Su savaşları değil yüzyıllar sonra toprak savaşı başlayacak

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Bu nedenle yatay değil dikey yapılaşmanın yaygınlaşması gerek. Yani ben dikey yapılaşmaya evet diyorum. Evet, su rezervleri kadar toprak rezervinin tükenme sürecinde olduğunu söylemek istiyorum. Burada dikkat edilmesi gereken konu; dikey yapılaşmada yapılacak gökdelenler, fizibilite ve ÇED raporları doğrultusunda yer seçimi yapılmalıdır. Dahası, kent dokusunu-doğasını bozmayacak, yani İstanbul’un binlerce senede oluşturulmuş siluetini bozmayacak ve de bereketli topraklar ile ormanlık alanlardan ziyade sert zeminlerin-kayaçların üzerinde dikey yapılaşma projeleri yaşama geçirmek gerekir.

Evet, dünyamızın 2/3’ü su ile kaplıdır. Yerkürede bulunan suyun yüzde 97.5’i okyanuslarda bulunan tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yüzde 2.5 oranındaki tatlı suyun büyük bir kısmı kutuplarda (Antartika, Greenland) buzul ve çok derin jeolojik tabakalarda yeraltı suyu olarak bulunur. Kullanılan teknolojilerle deniz suyunun içinde bulunan tuzdan tamamen arındırılması mümkün olmaktadır. Hatta günümüz teknolojisi ile deniz suyundan içme suyu üretilmesi dahi olasıdır.

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Doğru su savaşları başlayabilir, fakat asıl tehlikenin toprak savaşları olduğunu söylemek isterim. Devasa

teknolojilerle devasa okyanuslar arıtarak su elde edebilirsiniz, toprakları arıtarak elde etmeniz söz konusu olamaz!!! Şevket ÇORBACIOĞLU

GÜNÜN SÖZÜ



“Zevk ve acıyı, mutluluğu ve ıstırabı hissetme kabiliyetleri esas alındığında insanlar ve hayvanlar arasında fark yoktur.”



Charles Darwin



EMEKLİ-EMEKÇİ ZAM BEKLİYOR



YILBAŞINDA net 17 bin 2 TL’ye çıkarılan asgari ücret, beş ayda satın alma gücünü hayli yitirdi. Siyasi irade 2025 yılı başına dek asgari ücrette artış yapılmayacağını açıklayarak ara zamma kapıyı kapattı. Ne ki yeni ücretin ele geçeceği 2025 Şubat ayına değin mevcut para ile geçinebilmek olanaksız. Ancak mucize yaratarak ayakta kalabilirler. 17 bin TL ile çarşı pazarın fahiş fiyatları ve yüksek konut kiralarıyla baş etmeleri olası değil. Her ne denli patronlar şiddetle karşı çıksa da asgari ücrete ara zam kaçınılmaz. Empati yapıp vicdanlarını sorgulasınlar. Hem ara zam aktif-pasif dengesi bozulan SGK’nın primi gelirini artıracak.

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Temmuzda aylıklarda yüzde 25-27 arasında TÜFE oranında artış olacak. 16 milyonluk dev kitle göreceli refah payı da bekliyor. Eğer düzenleme yapılmaz ve refah payı verilmezse kök aylığı 8 bin TL’nin altında olan 3 milyon 666 bin emekli, dul ve yetim temmuzda sıfır zam alacak. 2025 başına dek 10 bin TL ile geçinmeye çalışacak. 3 bin TL ikramiye ile kurban kesmeleri de mümkün değil.

Ne yapsın ak saçlı eli öpülesi büyükler.



Sıra emekli ve emekçiye geldi. Umutları tükenmedi.

TÜRKMEN DAĞI’NIN ÜSTÜ ALTINDAN DEĞERLİDİR



KAZDAĞI Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, “Kazdağları, Türkmen Dağı, İliç, Akbelen ve daha ülkemizin birçok dağı, ovası, deresi, denizi ekolojik yıkıma uğrarken bizim kutlayacak bir çevre günümüz yok” dedi. Doğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl 5 Haziran’da basın açıklaması için Türkmen Dağı’nı seçmemizin sebebi, Türkmen Dağı civarındaki en az 16 köyü etkileyecek; başta siyanür, kostik, tuz ruhu olmak üzere 23 çeşit kimyasal kullanılacak olan Sarıalan Altın Madeni Projesi. Şirket, Danıştay’da hukuki süreç devam etmesine ve çalışma ile işletme ruhsatları iptal davaları açılmış olmasına rağmen faaliyete başlamıştır.”

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“En utanılası şey ne biliyor musunuz?” diye konuşan Doğan şöyle devam etti: “Kazdağı Koruma Derneği olarak dava açtığımız, ağaçları kesmesin, doğayı talan etmesin diye uğraştığımız şirketler bile sosyal medya hesaplarında Dünya Çevre Günü’nü kutluyor. Biz bunları görünce gülüyoruz. Bir tarafta ağaç kesiyor, diğer tarafta çevre günü kutluyorlar. Bu yüzden biz Çevre Günü’nü kutlamıyor, Ekolojik Yıkımla Mücadele Günü’nde ekolojik sorunları ve taleplerimizi yüksek sesle dile getiriyoruz. Türkmen Dağı’nın üstü, altından değerlidir. Türkmen Dağı, İliç olmayacak!”

BİLİYOR MUSUNUZ?



* MERSİN Milletvekili Gülcan Kış’ın, SMA hastalarını ve sorunlarını TBMM gündemine taşıyarak, her ay toplandığı iddia edilen ‘SMA Bilim Kurulu’nun en son Ocak 2023’te toplanmasına dikkat çektiğini ve “Kurulda hangi kararlar alınmış, hangi tedavi yöntemlerinde uzlaşılmış hiçbiri bilinmemektedir. Ailelerle güncel veriler paylaşılmamaktadır” dediğini...

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ASSOS’TA FELSEFE



24 yıldır düzenli olarak gerçekleşen ve gelenekselleşen Assos’ta Felsefe adlı sempozyum etkinliğinin 2024 yılı uluslararası toplantısı, 1-4 Temmuz tarihlerinde, ‘17. Yüzyıl’da Felsefe: Spinoza, Descartes, Leibniz, Hobbes, Locke’ konusunda gerçekleşecek.

Bu çerçevede, 17. yüzyılın en önemli filozofları arasında sayılan Baruch Spinoza, Rene Descartes, Gottfried Leibniz, Thomas Hobbes ve John Locke’un bilgi felsefesi, varlık felsefesi ve ahlak felsefesi alanındaki kuramları irdelenecek ve ele alınacak.

Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles’in de yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ve 24 yıldır Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen sempozyum etkinliğine öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılıyor.

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Etkinlik ücretsiz ve herkese açıktır, kayıt ve başvuru zorunludur. Başvurular www.philosophyinassos.org adresi üzerinden alınacak.