SP’ye kadın lider adayı

Haberin Devamı

İlk kez bir kadın aday, SP’de lider adayı olduğunu açıkladı. “Bu kutlu mücadelede Hz. Muhammed Mustafa’yı sağıma, Gazi Mustafa Kemal’i soluma alarak yola çıkıyorum. Milli Mücadele pişman etmez” açıklamasını yaptı.

“Bizim evimizde Türklük de İslam da kana kana yaşanır. Rahmetli babam iyi bir Atatürkçü ve aynı zamanda iyi bir Müslümandı” diye ekledi.

Milli Nizam Partisi’nden bu yana bir ilk yaşandığını ve Milli Görüş geleneğinden devrim niteliğinde bir karar ile kolları sıvadığını anlatan Doğan’ın, “Şimdi sıra bizde hodri meydan” demesi parti çevrelerini heyecanlandırmış. Sakarya Üniversitesi’nden İlahiyat hocası Prof. Dr.Sait Doğan’ın eşi olan Leyla Hanım şu açıklamayı yaptı:

“63 yaşındayım, Cumhuriyet döneminin orijinal bir ailesinin ferdi kutsal olarak bütün değerlerimizi yaşadım. Babam 44’lü, Harbiyeli Albay M. Cemalettin Hacıosmanoğlu’dur. Babam Necmettin Erbakan Hocamızla da Milli Nizam Partisi’nde siyasete başlamış, aktif olarak 1977’de MSP’den İstanbul Senatör adayı olmuştu.”

Haberin Devamı

Leyla Hanım, SHP/CHP’nin geçmişteki öğrenci lideri ve İstanbul İl Başkanlığı yapan Av. Bozkurt Nuhoğlu’nun kuzeni.

NE OLMAK İSTERSİNİZ?

İNGİLİZ Büyükelçisi Jane Mariot’un İngiliz Avam Kamarası’na sunduğu ‘Arap dünyasında eğitim’ konulu raporda şöyle deniliyor:

“En zeki öğrenciler tıp ve mühendisliğe gidiyor. İkinci derece mezunlar, iş idaresi ve iktisat gibi bölümlere giderek birinci derece mezunlarının yöneticisi oluyor. Üçüncü derece mezunlar siyasete yöneliyor ve siyasetçi olarak ülkenin birinci ve ikinci mezunlarına hükmediyor. Fakat eğitimde tamamen başarısız olanlar ise ordu ve emniyete katılarak, siyaset ve iktisada katılarak, tahakküm ederek, onları mevkilerinden indiriyor, isterlerse öldürüyor. Gerçekten dehşet verici olsa asla hiçbir okula gitmeyenler din adamı oluyor ve herkesin kendisine itaat etmesini sağlıyor.”

İbretle okuyoruz, ders alıyoruz.

İBB’DE ÜZÜNTÜYE YOL AÇAN GELİŞME

İBB’de 30 yıldır CHP Meclis üyelerinin yakından tanıdığı ve sevilen bir görevli olan İBB CHP Grubu Sekreteri Tülin Sayar’a kendisiyle çalışılmayacağının söylenmesi eski ve yeni meclis üyeleri tarafından büyük üzüntü ile karşılandı. Ancak gerekçe kendisine söylenmedi.

Haberin Devamı

Sayar saygın bir meclis üyesi ve CHP’li olarak grubun işlerini

ciddiyetle yürütmesiyle biliniyor.

İlginç olan AK Partili görevlinin değiştirilmesi isteğine karşın muhalefet kanadı odalarını terk etmediler ve görevine devam ettiriyorlar.

DİL DERNEĞİ’NİN 37’NCİ YILI ÖZDEN’E ADANDI

DİL Derneği’nin 37’nci yılı, ‘Nereden baksa güzel, nereden baksan güzel’ sözleriyle Atatürk sevdasını dile getiren ve 92 yıllık yaşamında adalet için savaşan, hukukçu, şair, yazın insanı, ödünsüz Atatürkçü Yekta Güngör Özden’e adanıyor.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen ÇSM’de 24 Mayıs’ta 18.00’de ‘Ustalara Saygı’ etkinleri kapsamında gerçekleşecek olan 37’nci yıl kutlaması tiyatro sanatçısı Ali Nihat Yavşan sunumu, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner açılış konuşmasıyla sürecek.

Haberin Devamı

Özden’in dostları Işık Kansu, Pınar Ayhan, Erkan Yücel ve Hazar Arısoy konuşmalarının ardından gitar sanatçısı Duru Yavşan ve soprano Tuğba Ezer’in dinletisiyle etkinlik sona erecek.

BİLİYOR MUSUNUZ?

-İBB’nin atıl durumdan hak ettiği yeni görünümüne kavuşturduğu Atatürk’ün mirası Büyükdere Atatürk Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu’nun 27 yıl sonra ilk mezunlarını verdiğini, tarihi mezuniyet töreninde 37 kursiyerin sertifikalarını aldığını, yeni dönem kayıtlarının eylül ayında başlayacağını...

-SEFERİHİSAR Akarca derneğini kurup yaşam alanlarında balıkçı limanı ve benzeri doğa ve çevre yıkımına karşı birleşen Akarcalılar Derneği’nce dün Hasan Tahsin’in ölümsüzlüğe gidişinin 105’inci yılında anıldığını, Atatürk’ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın çeşitli etkinliklerle kutlanacağını...

Haberin Devamı

-RIZA Sümer’in başkanlığını yürüttüğü Keçiören Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde ‘Şiddetsiz Bir Toplum İçin Sanat İle El ele’ karma resim sergisi açtığını...

MESAJ PANOSU

-KOYANLARIN uymadığı kurallara kimse uymaz. Mahfi EĞİLMEZ

-MÜFREDAT Cumhuriyet tarihimize uygun hazırlanmalı. Tarihçi-yazar Mustafa SOLAK

-CHP Kırklareli Milletvekili TBMM Çevre Komisyonu üyesi Vecdi Gündoğdu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü açıklamasında “Alın terini toprağa akıtan çiftçimizi yok sayarsanız yok oluruz” dedi.

-XIX. Kobi Zirvesi ’İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Açılması’ bugün Bahçeşehir Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak.