç ile mücadele konusunda güvenceler vermeden Türkiye’nin Taliban yönetimini tanıması ya da meşrulaştıracak teknik, siyasi ya da askeri bir işbirliğine girmesi doğru olmaz. Taliban dünyaya ülkeyi nasıl yöneteceği konusunda güvence vermelidir. Afgan yurttaşlarının hak ve özgürlükleri konusunda, kadınların hayata katılımı, çocukların eğitime erişimi, göç, uyuşturucu ve terörle mücadelede atılacak adımlar konusunda Taliban’ın atacağı somut adımlar her türlü işbirliğinin ön koşulu olmalıdır” dedi.
ÖZGÜRLÜKLER İÇİN GÜVENCE
Kabil Havalimanı’nın işletmesi ve güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanmasına ilişkin Ankara ile Washington arasında yürütülen müzakereler, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesi sonrasında anlaşmaya varılamadan kesilmişti. Türk askerlerinin tahliyesinin ardından Taliban’dan gelen ‘Kabil Havalimanı’nın işletilmesi için Türkiye’den teknik destek’ talebine AKP iktidarı sıcak yaklaşırken, muhalefet ‘her türlü işbirliği’ için Taliban’ın önüne uluslararası toplum tarafından koşullar konması gerektiğini düşünüyor.
Çakırözer, Afgan halkının hak ve özgürlükleri konusunda dünyaya güvence vermeden Taliban’ı meşrulaştıracak her tür ilişkiye karşı olduklarını açıkladı ve “Hak ve özgürlükler için güvence istenmeli” dedi.
Burada esas konu; terör ve göç ile mücadele şartını hiç unutmamak gerekiyor.
Bu arada iktidar, muhalefet ile görüşmeyi hiç düşünmez mi?
GÜNÜN SÖZÜ
“GENÇLERE tek tavsiyem var; ihtiyarların tavsiyelerini dinlemesinler... Tek bir hayatları var, istedikleri gibi yaşasınlar!” Ferhan ŞENSOY
‘ÇAY’A YENİ KANUN GELİYOR
ÇAYKUR, VARLIK FONU’NDAN ÇIKARILMALI
CHP’nin Karadeniz kökenli milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu (İstanbul), Ahmet Kaya (Trabzon), Necati Tığlı (Giresun), Uğur Bayraktutan’ın (Artvin) birlikte hazırladığı “Çay Kanun Teklifi” TBMM’ye sunuldu.
CHP Rize ildeki sunuşta, bazı il ve ilçe başkanları da bulundu. Çay Kanun Teklifi’ni, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaklaşık 1 milyon insanın doğrudan geçim kaynağı durumunda olan çay tarımı, sanayisi ve ticaretinin sağlıklı bir yapıya kavuşturularak sürdürülebilir duruma gelmesi, bölgeden batıya doğru göçün azaltılması ve insanların doğduğu topraklarda barınabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırladıklarını söyleyen Bekaroğlu, “Bölgesel kalkınma programı olarak Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kaderini değiştirip yoksulluktan kurtaran çay tarımında neo-liberal politikaların uygulanmaya başlamasıyla sorunlar ortaya çıkmıştır. 1984 yılında yürürlüğe giren ve yaş çayı üreticiden doğrudan alıp işlemeyi gerçek ve tüzel kişilere serbest bırakan mevcut Çay Kanunu; çay tarımı, sanayisi ve ticareti konularında hiçbir düzenleme içermemektedir. Çay sektörü yürürlükteki çeşitli kanunlara göre yürümekte; kontrolsüz, denetimsiz ‘serbest piyasa’ koşullarında sektörün tüm kesimleri olan yaş ve kuru çay üreticileri, tüketiciler ve devlet açısından mutsuzluk üretmektedir. Mevcut Çay Kanunu, sorunları çözmediği gibi, bizatihi sorunların kaynağı durumundadır” dedi. Teklifte birçok yeni madde yer alırken, Çaykur’un Varlık Fonu’ndan çıkarılması da istendi.
YAĞLI HAMSİ BOL MU OLACAK?
BİR dostumuz bugün balık sezonu başlarken “Bu sezon hamsi bayramı yaşanacak” dedi. Bir de haydi hayırlısı derken şöyle konuştu:
‘Vira bismillah’ nidaları ile ağlarını salacak deniz emekçileri bu sezon hamsiden umutlu, palamuttan karamsar. Sezon öncesi çingene palamutu erkenden kendini gösterse de deneyimli reisler, bu sezon iri ve yağlı hamsinin bol olacağını öngörüyor. Eğer gerçekleşirse, geçen sezon kıt avlanan hamsi sofraları şenlendirecek. Fiyatı da ucuz olursa garibanlar bayram yapar.”
Geçen sezon başında bolca avlanan palamuttan bu yıl çok umutlu değil balıkçılar.
MESAJ PANOSU
NEW YORK’TA TÜRKÇE OKUL
50 yıldır hizmet veren New York’taki “Atatürk Okulu”nun tüm öğretmenleri ve Oğuzhan Ulutaş (Mezun-Bilgi Teknolojileri Sorumlusu) adına kurucu müdür Tülay Taşkent yaptığı açıklamada bağlı oldukları Türk Kadınlar Birliği’nden (ATKB) etik nedenlerle ayrılarak ‘Atatürk’ün Mirası Cumhuriyet Okulu’ adında yeni Türkçe eğitim veren bir okul kurduklarını (5-14 yaş) ve 2 Ekim’den sonra derslere başlayacaklarını açıkladı.
GİTME, HALUK LEVENT!
GÜZEL adam bu milyonları bırakıp, ‘Ahbap’ı bırakıp nereye? Bazıları tarafından kıskanıldığının, kâbusları haline geldiğinin farkındayız. Aileni yüzüstü bırakıp gidemezsin. Sen bu halkın yıldızısın gitme! Millet seni yüreğinde taşıyor Haluk Levent!M. Necati DOĞRU
BİLİYOR MUSUNUZ?
YERLİ ÇİFTÇİ UMURSANMIYOR
CHP’li KİT Komisyonu üyesi Orhan Sümer’in, TMO’nun, 300 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için 2 Eylül’de ihale yapacağını açıkladığını, 30 Haziran’dan bu yana 4. kez ihaleye çıkıldığını, ortalama fiyatın 299 dolar olduğunu belirterek “Kendi çiftçisinin ürünü ambarlarda alınmayı beklerken, ithalatın değil ihracatın teşvik edilmesi gerekirken iktidarın bu politikaları artık tarıma geri döndürülemez zararlar vermeye başlamıştır” dediğini...
TÜRK Eğitim Sen’in, yüz yüze eğitimin başlanacağı bugün Ankara Yunus Emre İlkokulu’nda öğretmenlerle yaptığı dev anketin sonuçlarını açıklayacağını duyurduğunu...
İBB Başkanı Tunç Soyer’in “3 Eylülde açılacak İEF geleneğinin İzmir’de doğmuş ve 90 yıldır yaşıyor olması asla bir tesadüf değil. İzmir’in misyonu İzmir’in yüzölçümünden büyüktür” dediğini...
HALK TV’de önceki gün programa çıkan MHP’li avukat Mehmet Saran ile AKP kurucusu, 20 dönem milletvekili Kemal Albayrak’ın, eski Bakan Erdoğan Bayraktar’ın kendisiyle ilgili yankı uyandıran açıklamaları üzerine “Göreceksiniz, AKP’nin yüzde 20’si itirafçı olacak” diye konuştuklarını...